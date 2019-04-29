Порт Диксон — закрытая морская пристань и запрещенный для посадки аэропорт на Таймыре, в который заходят швартоваться корабли и прилетают самолеты. Его обезлюдевшие окрестности кишат огромными белыми медведями. Именно в него, пройдя череду испытаний в Карском море, приходит на излёте августа 2017 года сургутский катер «Апостол Андрей». О тоскливых таймырских берегах и прогрессирующих — ямальских, рассказывает режиссер и путешественник из Югры Павел Студенников в заключительном фильме из цикла — «На краю света. Экспедиция в Арктику».

Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия Вечная мерзлота. Полуостров Ямал

Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия Карское море

Арктический Ямал. Светит солнце, но в августе на острове Шокальского температура чуть выше нуля, и горсть сезонных поселенцев из русских и ненцев всё лето вынуждены колоть дрова и топить печи. Снимать шапку не рекомендуется. Как и попадаться белым медведям. Весь остров, где оказалась экспедиция из Ханты-Мансийского округа, — территория Гыданского заповедника, и появление пришлых людей в нём — редкое исключение. На Шокальского экипаж «Апостола Андрея» спасается от шторма, пробиваясь в Диксон. Впрочем, непогода не оставит их и на обратном пути — один раз они будут так близко к гибели, как никогда. Они выдержат…

Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия Нгысындермаяха

После тайги Югры и южного Ямала на островах Карского моря и берегах Гыданского полуострова — горизонт безлесной тундры слишком выровнен. Это настраивает на определенную волну — восхищения перед ледяной красотой Арктики. Но бывает и так, что промозглые болота тундры уже раздражают: «Остров Сибиряков оставил в нашей памяти только неприятные воспоминания: безжизненная пустыня. Избы и зимовья до основания разрушены. Хозяйственной деятельности здесь не ведется, охота и рыбалка — запрещены». И размытые волнами обрывистые берега ямальской реки с труднопроизносимым именем Нгысындермаяха показывают, что, всё-таки, таится в слое вечной мерзлоты — стоит смрад от гниющего мяса мамонтов.

Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия Прошлое Диксона

Диксон — он погиб, как город. Его пятитысячное население сократилось в десять раз. Один из важнейших человеческих анклавов Северного морского пути потерял свою ценность для бюрократов в столице. Морской угольный терминал «Чайка», для вывоза антрацита на Запад, вносит оживление в поселок, но не дает ему второго шанса. Вахтовики заменяют ценных специалистов — понимающих Крайний Север ученых и промысловиков: «Эпоха первооткрывателей Арктики с её героическими походами и необычайно теплой атмосферой романтики навсегда останется в прошлом». Но вот в нефтегазовом Ямале приморские поселки, как, например, Мыс Каменный, в котором много ненцев, расцветают — там дотации.