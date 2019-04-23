



Александр Горбаруков ИА REGNUM

В Китае внимательно следят за подготовкой предстоящего визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Накануне российский посол в Китае Андрей Денисов рассказывал о значении предстоящего события, отметив, что оно является частью «общих усилий по решению ситуации на Корейском полуострове».

Позже стало ясно, почему Денисов использовал фразу «общие усилия» применительно к конкретной ситуации и почему она была произнесена буквально накануне визита в Китай для участия во 2-ом форуме «Один пояс, один путь» Путина. Но сначала определимся с логистикой. Дата визита Ким Чен Ына в Россию анонсировалась Кремлем «до конца апреля этого года» без указания места проведения переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что «подготовка к встрече лидеров РФ и КНДР в активной стадии — она может состояться в любом городе». Более вероятным пунктом встречи станет Владивосток. Но когда именно? После визита Путина в Китай 26−27 апреля или до нее, 24−25 апреля, как утверждали некоторые японские СМИ? В их глазах это приобретало серьезное значение, поскольку предполагается, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин будут обсуждать, наряду с другими, и северокорейскую проблему. Другая ситуация — если Путин просто проинформирует своего китайского коллегу о результатах переговоров с Ким Чен Ыном.

Мы обратили на это внимание по следующей причине. Дело в том, что накануне в Нанкине группу российских журналистов принимал член руководства китайской провинции Цзянсу, генеральный директор департамента иностранных дел Фэй Шаоюань. Он заявил, что «выполняя санкции ООН, Китай был вынужден закрыть в провинции технологические парки с участием северокорейских предприятий, но расширил гуманитарное и культурное сотрудничество». А корреспонденту ИА REGNUM он сказал, что «сейчас Пекин полностью утратил влияние на Пхеньян и нам хотелось бы, чтобы переговоры Москвы с Пхеньяном завершились успешно». Действительно, КНДР и США после встречи в Сингапуре в июне 2018 года вроде бы договорились начать денуклеаризацию. Вашингтон рассчитывал, что глава Северной Кореи закроет ядерные объекты и прекратит запуски ракет. А в КНДР ждали снятия американских санкций.

Но так и не дождались, хотя Пхеньян выполнил свою часть договоренностей, закрыв несколько полигонов. Вторая встреча лидеров в Ханое завершилась неудачно: американский президент Дональд Трамп просто вышел из помещения, прекратив разговор. В этой связи многие эксперты утверждают, что экономическое давление Китая на КНДР сыграло немалую роль в том, что Ким Чен Ын сел за стол переговоров. «Китай всегда стремился поддерживать нормальные и стабильные отношения с Северной Кореей, — поделился своим мнением один из пекинских экспертов. — У Китая нет разногласий с КНДР в какой-либо из сфер, кроме ядерной, и он был вынужден присоединиться к американским санкциям». То есть тактика действий Пекина не дала результатов, в то время, как американцы продолжают оказывать на северных корейцев «максимальное давление». Однако Китай пока не намерен снимать в одностороннем порядке санкции против КНДР, не желая доводить отношения с Вашингтоном до «красной черты».

Kremlin.ru

В интервью The Wall Street Journal Трамп заявлял, что «пойдет на уступки Китаю в торговле в обмен на его помощь по Северной Корее». В свою очередь Пхеньян играет по-крупному, объясняя свою неуступчивость отсутствием гарантий своей безопасности со стороны Соединенных Штатов и их союзников в Северо-Восточной Азии. В результате КНДР, во всяком случае внешне, демонстрирует готовность произвести «размен» Пекина на Москву. Россия же всегда последовательно выступала за скорейшее возобновление шестисторонних переговоров, укрепление мира и взаимовыгодное сотрудничество в регионе, в том числе в трехстороннем формате — Москва, КНДР и Республика Корея. В другом варианте Россия (не очень публично) и Пекин содействовали налаживанию диалога между КНДР и США, хотя при этом Трамп отмечал только роль Китая, говоря, что «они очень сильно помогали нам» и что «Китай не может быть в восторге от того, что очень сильные люди, обладающие ядерными ракетами и большим потенциалом, находятся рядом с ними». Так что тучи затеянной американцами политической интриги начинают сгущаться.

При этом Северная Корея, похоже, готова к игре. Ким Чен Ын рассчитывает с помощью Москвы разрешить трудности не только с экономикой, но и, стимулируя Россию к проведению более активной политики в этом регионе, заручиться ее поддержкой. По мнению японской газеты Mainichi, «КНДР постепенно будет сокращать проекты, ориентированные на Китай, в пользу укрепления хозяйственных связей с Москвой». Но станет ли сама Россия разыгрывать северокорейскую карту в отношениях с Китаем? В данной ситуации Москве важно продолжать выстраивать отношения с Пекином и Пхеньяном, предлагая совместные проекты по развитию транспортных узлов, соединяющих три страны. В конкретной ситуации это может стать для всех важной «точкой соприкосновения», что в конечном счете способно начать процесс денуклеаризации. Так что посол Денисов знает, о чем говорит, посылая всем ясный сигнал.