Помните, как негативно общество встретило инициативу присвоения всем гражданам России ИНН — мол, номер взамен фамилии, имени, отчества, который, как и любой идентификатор, связан с числом антихриста, что так и до чипа на лоб можно дойти. Подобные слухи отнесли к пережиткам прошлого и расценили их как первобытные взгляды. Однако прошло не так много времени, и мы узнали, что выезд за рубеж с домашними питомцами разрешен лишь при наличии чипа на животных. Уже привыкли и к тому, что подавать все данные, связанные с нашими доходами, расходами и «передвижением» имущества, в «одно окно» — «личный налоговый кабинет» — удобно. Правда же?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цифровизация

Создание многофункциональных центров (МФЦ) по стране — тоже удобная для граждан инициатива. То, что казалось раньше долгой нудной процедурой — оформление документов в госучреждениях, — сегодня происходит за несколько часов, порой — минут. Декларируемые цели МФЦ всем известны. Между тем другая, возможно, истинная цель — собрать все данные о россиянах, поставить на учет, находится за кадром.

Цифровая экономика — экономика или игра на выбывание?

Давайте для начала вспомним, что такое экономика. Это хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена, потребления. А что такое цифровая экономика? Внятно объяснить инициаторы идеи даже не берутся. Что такое криптовалюта, мы уже все знаем — это цифровые деньги. То есть несуществующие деньги. Так, может быть, и цифровая экономика — это не экономика, несуществующая экономика? А между тем несуществующему понятию и без понятия о нем решено придать национальный статус, и предусматривается необходимость для реализации программы — 2 триллиона рублей бюджетных денег. Откуда эти деньги в то время, как денег не хватает, что пришлось продлить пенсионный возраст? Вот откуда — профицит бюджета 2018 года, по данным Минфина, составил 2,746 трлн рублей. Большая часть доходов бюджета — наши с вами налоги, как граждан, так и предприятий. То есть налоговая нагрузка растет, мы все становимся беднее, но полученную прибыль в результате этих действий планируется вложить в несуществующую экономику.

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

Царь попросил мудреца удвоить зернинку: как «гуру» финансовой системы России видит цифроэкономику

«Россия — страна возможностей» — на форуме с таким названием, прошедшем в марте 2018 года, глава Сбербанка Герман Греф пытался убедить всех там присутствующих, что все управленцы и главы государств мыслят линейно, а нужно мыслить экспоненциально. Привел в пример индийскую притчу, в которой царь просил мудреца удвоить зернинку, и вот мудрец показывает на картинке, не объясняя, за счет чего зернинки приумножаются, как из одного зерна он может вырастить 100 тонн, затем и 350 миллиардов тонн зерна. А между тем, не погружаясь в научные подходы, можно посмотреть и другие примеры, приводящиеся справочной системой «Википедия». Итак, она гласит: примером экспоненциального роста может быть рост числа бактерий в колонии до наступления ограничения ресурсов, или другим примером служат «сложные проценты» — это когда проценты начисляются не только на основную сумму кредита или вложенного капитала, но и на сумму накопленных процентных доходов, то есть проценты на проценты. Что имел в виду Греф? Что мы идем в колонию, которой можно будет развиваться, пока ей не ограничат собственные же ресурсы? С мышлением линейным предстоит бороться, отметил Герман Греф. Одним из главных инструментов выступит образование.

Наработки Сбербанка в основе нацпроекта?

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в интервью ТАСС рассказал, что ключевая роль в нацпрограмме будет отводиться развитию инфраструктуры, под которую, по его расчетам, потребуется от 50 до 70%, то есть большая часть денег всей стоимости проекта. Вторым по значимости денежных вложений пунктом программы Дмитрий Песков считает именно образование и отмечает, что придется потратиться на переобучение депутатов, управленцев всех отраслей, а также в целом поменять систему обучения. В пример приводит «Школу 21» — проект, основатель которого немецкого происхождения с советским образованием, достигший карьерного роста, завидного многим, — Герман Греф, не признает советский метод обучения. А потому «Школа 21» обучает без преподавателей, в режиме онлайн и не выдавая дипломов. Кому нужны такие курсы и для чего они нужны? Кто будет разрабатывать программы обучения и кто их контролировать? Чему будут учить? Тому, как удвоить зернинки? Герман Греф давно не скрывает, что доступ к образованию должна иметь элита. А для чего? Чтобы элита стала центром управления, не факт, что эта самая элита умная, главное, чтобы не было умнее никого, кроме нее! Остальные, очевидно, должны превратиться в бактерий колонии, жизнью которой будет управлять элита. Другой вопрос — кто эта элита, какие ее цели?

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Вся власть не Советам. Вместо государства — экосистема.

На том же форуме «Россия — страна возможностей» Герман Греф приводил подсчеты клуба элитных ученых. Что за клуб, каких ученых? Обратимся к материалам Всемирного экономического форума, прошедшего в 2016 году в Швейцарии, посвященного четвертой промышленной революции. Клаус Шваб, руководитель Всемирного экономического форума, в своей приветственной речи участникам выразил надежду, что все они отправятся домой убежденными, что будущее нашей всемирной деревни (!) может хорошо управляться только путём диалога, сотрудничества и координации. Не для будущего ли этой самой всемирной деревни в нашей стране активно принялись координировать экономику и наше в ней существование инициаторы цифровых технологий? Не станет ли цифровая экономика последним и главным в координации России звеном в цепи уже произошедших событий — от экономического контроля до перехода власти к сообществу всемирной деревни?

Анализируя доклад «A Blueprint for Digital Identity», составленный заинтересованным в переходе на цифровую идентичность сообществом Всемирного экономического форума 2016 (ВЭФ), доцент Санкт-Петербургского государственного экономического университета Галина Сологубова делает выводы о том, что авторы доклада предполагают возложить контроль цифровой идентичности на финансовые учреждения, где, по существу, уже хранятся учётные данные «мирских идентичностей». Не согласиться с этой точкой зрения нельзя! На самом деле работа по цифровизации в России давно ведется.

(сс) James N. Mattis Тотальная цифровизация

МФЦ, создание которых началось еще в пору работы Германа Грефа на посту министра экономического развития и торговли РФ, уже собран огромный массив данных, которые госорганы успешно пополняли, передавая взаимоотношения с обществом, под благим предлогом — повышение эффективности работы власти и создания удобств для бизнеса и граждан. При этом МФЦ — всего лишь бренд, зарегистрированный в Федеральной службе интеллектуальной собственности. Что можно сделать с брендом? Продать со всеми потрохами, как и любое предприятие, или присвоить. Затем распоряжаться данными как угодно и удобно. Подобными массивами информации владеют и финансовые структуры, больше всех — Сбербанк, а также различные платформы, в которые активно вкладывает вложения россиян Сбербанк и выделяет эти активы в отдельную экосистему под именем «Сбер».

Кто будет иметь доступ к данным и как ими будут распоряжаться? Государство? Но, если государству не подчиняются «машины», созданные за его счет… А потому во главу встают вопросы защиты данных и их безопасность. Подобные вопросы в нашей стране всегда курировала ФСБ. Но и на этот счет у представителей «всемирной деревни» свой взгляд на то, как подвинуть в сторону одну из главных отвечающих за национальную безопасность страны структуру. Как сообщало агентство ТАСС в августе прошлого года, председатель правления Сбербанка Герман Греф и основатель Давосского всемирного экономического форума, профессор Клаус Шваб подписали партнерское соглашение в рамках создания Центра кибербезопасности, которое подразумевает обмен данными. Сбербанк стал первым из шести партнеров — основателей центра. Не создается ли подобным образом государство в государстве или вовсе — новое государство взамен существующего, включая свои собственные органы по безопасности???

Свои мысли насчет безопасности данных в интервью ТАСС высказал представитель президента РФ Дмитрий Песков:

«…Есть важный сюжет, связанный с кибербезопасностью. Прошлая версия программы подразумевала создание национального центра по борьбе с киберпреступлениями, в которой инициатором выступал Сбербанк. С точки же зрения регулирования — это полномочия, которые закреплены за соответствующими ведомствами, в частности за Федеральной службой безопасности. Сейчас у нас, наконец, появился национальный центр, который работает именно с киберинцидентами».

Вспомните популярный в конце 90-х фильм «Матрица», изображающий будущее, в котором реальность, существующая для большинства людей в действительности, оказывается симуляцией, созданной разумными машинами для подчинения и усмирения человеческого населения, чьи ресурсы используются машинами в качестве источника энергии. Фантазия ли это или уже сегодняшняя реальность? Имея личные и биометрические данные: отпечатки пальцев, снимки роговицы глаз, анализ крови, голос и тому подобное, имея знания о наших физических, моральных приоритетах, данные об имуществе, как о нашем, так и юрлиц, оснащая автомобили, дома, самолеты «умными» технологиями, даже чайник сможет нас выгнать на улицу или уничтожить. Почему чайник? На форуме «Россия — страна возможностей» Герман Греф продемонстрировал видеоролик, в котором «умный чайник» в прямом смысле этого слова выживает из дома человека. Ролик, безусловно, шуточный, но в каждой шутке есть доля правды.