



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

12 мая стало для Грузии днем торжества и очередного недоразумения, в которое на этот раз попал премьер-министр Мамука Бахтадзе. В этот день на горе Махата, той самой, где раньше располагалась одна из бывших войсковых частей армии СССР, был освящен новый храм — имени Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Идея строительства на горе Махата в Тбилиси нового церковно-монастырского комплекса принадлежит католикосу-патриарху Грузии Илие Второму, который озвучил ее еще в 2002 году. Строительные работы начались в 2011 году, а в апреле 2012 года состоялась церемония закладки фундамента под будущий храм, во время которой и случился инцидент, связанный с горой, точнее, с «пьянящим» горным воздухом.

Церемония освящения и закладки фундамента не могла пройти без главного действующего лица — первого лица страны президента Михаила Саакашвили, а так как он запаздывал, церемония несколько затянулась. Когда Саакашвили наконец явился, своим видом и поведением он ошарашил многих и еще раз подтвердил муссировавшиеся в обществе слухи о пристрастии главы государства к алкоголю и наркотикам. Власти и официальные телеканалы попытались было замять случившееся, но благодаря оппозиционным СМИ видео о неадекватном поведении президента быстро распространилось на информационном пространстве и в соцсетях.

Оправдываться за главу государства пришлось его пресс-спикеру Манане Манджгаладзе, которая объяснила состояние Саакашвили мучившей его всю ночь зубной болью.

Нечто подобное тому инциденту случилось и на этот раз, когда патриарх освятил уже действующий, построенный храм. Последовало множество кривотолков и осуждающих заявлений в соцсетях. Оправдываться пришлось организаторам трансляции, а главное действующее лицо не без подачи представителей провластных СМИ сделало неоднозначное заявление с намеком на попытки его дискредитации.

Ажиотаж возник вокруг выступления премьер-министра после церемонии освящения новой церкви. В самом видеоролике, который в основном остался только в соцсетях, премьер Мамука Бахтадзе стоит у трибуны с напряженным выражением лица, говорит непривычно медленно, с расстановкой, запинаясь через слово. Выступление его продолжалось около одной минуты, а закончил премьер его словом «спасибо», вместо которого прозвучало другое, непонятное слово.

Gov.ge Мамука Бахтадзе

Интересна была реакция стоявших за спиной премьера лиц, сотрудников охраны и священнослужителей. Одни незаметно улыбались в сторону, другие недоуменно переглядывались, а под конец речи главы правительства один из священников с возмущенным выражением лица сказал нечто не видному в кадре другому участнику церемонии.

К чести оператора надо сказать, что он периодически в течение этой минуты переводил камеру с трибуны, с которой выступали участники церемонии, на общий вид церкви и собравшихся на ее освящение гостей и прихожан. Но общий фон самого видеоролика произвел на граждан удручающее впечатление.

Посыпались комментарии экспертов в соцсетях и предсказания возможного отстранения премьера Бахтадзе, о чем, впрочем, в Грузии уже давно распространяются слухи и даже называется конкретная кандидатура ему на замену — нынешний глава МВД Георгий Гахария.

Первым за спасение чести премьера взялось Общественное телевидение Грузии, которое распространило специальное короткое заявление, объяснив происшедшее «технической неполадкой» в аппаратуре телеканала.

«12 мая на открытии храма имени Иверской иконы Пресвятой Богородицы на горе Махата, во время выступления премьер-министра Мамуки Бахтадзе, из-за многолюдности, в результате физического контакта был поврежден аудиовидеокабель, из-за чего во время трансляции возникла техническая неполадка. Из-за технической неполадки Первый канал приносит извинения зрителям», — говорится в заявлении.

Позднее сам Мамука Бахтадзе дал чрезвычайный брифинг, на котором еще раз, вслед за организатором трансляции, объяснил причины, по которым в видеозаписи его выступление звучало «неадекватно».

"К сожалению, на горе Махата возникла техническая проблема с аудио‑ и видеопередачей. Я сердечно хочу передать обществу мою эмоцию и отношение к этому вопросу. Хочу еще раз поздравить всех с этим днем. Это действительно особенный день в нашей истории. Мы отмечаем День Грузии как удела Пресвятой Богородицы. Сегодня была проведена служба в очень важном для нас храме, который построен всем народом. Вы знаете, что сегодня также отмечается день Андрея Первозванного и День надежды. Хочу еще раз поздравить общество с этими замечательными праздниками», — заявил Бахтадзе.

Ercwlff Храм на горе Махата

Журналисты на брифинге оказали премьеру своего рода поддержку, поинтересовавшись, не могло ли случившееся быть частью запланированной против него провокации или попытки его дискредитации. Мамука Бахтадзе неоднозначно ответил, что на данный момент с уверенностью ничего подтвердить не может. По его же информации, правительство собирается изучить причины технической неполадки во время трансляции его выступления.

«В данный момент ничего подтвердить не могу. Мы разберемся и все скажем», — заявил премьер.

Версию технической неполадки позднее подтвердил пресс-спикер патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе. По его оценке, из-за допущенной организаторами трансляции халатности выступление премьера на церемонии освящения церкви звучало как «последний тост хорошо покутившего тамады». Об этом пресс-спикер написал на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Андрии Джагмаидзе, этому празднику в тот день благоприятствовало все, даже погода. Желающих присутствовать на таком важном событии было очень много, церковь не могла вместить всех прихожан.

«В этот день благоприятствовала даже погода, но нельзя ли было хотя бы в такой важный день в виде исключения все провести идеально до конца? Одним из важнейших вопросов после молебна, наверное, должно было стать хорошее озвучивание, но из-за технической неполадки в озвучивании приветственное слово премьера прозвучало в эфире с неестественно необычной тональностью. Казалось, будто хорошо покутивший тамада говорил последний тост. Нам, грузинам, надо научиться из-за такой халатности не пускать по воде весь труд. Дело нужно доводить до конца», — заключил представитель патриархии.

Подобные объяснения критически настроенную грузинскую общественность, можно сказать, не убедили. А соцсети запестрели комментариями вроде того, что «в Грузии недаром декриминализовали наркотики» и что «премьер был под кайфом».

Скажется ли инцидент на горе Махата на будущей карьере молодого премьер-министра? Возможно, хотя, чтобы не усиливать подозрения общества, скорее всего, очередные изменения в правительстве произведут не сразу и под другим «соусом». Сегодня лидеры «Грузинской мечты» уверенно заявляют, что ничего особенного не случилось и никакие правительственные потрясения в стране не планируются…