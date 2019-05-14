В том числе и для «Единой России». Брянская область — один из тех регионов, где переход из одной партии в другую и возвращение обратно ярко иллюстрирует тот самый «кадровый голод» или «кадровую нечистоплотность»

Иван Шилов ИА REGNUM Мухтар Бадырханов

В начале текущего десятилетия Мухтар Бадырханов, как и его отец Бийгиши, благополучно состоял в «Единой России» и даже руководил первичной организацией партии. При этом Бадырханов-старший возглавлял бюджетный комитет областной Думы, а младший являлся генеральным директором предприятия «Царь-мясо».

На крупнейшей брянской «Свенской ярмарке» в 2013 году стенд «Царь-мяса» «украсила» инсталляция «Два партизана и партизанка». Роль отважных лесных мстителей в ней была отведена наряженным в телогрейки и ушанки свиным тушкам. Общественность партизанской Брянщины была шокирована — такое, да в канун 70-летия освобождения области! Последовало расследование антимонопольщиков, писатель Проханов разразился гневным письмом в адрес генпрокурора Чайки, в Брянске люди пикетировали мясокомбинат, не смогла проигнорировать такой резонанс и местная «Единая Россия».

Тогдашний лидер брянских единороссов Юрий Гапеенко на заседании регионального политсовета жестко спросил с Бадырхановых. Старшему, фактическому владельцу «Царь-мяса», вынесли предупреждение. А вот младшенький, как генеральный директор, был снят с руководства партийной «первички», а там и до выхода из партии дело дошло.

YouTube: Денис Семенов Мухтар Бадырханов

Но не прошло и года, как Мухтар Бийгишиевич Бадырханов, влился в ряды Брянского горсовета — теперь в качестве депутата-одномандатника от ЛДПР. В горсовете он возглавлял комитет по культуре, спорту и молодежной политике.

Крест на членстве Бадырханова в ЛДПР поставила вечеринка, которую брянский депутат закатил с друзьями в столичном ресторане «Мясо и Рыба». По заявлениям сотрудников ресторана, депутат отказался оплачивать счет на спиртное, который за вечер составил 117 тысяч рублей. Вместо этого обслуге был устроен скандал с угрозами закрыть заведение, нецензурной бранью и размахиванием депутатской «корочкой».

Как только сведения о депутатском дебоше дошли до однопартийцев Бадырханова, он был моментально исключен из рядов ЛДПР с формулировкой «за предательство партийных интересов, за совершение порочащих ее действий, наносящих моральный ущерб ЛДПР».

Это случилось в конце марта 2019 года. А уже сегодня мы можем видеть Мухтара Бийгишиевича Бадырханова зарегистрированным кандидатом на праймериз «Единой России».

Интересно, такая стремительная смена политических пристрастий согласована федеральным руководством партии «Единая Россия»?