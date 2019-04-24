В апреле и мае к нам обращаются больше обычного студентов — выпускники ищут свое первое постоянное место работы, а те, у кого впереди еще год или два, думают о летней практике. И достаточно часто интервью превращается в обсуждение карьерных планов в сфере PR. Наиболее часто задают вопрос — если хочется строить карьеру в PR, где лучше начинать, в агентстве или в компании?

Fishki.net Рупор

Конечно, однозначного ответа нет и быть не может — и там, и там есть плюсы и минусы. Каждый человек, исходя из своих ожиданий и предпочтений, может сделать выбор.

Итак, какие плюсы есть у компании? Первое и главное, это бренд. Если компания крупная, известная и имеет хорошую репутацию в качестве работодателя, то работа в ней создает хороший задел в резюме молодого специалиста. Это немаловажно для дальнейшего продвижения. Второе, специалист приобретает углубленные знания и понимание какого-то конкретного рыночного сегмента. Особенно если у человека уже есть заинтересованность в той или иной сфере — финансы, энергетика, здравоохранение, технологии и так далее — то имеет смысл с самого начала карьеры параллельно развивать свою отраслевую и функциональную экспертизу. Третье, работа в компании с большей вероятностью научит работе в структуре, следованию процедурам и процессам. Четвертое, компании — опять-таки, прежде всего крупные — очень часто предлагают своим сотрудникам возможность профессиональной подготовки, как в плане отраслевой специализации, так и в своей функциональной сфере (в нашем случае, в PR). И наконец, высока вероятность более высокой, чем в агентстве, стартовой зарплаты и наличия социального пакета.

Казалось бы, прекрасно, и выбор очевиден. Но каждый из этих факторов — кроме, пожалуй, сильного бренда и возможности дополнительного профессионального обучения — может иметь и обратную сторону. Например, специализация в одной сфере может лишить работника возможности попробовать себя в других секторах, сравнить, и решить, что его больше привлекает. А работа в структуре иногда превращается в следование бюрократическим правилам, ограничивает возможности для творчества, раскрытия своих талантов и приобретения нового опыта и навыков. Что же касается зарплаты, то она может оказаться выше агентской на старте, но ее рост ограничен штатной сеткой, формальными правилами и процедурами.

Наконец, карьерный рост в компаниях, особенно в крупных, может оказаться не очень быстрым. Что же касается гарантии занятости, то с одной стороны, она в компании выше за счет организационной сложности принятия решений об увольнении, но с другой стороны, если уж компания оказывается в кризисе, и в ней идут сокращения, то «непрофильных» специалистов — а к ним относится и PR-подразделения — сокращают в первую очередь.

Какие же плюсы есть в агентстве? Основных два. Первый — возможность заниматься разными клиентами и разными задачами. Для молодого специалиста это ключевой момент: за достаточно короткий промежуток времени можно попробовать себя в разных сферах коммуникаций — написании текстов, поиске и анализе информации, организации мероприятий, мониторинге или ведении аккаунтов в соцсетях, взаимодействии с журналистами и блогерами, внутренних коммуникациях. Таким образом, приобретается более полное понимание профессии в целом, плюс человек получает возможность выбрать, в какой сфере своей профессии он хотел бы дальше развиваться. Второй значимый плюс — агентский формат предлагает больше возможностей для творчества. В конце концов, клиенты нанимают агентства не в последнюю очередь, чтобы получить свежий взгляд на свои коммуникации и может быть, креативные идеи. И здесь возможность может появиться даже для молодых специалистов проявить себя, предложив и реализовав интересную идею. Наконец, в агентстве крайне маловероятен «синдром Дня сурка» — когда каждый день занимаешься одними и теми же вопросами, имеешь дело с одними и теми же людьми. Иногда в течение одного дня приходится переключаться от одного к другому сектору, применять совершенно разные профессиональные навыки.

И, хотя, придя в агентство, недавнему выпускнику придется начинать с самых азов, вероятность быстрого роста в рамках агентства в большинстве случаев выше, чем в компаниях. Просто потому, что работа каждого на виду, а ограничительных факторов гораздо меньше, чем в корпорации. То же касается и роста зарплаты — хотя это сильно зависит от успешности агентства в целом.

А в более долгосрочной перспективе молодой специалист, начавший работать в агентстве, через несколько лет может и обогнать своего однокурсника, начавшего работать в корпорации. Как это происходит? Основной источник потерь сотрудников в агентствах — их клиенты. Заметив перспективного члена команды, работающего на проекте, клиент очень часто переманивает такого специалиста, предлагая ему и привлекательную должность, и зарплату. Так молодой специалист может «перепрыгнуть» одну или несколько ступенек в корпорации и оказаться на более высокой позиции — конечно, если он проявил себя как «ценный кадр».

Еще раз, универсальных советов и рецептов по выбору компании или агентства не существует. Но если молодому специалисту действительно хотелось бы развиваться в области связей с общественностью, иметь широкий профессиональный кругозор и навыки, можно было бы рассмотреть такой вариант: начать работу в агентстве, чтобы через пару-тройку лет с более четким пониманием своих интересов и конкурентных преимуществ, перейти в корпорацию.

И еще один вопрос, который часто задают — где лучше развиваться пиарщику, в российской или зарубежной компании или агентстве? Здесь ответ очевиден: сегодня различий, которые существовали раньше между иностранными и российскими работодателями, уже нет. Надо смотреть на каждого конкретного работодателя, на его требования и на круг задач, которые предполагается решать.

Александр Кравцов, Nexus-Eurasia