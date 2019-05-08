После президентских выборов в Панаме наиболее резонансным стал вопрос, который в ходе предвыборной кампании старались не упоминать. Выборы прошли 5 мая. Победу на них одержал 66-летний кандидат от Революционной демократической партии Луарентино Кортисо. Однако на протяжении всей предвыборной кампании Кортисо и его соперники старались не упоминать о растущих связях между Панамой и Китаем, пишет Мат Юки в статье для издания The Foreign Policy.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

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После того, как президент Панамы Хуан Карлос Варела неожиданно прекратил дипломатические отношения с Тайванем, чтобы установить официальные отношения с КНР, в страну хлынул поток китайских инвестиций. Панама — страна с численностью населения в 4 млн человек — стремится максимально использовать свой потенциал в качестве центра региональной торговли, производства и логистики. Задействовав относительно скромные инвестиции, Китай планирует стать одним из самых важных торговых партнёров страны, которая контролирует ключевое «бутылочное горлышко» мировой торговли. Обе стороны любят указывать на беспроигрышный вариант своего сотрудничества. Однако если напряжённость в отношениях между США и КНР продолжит нарастать, Панама может превратиться в основной театр торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Junjiewu99 Китайские юани

Для семи кандидатов в президенты Панамы китайские деньги имеют важное значение для оживления национальной экономики. А как насчёт геополитических последствий и возможного влияния на суверенитет страны? Наверное, они считают, что эти проблемы можно оставить будущим президентам. Кортисо в своём интервью Reuters в день выборов заявил, что США необходимо уделять больше внимания Центральной Америке, отметив, что, «пока они не обращают внимания, другие добиваются успеха». Данное обстоятельство, по мнению профессора политологии международного филиала Университета штата Флорида Карлоса Гевара Манна, «поставило Панаму в центр самого крупного геополитического соперничества в мире, в центр торговой войны между США и Китаем».

В последнее время Китай расширил свои связи с правительствами стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 19 из которых официально подписали соглашения о сотрудничестве в рамках китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь». Китай не столкнулся с какой-либо особой конкуренцией со стороны США. Но Панама, учитывая роль США в истории этой страны, а также уникальную значимость межокеанского канала, может превратиться в место, где столкнуться две мировые державы.

«Панамский канал стал великим достижением индустриальной эпохи, он имеет для США такое же символическое значение, как Великая Китайская стена для КНР», — считает писатель и историк Ричард Костер.

Планы председателя КНР Си Цзиньпина в Панаме ясны. За прошедшие почти два года с момента установления дипломатических отношений между Панамой и Китаем обе страны подписали более 30 двусторонних соглашений. В декабре 2018 года Цзиньпин стал первым лидером КНР, посетившим Панаму. Он прибыл в Панаму с многочисленной делегацией, в состав которой вошли представители нескольких десятков китайских компаний.

В период с 1903 года по 1979 год окрестности Панамского канала являлись неинкорпорированной территорией Соединённых Штатов, на которой проживали тысячи граждан США и находились десятки военных объектов. Американские военные корабли были спроектированы таким образом, чтобы они могли пройти через Панамский канал. Но после окончания Второй мировой войны и создания Атлантического и Тихоокеанского флотов США значимость Панамского канала уменьшилась. В 1977 году США и правительство Панамы подписали договор о передаче Панаме полного контроля над каналом к 1999 году.

Stan Shebs Панамский канал

Официальные представители США указывают на то, что худшим сценарием для Панамы стала бы возможная утрата коммерческой нейтральности услуг и инфраструктуры, окружающей Панамский канал. Начиная с 1999 года правительственное учреждение под названием Управление Панамским каналом в основном находилось вне национальной политики и обеспечивало постоянный доход государству. В 2018 году Панамский канал принес в бюджет почти $1,7 млрд. С помощью инфраструктурных инвестиций Пекин может установить свой контроль над работой Панамского канала.

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В краткосрочной перспективе китайские деньги продолжат поступать в Панаму. Китайские фирмы готовы реализовать в стране крупные проекты. Вскоре Панама может превратиться в латиноамериканскую страну с самым высоким уровнем китайских инвестиций. Компания China Railways уже открыла свою региональную штаб-квартиру в столице Панамы, а телекоммуникационный гигант Huawei намерен превратить зону свободной торговли в Колоне — втором по величине городе Панамы — в центр по распространению своих электронных систем. Имея доступ к двум океанам и развитое воздушное сообщение, Панама может превратиться в центр китайского «колеса», спицы которого разойдутся по всему региону.

Однако исторические связи Панамы с Соединёнными Штатами и её символическое значение могут оказаться слабым местом в китайской стратегии. Действия КНР могут спровоцировать серьёзный ответный удар со стороны США.