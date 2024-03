25 апреля Аль Пачино (настоящее имя Альфредо Джеймс Пачино) исполняется 79 лет. Рассказываем о лучших ролях одного из величайших актеров в истории кино, которого наградили единственным «Оскаром» в далеком 1993 году за роль слепого офицера в драме «Запах женщины», и то только спустя 20 лет после первой из восьми номинаций.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Серпико»

Цитата из к/ф «Серпико». реж. Сидни Люмет. 1973. США, Италия

Мировую известность актеру принесла величайшая гангстерская драма Фрэнсиса ФордаКопполы «Крестный отец», за которую его впервые отметили номинацией на золотую статуэтку. Тогда вместе с Аль Пачино за исполнение роли второго плана в «Крестном отце» были номинированы еще Джеймс Каан и Роберт Дювалл. Однако одну из сильнейших ролей Пачино сыграл в «Серпико» — новоголливудской драме о честном полицейском, который не вписывается в насквозь прогнившую, коррумпированную систему. Основанный на реальной истории и отражающий семидесятые, да и сегодняшний день тоже, фильм рассказывает о продажности полиции, где новичок должен либо держать рот закрытым и карман открытым для взяток либо объявить войну этому безобразию, но тогда живи оглядываясь. Честным и справедливым быть невыгодно, неудобно и невозможно. «Серпико» — кино эстетически натуралистичное, а Пачино предстает в образе нью-йоркского Иисуса. Упрямый хиппи-коп с густыми усами, которого за убеждения предают свои же. «Я себя чувствую преступником, потому что не беру денег». Да, не за тот фильм актера наградили первым золотом. Ох, не за тот.

«Инсайдер» (или «Свой человек»)

Цитата из к/ф «Свой человек». реж. Майкл Манн. 1999. США

Есть соблазн вспомнить «Схватку», потому что тогда наконец-то появился фильм, где встретились два голливудских титана Аль Пачино и Роберт Де Ниро, причем по разные стороны закона. Но стильный, почти трехчасовой нео-нуар больше про бандита Де Ниро, чем про полицейского Пачино. А вот «Свой человек» — другое дело. В мощной антикапиталистической драме Майкла Манна Аль Пачино сыграл потрясающую роль журналиста, дающего слово, подкрепляя его делом, в дуэте с Расселом Кроу в образе химика, которого травят табачные корпорации. За роль честного репортера Пачино не получил ни одной номинации ни на «Оскар», ни на «Золотой глобус». Вот это криминально! Репортер борется за убеждения и веру в правду, бросая вызов богачам и прессе, чьи расследования режут те, кто прессой владеет. Фильм вообще проиграл во всех семи номинациях на золотую статуэтку, включая «Лучший фильм», хотя в век «fake news» и постправды, когда новости превратились в бизнес, «Свой человек» особенно важен и полезен. «Вмешательство? Это — наша работа».

«Бессонница»

Цитата из к/ф «Бессонница». реж. Кристофер Нолан. 2002. США

Удивительно, но «Запах женщины» и «Гленгарри Глен Росс» были последними двумя фильмами, которые отметили «Оскарами». И это при том, что Аль Пачино сыграл в «Схватке», «Донни Браско», «Свой человек» и, главное, «Бессоннице». Собственно, триллер Кристофера Нолана, ремейк скандинавского нуара, справедливо назвать шедевром. Аль Пачино великолепен в образе детектива, страдающего бессонницей. Нолану удалось укротить взрывную ярость актера, вот и кино получилось холодноватым (в хорошем смысле), как морозные пейзажи Аляски, куда лос-анджелесский сыщик прилетает, чтобы расследовать убийство девочки. Пачино демонстрирует, что умеет играть драматично, без ухмылок. «Бессонница» — одна из лучших картин не только Нолана, но Робина Уильямса, весельчака по жизни, и помимо отличной операторской работы и монтажа, это еще редкий ремейк, который не копирует оригинал, а находит новые способы выразить знакомую историю. «Честный полицейский не спит потому, что в деле не все ясно, а нечестный — потому что мучает совесть».

«Путь Карлито»

Цитата из к/ф «Путь Карлито». реж. Брайан Де Пальма. 1993. США

Через 10 лет после «Лица со шрамом» Аль Пачино уже не безумный Тони Монтана, а уставший гангстер Карлито Бриганте, который после отсидки решает отойти от дел, вернуть любимую женщину и наконец сменить «религию». Без пижонства, гор кокаина и «Say hello to my little friend!». Режиссер «голливудского ренессанса» Брайан Де Пальма делает уже другое кино, менее смелое и нахальное, и рассказывает историю скромную, даже мелодраматичную, похожую на хичкоковское «Головокружение». Драма серьезнее и трагичнее культовой классики. И финал — погоня на вокзале — бесподобен! «Путь Карлито», похожий на сводного брата злобного и жестокого «Лица со шрамом», заслуживает вашего внимания. История о бандите, который устал всю жизнь бегать, тронет тех, для кого зверство Тони Монтаны банально. Это не типичный фильм для мальчиков. Карлито — противоположность Монтаны. Карлито тише, романтичнее, но не менее мрачный и стильный. Гангстер понимает, что мир ему не принадлежит. Здесь всю дерзость Монтаны воплощает Шон Пенн в образе жадного адвоката. Кино не про власть, которая развращает человека, а про предательство, исцеление и покой. Это исповедь мафиозного джентльмена, похожая на мельвильевского «Самурая» и немножко «Серпико», и история несчастной любви под песню «You are so beautiful».

«Адвокат дьявола»

Цитата из к/ф «Адвокат дьявола». реж. Тейлор Хэкфорд. 1997. США, Германия

Никто не говорит, что этот мистический хоррор — гениальное кино. Однако Аль Пачино здесь чертовски, нет, дьявольски хорош. Безумный взгляд, зловещая улыбка и дикий смех. Кто, если не Пачино, мог бы сыграть сатану? Разве что Джек Николсон или Роберт Де Ниро, но и они сыграли своих дьяволов: один в «Иствикских ведьмах», другой — в «Сердце Ангела». В фильме-обвинении Тейлора Хэкфорда, похожем на «Ребенка Розмари» и «Девятые врата», дьявол носит дорогой костюм влиятельного манхэттенского адвоката, весело богохульствует, соблазняет женщин и играет на мужском тщеславии. Персонаж Пачино по имени Джон Мильтон, в честь автора «Потерянного рая», оказывается повелителем мира греха и разврата корпоративной Америки. По-хорошему перебарщивающий Пачино — лицо не только американского кино 70-х. Актер умудрился создать образ капиталистической Америки, причем очень современный. Теперь понятно, в чьих руках закон. Пал, пал Вавилон, сделался пристанищем бесов. Не нравится деревянный Киану Ривз и молоденькая Шарлиз Терон, так хоть посмотрите, как Пачино властвует.