



(сс) DAVID HOLT Метро в Тбилиси

Временная остановка движения поездов на главной линии метрополитена Тбилиси вызвала настоящий транспортный коллапс на центральных улицах столицы Грузии.

Переполненные автобусы и микроавтобусы не справлялись с и без того высокой в часы пик нагрузкой (а инцидент в метро произошел именно в этот период), а «смышленные» компании такси моментально «сориентировались» в ситуации и вдвое, а то и втрое-вчетверо завысили тарифы на всех направлениях. Если раньше доехать из центра, с площади Свободы в районы Ваке и Сабуртало, путь до которых занимает 10−15 минут, можно было за 4−5 лари, то 24 апреля вечером тарифы взлетели до 20 лари. Но и найти желающих доставить пассажира до дома или иного места назначения среди таксистов было немного. Отказ объясняли коротко: пробки.

Что же случилось в метро 24 апреля вечером? Как позднее объяснили в Тбилисской транспортной компании, инцидент произошел в районе станции метро «Гоциридзе», одной из двух надземных станций метрополитена, где загорелся высоковольтный кабель. Пассажиры были срочно эвакуированы со станций и из вагонов метрополитена, а на место прибыли бригады пожарных-спасателей, которые, как утверждают в транспортной компании, за считанные минуты ликвидировали пожар. Движение поездов по главной линии метрополитена возобновилось спустя два часа после аварии.

В результате случившегося никто не пострадал, но оппозиция уже заявляет, что нынешняя власть не уделяет должного внимания и не выделяет необходимых средств для реабилитации и обеспечения нормального и безопасного функционирования этого самого быстрого и популярного в Тбилиси вида городского транспорта.

(сс) Vicuna R Проездная карточка в метро Тбилиси

Подобные инциденты происходили в Тбилисском метро и раньше, в том числе в период правления экс-президента Саакашвили, соратники и сторонники которого сегодня так резко критикуют нынешнее правительство. Случались пожары, портились поезда, но все инциденты объясняли устаревшим оборудованием и обещали заменить его новым.

До сих пор все основные усилия направлялись на реабилитацию поездов метрополитена, в результате которой, старые вагоны перекрашивали, оснащали новым оборудованием, придавали новый дизайн, даже сделали в поездах специальные розетки для зарядки мобильных телефонов…

Ремонтировали и станции метро, но достаточно своеобразно. На многих отремонтированных станциях просто снимали мраморную или кафельную плитку и заменяли ее на пластиковые плиты и гипсокартон. Вместо того, чтобы отремонтировать коммуникации, из-за которых протекал потолок на станциях метрополитена, недостатки попросту скрывали под подвесными потолками. Работа выполнялась некачественно и без учета особенностей самого сооружения. В итоге на станции метро «Варкетили» в одно «прекрасное» утро подвесной потолок, подвергаясь постоянной вибрации из-за движения поездов, попросту обрушился на головы пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. После этого на других станциях, где уже начали готовиться к монтажу подвесных потолков, работы были приостановлены, а смонтированные панели сняты.

(сс) James Emery Эскалатор в метро Тбилиси

Но это чисто внешняя часть метрополитена, та, которая видна пассажирам, а что происходит в тоннелях и на путях, известно лишь немногим «посвященным» сотрудникам и, конечно же, оппозиции.

Оппоненты утверждают, что нынешнее правительство должного внимания обеспечению безопасности этого вида транспорта не уделяет. По мнению оппозиции, «правительство Иванишвили» заменило профессионалов в руководящих структурах столичных властей людьми, не имеющими элементарных знаний и опыта в своей сфере, поэтому и возникают в столичном метрополитене все проблемы.

Что касается руководства Тбилисской транспортной компании, оно проблем в сети городского транспорта, в том числе в системе метрополитена, не отрицает и отмечает, что в ближайшее время должны начаться работы по замене старой электропроводки на новую. Эти работы будут профинансированы в рамках кредита, выделенного Грузии Азиатским банком развития.

Ездить в Тбилисском метрополитене небезопасно. Еще со времен правления Эдуарда Шеварднадзе этот вид транспорта стал достаточно ненадежным. То отключался свет, и пассажиров в срочном порядке высаживали из поездов прямо посреди тоннеля, чтобы те в темноте, пешком добирались по рельсам до станции. То поезд портился и без отключения электричества. То загоралась проводка на станции или в тоннеле.

Дарья Драй ИА REGNUM Тоннель метро

Как бы ни критиковали нынешнее правительство соратники экс-президента Саакашвили, искоренить проблемы метрополитена не сумели в свое время и они, так как все проведенные ими изменения были чисто поверхностными, направленными на создание внешнего впечатления «ухоженности».

Особого внимания к состоянию метрополитена пока не чувствуется и от нынешнего, «ассоциируемого с олигархом Иванишвили», правительства. Станции, на которых начался было ремонт, так и не отремонтировали. Поезда во время движения по рельсам так подпрыгивают на некоторых участках, что у пассажиров «дух захватывает» и возникают небезосновательные опасения: как бы чего не случилось.

Тбилисский метрополитен фактически завис в том положении, в каком он находился в последние годы «зависимости Грузии от России», в период пребывания страны в составе СССР. И не просто завис, но и отодвинулся на десятилетия назад, так как реальных работ не то что по развитию этого нужного столице вида транспорта, но даже по капитальному ремонту всех путей, коммуникаций, станций и иных точек не проводилось, что официально объяснялось отсутствием достаточных средств.

За все годы независимости и было сделано всего два шага — запустили в эксплуатацию вначале станцию Важа-Пшавела на Сабурталинской ветке (вторая линия метрополитена), а потом открыли станцию Университет. Причем, строительство обеих началось еще в годы советской власти, а затем было заморожено на долгие десятилетия.

(сс) Giorgi Balakhadze Станция метро «Государственный университет» в Тбилиси

Планировалось строительство новой ветки от станции метро Руставели до района Чугурети, даже начали земляные работы на площади, ныне носящей имя Саарбрюккена. Огороженное место будущей станции метро долгие годы стояло в бездействии, а недавно на нем возвели новый торгово-развлекательный центр.

Нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе как-то заявил, что планирует развитие нового направления Тбилисского метро — строительство надземной линии от станции метро Самгори до рынка в Лило — популярного у жителей столицы по причине относительной дешевизны товаров. Но оппозиция считает, что строить такие планы на фоне той плачевной ситуации, в которой находятся подземные сети метрополитена, совершенно неоправданно. А рядовые граждане, несмотря на все происходящие в метро инциденты, по-прежнему каждое утро и вечер спешат к этому виду транспорта, потому что только на метро, несмотря на все его проблемы, можно быстрее всего добраться до дома или работы.