



Иван Шилов ИА REGNUM

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге в Варшаве сообщил, что США предложили провести в Вашингтоне очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта.

«Последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении прошла в Москве по инициативе моего российского коллеги Сергея Лаврова, — отметил Мамедъяров. — При двукратном-трехкратном увеличении усилий совместно с Россией можно надеяться на продвижения в урегулировании конфликта. Вчера было получено приглашение от США посетить Вашингтон, где госсекретарь также придаст собственные усилия для достижения прорыва в разрешении конфликта». Возможность такой встречи подтверждена и армянской стороной. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отреагировал следующим образом: «У нас были встречи в Париже, в Москве. Может ли быть встреча в Вашингтоне? Конечно. Готовы ли мы на самом деле к ней? Безусловно». Но при этом он специально отметил, что «необходима последовательность процедур, когда коллеги из США конкретизируют свое приглашение, тогда с заявлением выступит и армянская сторона».

В этой связи отметим важные обстоятельства. В последнее время из всех стран —сопредседателей Минской группы ОБСЕ только Москва, точнее, лично президент России Владимир Путин, проявляла активность на карабахском направлении. Именно при посреднических усилиях Путина состоялась встреча «на ногах» в Душанбе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Достигнутая между ними договоренность о снижении напряженности на линии фронта дает позитивный эффект. После встречи и переговоров в Вене между Алиевым и Пашиняном состоялись телефонные переговоры Путина с ними же. При этом Москва подтвердила приверженность развитию динамики в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. А 15 апреля в Москве состоялась трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении.

Mid.ru Зограб Мнацаканян, Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров. Москва. 15.04.2019

По ее итогам было принято совместное заявление. Случилось также и заявление МГ ОБСЕ, в котором, как всегда, преобладали обтекаемые формулировки, что в целом наводило на мысль, что среди стран-сопредседателей существует согласие в подходах к урегулированию конфликта. Правда, после встречи в Москве министр Мамедъяров сообщил, что «мы провели обсуждение на основе плана, предложенного российской стороной в 2016 году». В данном случае необходимо внести уточнение принципиального свойства. Сопредседатели МГ ОБСЕ от России, США, Франции никогда не заявляли о каком-либо «плане Лаврова», квалифицируя разработанный комплекс мер по урегулированию конфликта как «результат совместных усилий». В общих чертах он предусматривает освобождение части азербайджанских территорий вокруг Нагорного Карабаха при определении соответствующего статуса Республики Арцах.

Насколько приемлем этот «план» для Баку и Еревана, сказать сложно, поскольку они выступают с крайне противоположных позиций. Тем не менее в определенных кругах Армении, Азербайджана и США заявляли, что «Путин стал заполнять важную пустоту в Нагорном Карабахе», что «США игнорируют карабахскую проблему и тем самым поспособствовали дипломатическому усилению России в Закавказье», что «Путин выстраивает треугольник сотрудничества с Алиевым и Пашиняном», а это должно толкать Вашингтон на проявление более активной политики в этом регионе. И американцы сделали ход, заявив о намерении пригласить глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтон для продолжения переговоров по урегулированию конфликта. В этом, как пишет один армянский эксперт, «нет ничего экстраординарного, так как США также страна — сопредседатель Минской группы, вполне нормально, что теперь вслед за Москвой встречу глав МИД Армении и Азербайджана хочет организовать Вашингтон».

Но интрига как раз в том, что же нового могут предложить США конфликтующим сторонам. Ведь с этим связаны некоторые надежды части закавказских политиков, полагающих, что на этом направлении «рано или поздно должно отразиться российско-американское противостояние». Обратимся к фактам. Напомним, как еще совсем недавно экс-посол США в Армении Ричард Миллз выражал недоумение тем, что в Ереване «даже не обсуждаются территориальные уступки». Или то, как покидавший пост американского сопредседателя МН ОБСЕ Ричард Хогланд опубликовал секретные тезисы мирного плана, которые предлагали международные посредники Армении и Азербайджану. Он предусматривал, что окончательный правовой статус Нагорного Карабаха должен быть определен на основе консенсуса и волеизъявления, имеющего обязательную юридическую силу.

(сс) Dalibor Z. Chvatal Степанакерт

До определения правового статуса районы, входящие в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, должны получить временный статус, который призван обеспечить гарантии безопасности и суверенитета Нагорного Карабаха. Согласно плану, армянские войска должны покинуть шесть из семи районов Азербайджана, прилегающих к Нагорному Карабаху. Лачинский район частично остается под контролем армянских войск для создания сухопутного коридора между Арменией и Нагорным Карабахом. В документе также отмечалось, что долгосрочное урегулирование конфликта предусматривает возвращение всех беженцев в места своего постоянного проживания. И, наконец, последний пункт проекта мирного договора рекомендует ввод в нейтральную зону на линии противостояния международных миротворческих сил, которые будут вести мониторинг ситуации.

В этом проекте нетрудно заметить общее с планом 2016 года, который, по мнению Баку, «продвигает российская сторона». Теперь может случиться так, что эта позиция найдет подтверждение и с американской стороны. Как бы к этому ни относиться, речь идет о варианте уже подготовленных решений. Ситуация усугубляется еще и тем, что конфликтующие стороны не демонстрируют способности и готовности к выработке и принятию самостоятельных компромиссных решений и выступают в роли ведомых. Вот что, например, рассказывает Мнацаканян: «Мы сегодня ведем переговоры без какого-либо документа. Обсуждаем принципы, подходы. Это переговорный процесс без конкретного документа. Самое существенное, что мы не ведем переговоры по конкретному тексту».

«Я видел в прессе энное количество статей и интервью, звучали самые разные версии и решения, в том числе и приписываемые мне, — рассуждает Пашинян. — Но почему за моей спиной должны вестись такие разговоры? А все потому, что никто не говорит, как решить проблему. Мы сами для себя не сформулировали наши интересы». И еще от премьер-министра: «В течение последних 10 лет вообще логику переговоров определяли сопредседатели Минской группы, то и дело выступая с какими-то заявлениями и тем самым задавая тон обсуждениям. В этом кроется причина того, что до сих пор в армянском обществе нет единой позиции относительно сценария урегулирования. Одни твердят «ни пяди земли», другие, наоборот, говорят о необходимости компромиссов». Это лишний раз говорит, что логику переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта определяют внешние игроки, а не Баку и Ереван.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Но ведь свой план есть у Степанакерта, отчего так важно вернуть его за стол переговоров. Иначе и дальше ныне задействованным сторонам внешние игроки будут предлагать, а при определенных условиях и обстоятельствах и навязывать свои условия, поскольку ресурс личных встреч Алиев — Пашинян, как и глав МИД Азербайджана и Армении, не срабатывает. Россия свою работу на этом направлении выполняет. Теперь очередь за американцами. Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил, что в Вашингтоне «с нетерпением ждут продолжения диалога по Нагорному Карабаху». Подождем и мы.