На фоне содержательного и медийного провала последнего парламентского выступления нынешнего главы белорусского государства Александра Лукашенко в Белоруссии резко активизировалась пятая колонна во власти, которая, уже не скрывая своего полного содержательного тождества с необандеровской оппозицией, объединилась в критике посла России в республике Михаила Бабича, спецпосланника президента России Владимира Путина.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александром Лукашенко

Как ни странно, но если посмотреть белорусские СМИ за последние пять дней, то мы не увидим в них практически ни одного материала с аналитическим или экспертным разбором последнего президентского послания Александра Лукашенко. И это далеко не случайно. Что разбирать, если разбирать нечего? Все эти тезисы люди слышат с переменным успехом из послания в послание каждый год — про давление Запада, про необходимость промышленной политики, про поддержку сельского хозяйства, про борьбу с коррупцией и преступностью и так далее.

Все эти тезисы стали настолько заезженными, что нет никакого различия между парламентскими посланиями Лукашенко разных лет. Более того — все четче в них видна раннебрежневская парадигма описания реальности, даже по стилистике выступления. Но раз нет содержания, то нечего и анализировать. И экспертное сообщество прошло мимо последнего парламентского послания Лукашенко, как будто его и не было.

И это на самом деле провал. Провал не столько спичрайтеров, которые не смогли найти новую форму подачи старых тезисов, сколько содержательный провал самого белорусского лидера, выступления которого все больше напоминают день сурка. Поэтому, естественно, чтобы скрыть факт провала главного события политической жизни республики весны этого года, проправительственные и прозападные СМИ начали раздувать ими же созданный скандал с высказываниями Михаила Бабича на поставленные ему вопросы относительно той откровенной клеветы в его адрес, которую озвучила депутат от оппозиции Канопацкая в своем вопросе Александру Лукашенко.

ePramova Анна Канопацкая

Кстати, что интересно, что из всех 110 депутатов белорусского парламента вопросы, наряду с несколькими другими депутатами, разрешили задать именно двум оппозиционеркам.

Что сказал в ответ Бабич? Приведем его слова полностью:

«Единственное отличие того, что прозвучало в «Большом разговоре» 1 марта, когда определенную недостоверную информацию давали чиновники, в этот раз это «почетное право», условно, было предоставлено представителю оппозиции, которой вроде как раньше слова не давали, но вот сейчас такое право было доверено — озвучить такого рода информацию…

Это уже такой стиль работы — вбросить в информационное пространство нужную новость, может быть, в расчете на то, что никто не будет дальше разбираться в ее объективности. В нашем случае, конечно же, так не будет… Для всех, кто интересуется темой БелАЭС, опубликуем сегодня на сайте посольства исчерпывающий перечень моих комментариев по теме БелАЭС, после чего будем ждать официальных извинений.

Пригласим А. Канопацкую для разговора, ответим ей на все вопросы, которые ее беспокоят в российско-белорусских отношениях, поговорим про БелАЭС, попросим и ее объяснить, что она имела в виду, делая подобного рода заявления. Раз президент Белоруссии считает ее легитимным источником для своего диалога с народом, надеюсь, и на нас никто не обидится, если мы постараемся честно обсудить эти вопросы с гражданским обществом. Если, конечно, она сама этого захочет и ей позволят это сделать».

И что в этих словах скандального? Скандал из слов Михаила Бабича пытаются сделать те, кто тормозит и торпедирует белорусско-российскую интеграцию, и из слов Михаила Бабича видно, что он прекрасно понимает, кто за этим стоит.

Понимают это и в Москве. Как отметил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин, в последнее время в поведении властей соседнего государства заметны антироссийские настроения:

«Во-первых, излишне болезненная реакция на любую критику. Президент Белоруссии публично выступает против концепции Русского мира, отвергает «Бессмертный полк» под предлогом ревности об авторстве. В школах Белоруссии в учебниках чаще всего события истории рассматривают по-разному. Скажем, Отечественная война 1812 года в учебниках Белоруссии рассматривается как «русско-французская война», в которой Беларусь была сбоку припёку, чуть ли не посторонним наблюдающим.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

Всеми силами подчёркивается особый характер белорусского государства и происхождение не от общих корней, а от Великого княжества Литовского. Начинает возвращаться в общественно-политическую культурную жизнь Белоруссии то, что было характерно для начала 90-х годов.

Совсем недавно Лукашенко заговорил, что если мы потеряем русский язык, то мы потеряем разум; а если потеряем белорусский, то потеряем сердце. Сторонников Русского мира в Белоруссии подвергают гонениям и преследованиям, а те, кто прежде рассматривались как диссиденты, они сегодня на слуху и получают определённую свободу действий. Это определённые симптомы».

По словам Затулина, эти тенденции необходимо пресекать, поскольку они могут привести к кардинальным изменениям в стране:

«Мы видели подобного рода симптомы в других государствах. С ними нужно — и с людьми, и с идеями, — не впадая в панику, вести борьбу, противопоставлять им свою точку зрения. Если мы этого не делаем, то эти точки зрения становятся общепринятыми и на следующем этапе уже подталкивают к более радикальным шагам по отрыву от России. [История с Бабичем] — это уже второе. На мой взгляд, абсолютно недипломатичные, оскорбительные, с затрагиванием личных обстоятельств биографий, заявления. Его называют «бухгалтером» — это делает в официальном сообщении представитель МИДа. Опускаются до личных нападок на посла».

Кстати, очень хороший разбор сути минской провокации с Михаилом Бабичем сделал ТГ-канал «Трыкатаж».

То, что официальный Минск не готов содержательно дискутировать со спецпосланником президента России, видно и из сегодняшних вбросов про то, что якобы Москва должна отозвать Бабича из белорусской столицы. Но такая позиция только доказывает правоту посла России и то, что именно такой линии поведения в отношении ближайшего союзника и надо придерживаться.

В отличие от предыдущего посла Бабич вскрыл огромный масштаб контрабанды через белорусскую границу, в результате чего проблема поднята на уровень силовых структур России. Начала проясняться ситуация с объемами реэкспорта российских нефтепродуктов.

Как отмечает телеграм-канал «Незыгарь»:

«Бабич впервые подсчитал объём реальной помощи, который РФ оказывает Беларусии по всем каналам: от прямых кредитов — до налоговых льгот, преференций, субсидий на энергоносители. Впервые с распада СССР у Кремля появилось чёткое понимание масштаба потерь.

Бабич выстроил прямые контакты с гражданским обществом и топ-персонами Беларусии — губернаторами, главами предприятий, духовенством. По сути поколебал монополию Лукашенко как главного переговорщика и вершителя судеб местных руководителей: у них появился прямой доступ к российскому «уху».

Бабич провёл для Кремля фотомониторинг, показывающий реальную «белорусизацию» страны. Произошло тотальное «вымывание» русского языка, надписей на котором стало вдвое меньше, чем на английском, и на четверть меньше, чем на китайском.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александром Лукашенко

Всё это — «эффект Бабича». Он достиг нужного результата, разворошив «осиный улей», где обнаружились коммерческие интересы не только Лукашенко, но и ряда российских фигур, которые зарабатывали, разыгрывая «белорусскую карту».

Надо сказать, за тот небольшой срок работы, что Михаил Бабич находится в республике, это серьезные результаты. Собственно говоря, о многом из этого мы писали в материале «Михаил Бабич вскрыл белорусский гнойник».

В чем смысл очередной антироссийской хитрости пятой колонны в белорусской власти? Она боится объявить посла России, спецпосланника президента России Михаила Бабича персоной нон грата, потому что в этом случае ответ будет на порядки превосходить минскую выходку. Поэтому запускается медийная кампания информационного шума, чтобы Москва сама отозвала Михаила Бабича, якобы, мол, тогда «союзник» не будет обижаться.

Но имеет ли смысл Москве отзывать посла, который по своей эффективности на порядок превосходит выпускников мидовской «школы» отступления? Мы неоднократно в своих публикациях писали о том, что чем больше будет криков и эмоций из Минска, значит, тем более правильную линию проводит посол России в республике на очищение Белоруссии от сил тьмы, которые выступают за отрыв жителей республики от Русского мира.

То, что эта неделя началась с продолжения минского скандала, далеко не случайно. Как известно, после 22 апреля началась Страстная неделя. А в этот период, перед Пасхой, традиционно происходит разгул дьявольских сил, нечисти, которая пытается внести смятение в души людей и затмить собой Воскрешение Христа.

Несмотря на все искушения со стороны дьявола, Христос до конца прошел все испытания, пострадал за нас и омыл своей кровью людские грехи. С тех пор нечисть пытается постоянно ослабить нашу веру, особенно в Страстную седмицу. Верующие люди это знают. Враг рода человеческого хитер, и из маленького конфликта может разгореться страшный скандал. Главное не поддаваться на эти уловки. Поэтому мы должны спокойно реагировать на эмоции официального Минска и уверенно гнуть свою линию на углубление Союзной интеграции между двумя братскими народами.