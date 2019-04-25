Вчера свершилось еще одно историческое событие — президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства России жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. То, ради чего Донбасс пять лет воевал с ВСУ и нацбатами, свершилось. Граждане ЛНР и ДНР теперь получат российское гражданство, а территория этих двух восточных областей окраины Русского мира станет еще ближе России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как верно вчера отметил один из телеграм-каналов, «Указ о паспортах Донбасса подписан с ленинской точностью — вчера было рано, завтра будет поздно. На Украине просто некому сейчас ответить: Порошенко уже не президент, Зеленский еще не президент, а когда им станет, то что тут скажешь? Поезд ушел».

Данным решением Москва расставила многие точки над «и». Во-первых, таким образом Кремль ответил тем, кто долгие годы провокационно говорил о том, что Москва слила Донбасс. Москва его не сливала, просто всему свое время. И это время — предоставления жителям ЛНР и ДНР российского гражданства в упрощенном порядке — пришло.

Во-вторых, Москва показывает Западу, что ее не волнуют возможные новые антироссийские санкции. Опыт последних лет показал, что они не только делают российскую экономику только сильнее, но и усиливают трещины по всему фасаду здания под названием «евроатлантическая солидарность».

В-третьих, таким образом Владимир Путин передал своеобразный «привет» как уходящему президенту Украины Порошенко, который не выполнил своих обязательств, так и вступающему в июне в должность главы государства Владимиру Зеленскому, у которого будет теперь над чем подумать.

Кстати, этот «привет» касается не только украинских политиков, но и некоторых других политиков постсоветского пространства, которые не выполняют взятых на себя ранее обязательств. Владимир Путин — это не тот человек, принятыми обязательствами перед которым можно манкировать и делать вид, что забыли.

В контексте принятого по Украине решения очевидно, что никакого слива со стороны Кремля российского посла в Белоруссии Михаила Бабича не будет. И это надо четко понимать ответственным в республике лицам. Если в республике по каким-то причинам потеряна управляемость над политическими и экономическими процессами Союзной интеграции, то она будет возвращена. Работы много, и ее надо делать системно. Лучшей кандидатуры, чем Михаил Бабич, который своей деятельностью уже задал новые стандарты работы российского посла на постсоветском пространстве, трудно себе представить.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В-четвертых, принятое российским президентом решение имеет большой морально-этический смысл. Это забота не только о живых жителях Донбасса, его защитниках, детях, пожилых людях, но и память о тех, кто погиб от варварских действий ВСУ и нацбатов.

Нельзя не присоединиться к следующим словам Андрея Медведева:

«Сегодня, наверное, уместно не только порадоваться за то, что справедливость восторжествовала. Мне кажется, что сегодня уместно вспомнить тех, кто не дожил до этого дня. Всех. Взрослых и детей. Ополченцев и мирных граждан. Тех, кто погиб в окопе и кого убил украинский снаряд при очередном артналете. За каждой фамилией судьба. И часто страшная смерть.

Помните, семья Коноплевых из Горловки? Кирилл — 2 года, Даша — 8 лет и Настя — 13 лет. Их во время обстрела родители спрятали в ванную комнату. Думали, что так безопаснее. Снаряд попал как раз в ванную. То, что осталось от детей, родители, обезумевшие от ужаса и горя, собирали руками.

Настя Подлипская, ей было 11 месяцев. Помните? Ее убило осколком. Ее и бабушку. Снаряд прилетел прямо во двор.

Ваня Нестерук из Тельманово. Помните? Украинская армия ударила «Градом», Ване осколок пробил легкое. К нему подбежал отчим, а Ваня сказал: «Я еще чуть-чуть полежу, а потом мы пойдем домой».

Люди, на троллейбусной остановке «Донецкгормаш» в январе 2015. Помните их? Ополченцы, отбившие ценой своих жизней Донецкий аэропорт, тогда же в 2015-м. Или вот Лилия Эгалегердиева, мединструктор, которая погибла несколько дней назад, вызвав огонь на себя. Немного не дожила, не успела узнать про указ.

Список погибших чудовищно огромен. И чудовищен по содержанию. И никто никогда не вернет этих людей. Но сегодня осуществляется справедливость по отношению к живым. К нашим людям, которые так долго ждали, что мы сделаем этот шаг. И я уверен, что решение Путина не политикой продиктовано. А сердцем».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

В-пятых, надо очень точно понимать международный, глобальный геополитический контекст произошедшего. Многие как зарубежные, так и отечественные эксперты совершенно непозволительно интерпретируют внешнюю политику Москвы как слабую и воспринимают Россию как отступающую империю. На самом деле это пропаганда чистой воды, и тем более не соответствующая действительности.

Идет Большая сделка, трудно, со скрипом, но идет. Россия возвращает себе контроль над постсоветским пространством. Эстония первой это поняла. Сейчас вот восточная Украина. В скором времени — Белоруссия и Казахстан. У нас общие позиции с США по Израилю, благодаря чему Зеленский сменил Порошенко. Коломойский — ведь это только видимая верхушка той партии, которая стоит за Зеленским. На самом деле речь идет о Нетаньяху, политтехнологи которого последние три месяца работали над имиджем Зеленского и обеспечили ему победу.

Вчера стало известно о том, что Трамп и Болтон, точно так же как Путин и Шойгу, поддерживают Халифу Хафтара в Ливии. На очереди сделка по КНДР.

То есть процесс идет. Сейчас Трамп в рамках расследований преступлений демократов как в ходе его избирательной кампании, так и после, вытянет на свет Божий столько их грязного белья, что многим ответственным лицам из Демпартии придется отвечать перед законом. А по той же Ливии (убийство посла США в этой стране), возможно, даже придется сесть за решетку.

И так далее.

Поэтому вчерашнее решение Владимира Путина по жителям Донбасса — это не столько решение вопроса получения российского гражданства в упрощенном порядке, сколько очень серьезный и сильный ход в той геополитической партии, которая сегодня разворачивается в мире. Россия показывает всем — она сильный игрок и готова играть сильными решениями.