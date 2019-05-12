



Иван Шилов ИА REGNUM

Власти отменили выборы в Стамбуле

Высший избирательный совет Турции (ЦИК) отменил выборы в Стамбуле. По данным газеты BirGün, ЦИК проголосовал за отмену выборов главы мэрии Стамбула и за повторное голосование. Семь членов комиссии из одиннадцати проголосовали за отмену, четверо проголосовали против. ЦИК также принял решение аннулировать мандат победившего на предыдущих выборах Экрема Имамоглу. Стамбульцы вновь будут голосовать на муниципальных выборах 23 июня. Кроме того, ЦИК рассказал о намерении начать расследование против глав районных избирательных участков и руководителей участков, так как они назначали членов комиссий на местах за рамками требований закона о выборах и на свое усмотрение.

Решение ЦИК назвали «переворотом»

Согласно статье интернет-издания Gazete Duvar, председатель «Хорошей партии» Мераль Акшенер после отмены результатов выборов мэра Стамбула, выступая перед однопартийцами, раскритиковала избирательную комиссию. Она назвала решение ЦИК «переворотом» и «бесправием». Кроме этого, Акшенер потребовала проверить результаты выборов сельских старост и глав районов, так как голосовавшие вкладывали все четыре бюллетеня (за старосту, за главу района, за членов городского совета и за мэра) в один конверт. Однако ЦИК решил посчитать недействительными лишь выборы мэра, оставив при этом остальные результаты в силе. «Как можно объяснить отмену голосования лишь для мэра, в то время как все четыре бюллетеня были под надзором одной и той же комиссии. Вы обвиняете эту комиссию в нарушениях и отменяете результаты выборов лишь для мэрии, а остальные результаты считаете действительными. Этими действиями вы пытаетесь создать контроль над каждым избирательным участком в стране», — заявила Акшенер.

Darwinek Администраци Стамбула

Уровень насилия в Идлибе снова возрастает

По данным турецкой редакции DW, уровень насилия в провинции Идлиб в Сирии снова начал расти. В среду после того, как в провинции погибло 10 мирных жителей, Евросоюз, обеспокоенный атаками на школы и больницы, призвал Турцию и Россию начать действовать. Активные столкновения сирийских войск, которые поддерживает российская сторона, с вооруженной оппозицией всё еще продолжаются на территории провинции Идлиб. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что тот факт, что школы и больницы на северо-западе Сирии находятся под угрозой авиаударов и артиллерийских обстрелов, является неприемлемым нарушением международного права. Также она напомнила, что Россия и Турция должны обеспечить реализацию Сочинских соглашений. Издание сообщает, что более 150 тысяч человек были перевезены, а жизнь 3 миллионов человек была поставлена под угрозу.

НАТО беспокоят разногласия вокруг С-400

Как сообщает интернет-издание DW Türkçe, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после общения с турецкой стороной заявил, что он обеспокоен тем, как приобретаемый Турцией комплекс С-400 может повлиять на турецко-американские отношения. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел пресс-конференцию со Столтенбергом, который находился в Турции в рамках заседания Совета НАТО и партнеров по Средиземноморскому диалогу НАТО. Генсек отметил, что каждый член альянса вправе сам решать, какую военную технику он приобретает, однако есть беспокойство по поводу того, какие потенциальные проблемы могут возникнуть в будущем. Столтенберг напомнил, что США однозначно будут вводить санкции за покупку российской системы ПВО. По его словам, этот вопрос много раз обсуждался на собраниях как в Анкаре, так и в Вашингтоне, но он надеется, что решение этой проблемы всё же будет найдено. Также Столтенберг отметил, что НАТО приветствует то, что между США и Турцией ведется диалог для поиска решения, ведь альянс хочет избежать ситуации введения взаимных санкций между союзными странами.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Иран продолжит экспортировать нефть

Как передает турецкий новостной телеканал NTV, после того как США решили не продлевать смягчение на покупку иранской нефти, многие задались вопросом, какой позиции будет придерживаться Тегеран? В своем заявлении по данному вопросу иранский посол в Анкаре Мухаммад Фаразманд с уверенно заявил, что Тегеран продолжит экспорт нефти. «С нашими партнерами по экспорту нефти мы постараемся найти другие способы доставки, не обращая внимание на действия США», — заявил посол. Фаразманд также отметил, что американцы своим упрямым поведением угрожают не только Ирану, но и другим странам региона. На вопрос журналистов о том, какие шаги придется предпринять для решения вопроса с Турцией, посол ответил: «Мы можем найти выход из этой ситуации с помощью механизма INSTEX, который мы создали совместно с Евросоюзом, либо посредством торговли национальной валютой». Напомним, США в санкциях, введённых против Ирана, сделали исключения для 8 стран, в том числе и для Турции. Однако Вашингтон решил не продлевать исключения импортерам иранской нефти и ввел запрет на ее покупку со 2 мая 2019 года.

Франция против открытия турецкой школы

В эфире Euronews министр образования Франции Жан Мишель Бланкер заявил, что идея министерства образования Турции открыть во Франции учреждения на общеобразовательном уровне не вызывает особого восторга. Выступая перед французской прессой, Бланкер предположил, что таким образом через школы Турция планирует распространить во Франции как свою национальную, так и исламистскую идеологию. «Турция ищет способы навязать исламистскую идеологию, мы будем предельно осторожны в целях пресечения подобных инициатив», — отметил он. Бланкер также добавил, что во Франции есть правила Республики, которые должен соблюдать каждый. «Мы внимательно следим за развитием этой темой. Кроме этого, я передал нашу озабоченность турецкой стороне», — сказал министр. Как пишет французская газета Le Figaro, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует открыть во Франции турецкие средние школы. С этой целью Эрдоган направит делегацию в Париж для изучения опыта международных средних школ во Франции.

Amélie Tsaag Valren Жан Мишель Бланкер

Катар решил купить вертолеты у США вместо Турции

Согласно новостям интернет-издания AktifHaber, Катар, находящийся в тесных отношениях с Турцией, сделал неожиданный шаг для Анкары. За последние годы Катар вложил много инвестиций в Турцию. Две страны сблизились и, как передает издание, Анкара ожидала, что Доха закупит вертолёты у Турции. Однако Катар приобрел именно у США 24 ударных вертолетов AH-64E Apache за 3 миллиарда долларов, о чём сообщило Агентство по сотрудничеству в области обороны США, вместо ожидаемой закупки турецких вертолетов ATAK.

Головокружительное падение валюты

По данным деловой турецкой газеты Dünya, решение ЦИК Турции об отмене итогов выборов мэра Стамбула, проведенных 31 марта, на которых победил кандидат от оппозиции, сильно повлияло на валютный рынок. В частности, решение негативно сказалось на турецкой лире. Она продолжает свое падение по отношению к другим валютам, в особенности к доллару и евро. Турецкая фондовая биржа в Стамбуле из-за падения котировок утратила все доходы за этот год. 5-летний кредитный дефолтный своп (премия за риск) Турции достиг своего пика, взлетев до 480 базисных пунктов. Индекс 100 фондовой биржи Стамбула снизился на 89 тысяч пунктов, стерев при этом всю прибыль с начала года. Рост валютных курсов продолжается. С начала недели турецкая лира находилась на уровне 6,20 к доллару, евро — 6,99 лир. Центральный банк Турции в свою очередь предпринял дополнительные шаги по ужесточению мер. Повышая среднюю стоимость финансирования до 25,5% с закрытым процентным увеличением на 150 базисных пунктов после жесткой потери стоимости в турецкой лире, он также предпринял обязательные шаги по сдерживанию долларизации. Эти меры остановили рост валюты на определенном уровне.

Thomas Steiner Турецкая фондовая биржа

100 турецких военных направятся в Россию

Согласно данным турецкой редакции радио Sputnik, группа турецких военнослужащих прибудет в Россию для подготовки к работе с С-400. «Около 100 турецких военных в конце мая начнут обучение в одном из центров подготовки РФ по вопросам эксплуатации систем С-400», — пояснил источник. Обучение турецких военнослужащих придется на период давления США в отношении Турции, чтобы та отказалась покупать С-400. Рособоронэкспорт, компания по экспорту технологий военного назначения, ранее заявляла, что первые доставки батареи С-400 в Турцию начнутся в июле.

Коротко о главном

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что на данный момент компромисс с Турцией по вопросу границ зоны безопасности в Сирии не достигнут. «Мы еще не достигли консенсуса относительно глубины границ… Однако хотим как можно скорее прийти к окончательному решению», — сказал Джеффри.

Популярность «Восточного Экспресса» открыла двери для новых туристических проектов. Так, железнодорожный оператор «Турецкая железная дорога» решила ввести в эксплуатацию спальные вагоны в таких направлениях, как Торос, Эгейское море, Памуккале, озеро Ван и Южный Курталан Экспресс.

Федеральная служба по фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в начале майских праздников отправила обратно в Турцию в общей сложности 62 тонны перца, помидоров и ягод, привезенных в Брянск, поскольку товар заражен вредителями.