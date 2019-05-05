Автор книги не принадлежал к той значительной части эмиграции, которая стала сочинять мемуары, оказавшись на вынужденном отдыхе после окончания Гражданской войны.

Генерал-майор Отдельного корпуса жандармов Александр Спиридович (1873−1952) никогда не ограничивался только лишь практической работой, которая, впрочем, также была довольно насыщенной. Он начинал служить в московском охранном отделении еще при Сергее Зубатове, затем сам руководил киевской «охранкой» (в те годы будущий генерал сумел арестовать одного их создателей боевой организации эсеров Григория Гершуни). Тогда же испытал и первые неудачи: был ранен своим секретным сотрудником, оказавшимся двойным агентом. В дальнейшем Спиридович возглавлял императорскую дворцовую охрану (а по совместительству обеспечивал безопасность Государя и его семьи во время отдыха на яхте в Финском заливе), в годы войны сопровождал Николая II в ставку в Могилеве, недолго был ялтинским градоначальником.

Одновременно генерал (получивший свое звание по армейской, а не по полицейской линии) не гнушался и теории. Он читал лекции по истории революционного движения в России на жандармских курсах, которые затем вышли в виде книг о российской социал-демократической рабочей партии и партии социалистов-революционеров и ее предшественниках. Так что появившийся в эмиграции его новый труд о большевизме (1922 г.) был написан не на пустом месте и не являлся воспоминаниями.

Автор рассказывает, как изначально маргинальная организация смогла прийти к власти. Партия возникла из части разочаровавшихся в своем движении народовольцев (группа «Черный передел») и первоначально не имела поддержки в обществе: «все симпатии революционной интеллигенции были еще на стороне «Народной воли» и ее «героев», хотя та организация уже была разбита правительством». Тем не менее «Группа освобождения труда» оформилась в российскую социал-демократическую партию, из которой в результате раскола, собственно, и появились коммунисты во главе с Владимиром Лениным.

Интересно, что один из создателей группы «Освобождение труда» Георгий Плеханов «после захвата большевиками власти в России… был одним из самых горячих их противников до самой своей смерти», а его сторонники, несмотря на свои марксистские убеждения, поддерживали, а зачастую и просто сражались в рядах Белых армий.

Правда, в итоге победил не создатель русского марксизма, а его неверный ученик. Может быть, потому что он был «твердокаменным», и это свойство совсем не порок, как пишет Александр Спиридович, а достоинство политика