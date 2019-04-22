



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 15−21 апреля 2019 года стали: папа Франциск обратился с посланием Urbi et Orbi; пожар в парижском соборе Нотр-Дам потряс мировых лидеров; о чем говорит разрушение одного из символов христианской Европы; возможно, католической Франции больше нет; исламско-христианский диалог имени Абу-Даби; кто распространяет «рак националистического популизма».

Католический мир празднует Пасху Господню. Поздравляем!

Папа Римский Франциск обратился с посланием Urbi et Orbi, передает Vatican News (Ватикан). «Дорогие братья и сестры, светлой вам Пасхи! Сегодня Церковь возобновляет возвещение первых апостолов: «Иисус воскрес!» Из уст в уста, от сердца к сердцу отзывается эхом приглашение к хвале: Аллилуйя!.. Аллилуйя! Этим утром, утром Пасхи, вечной юности Церкви и всего человечества, я хотел бы обратиться к каждому из вас первыми словами недавнего апостольского послания, посвященного в особенности молодежи: «Христос жив. Он — наша надежда и самая прекрасная юность этого мира. Все, к чему Он прикасается, становится молодым, новым, исполняется жизни. Поэтому первые слова, которые я хочу обратить к каждому молодому человеку и к каждому христианину: «Он жив и хочет, чтобы ты жил! Он пребывает в тебе, Он с тобой, и Он никогда не уйдет. И как бы ты ни отдалялся, рядом с тобой пребывает Воскресший, Который зовет тебя и ждет, чтобы начать сначала. Когда ты чувствуешь себя старым от грусти, от обид, от страхов, сомнений или неудач, Он рядом, чтобы вернуть тебе силу и надежду» (Christus vivit, 1−2)».

Эль Греко. Воскресение Иисуса Христа (фрагмент). 1595-1600

После этого понтифик обратился к верующим с приветствием, начав с упоминания о ряде чудовищных терактов, омрачивших пасхальную радость христиан на Шри-Ланке. «Я с болью узнал о жестоких терактах, которые именно в этот день, день Пасхи, принесли траур и скорбь в несколько церквей и других людных мест на Шри-Ланке. Хочу выразить сердечную близость христианской общине, которой был нанесен удар как раз во время молитвы, и всем жертвам столь жестокого насилия. Вверяю Господу трагически погибших, молюсь о раненых и о тех, кто страдает по причине этой трагедии», — подчеркнул папа. Он поздравил с Пасхой всех паломников, а также тех, кто присоединился к богослужению и молитве через телевидение, радио и другие средства коммуникации. В связи с этим Франциск упомянул о первом выступлении папы Римского по телевидению: это произошло в 1949 году, когда пасхальным утром Пий XII обратился к французским телезрителям. Этот юбилей, сказал понтифик, побуждает его обратиться к христианам с призывом «использовать все инструменты, которые техника предоставляет в распоряжение, чтобы возвещать благую весть о воскресшем Христе».

Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия) цитирует пасхальную проповедь ординария Преображенской епархии в Новосибирске епископа Иосифа Верта. «Христос воскрес! — заявил монсеньор. — Вот мы уже и вступили в радость воскресшего Господа нашего Иисуса Христа! Каким словом еще можно выразить то, что произошло в эту ночь? Революция! «Революция» — это слово в нашей стране звучит сегодня крайне отрицательно. Слишком страшные следы оставила она в истории и судьбах народов России. Однако в Википедии мы найдем и другие значения этого слова: радикальное, коренное, глубокое качественное изменение, скачок в развитии, сопряженное с открытым разрывом с предыдущим состоянием. К такой революции часто призывает молодежь папа Франциск. И событие сегодняшней ночи — это настоящая революция. И предводителем этой революции является Сам Господь Бог. Пасха, Воскресение Иисуса — это восстание Бога против всякой власти тьмы и разрушения в этом мире».

Людмила Симанович Иосиф Верт

Пасху в этом году предварило печальное событие — пожар в парижском соборе Нотр-Дам. По сообщению исполняющего обязанности директора Зала печати Святого престола Алессандро Джизотти, которого цитирует Vatican News (Ватикан), «папа Римский Франциск солидарен с Францией, он молится о французских католиках и о жителях Парижа, которые шокированы страшным пожаром, погубившим кафедральный собор Нотр-Дам-де-Пари. Святейший отец заверяет в своих молитвах обо всех, кто старается справиться с этой драматической ситуацией». Как сообщает La Croix (Париж, Франция), понтифик приедет во Францию, но «в свое время». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. «Я говорил с ним по телефону. Я пригласил его приехать, и он придет в свое время», — сказал глава государства. L'Osservatore Romano (Ватикан): «Вид горящего собора Нотр-Дам вызвал эмоции и солидарность мировых лидеров». Издание отмечает, что отреагировали генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, президент Европейского совета Дональд Туск, президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Италии Серджо Маттарелла.

В Страстную неделю горел один из символов христианской Европы, пишет Nasz dziennik (Варшава, Польша). Какое послание передано нам всем? Как считает собеседник издания, профессор Мечислав Рыба, «то, что произошло в Париже, имеет духовное измерение, и вот вопрос толкования, связанный с верой. Мы знаем, что многие люди Церкви, в том числе кардинал Станислав Дзивиш, комментируя произошедшее, сказал, что «этот горящий собор является символом горящей Европы». Горящей в метафорическом смысле, то есть идет речь о Европе, которая утратила свой католический дух. Кажется, что Франция находится на переднем крае революции, отходящей от христианства во всех аспектах жизни. Если мы имеем дело с божественным провидением, которым является эта трагедия в Париже в Страстную неделю, тогда каждый должен задуматься. Мы знаем, что Бог говорит с людьми через знаки. Посредством такого посещения Он, очевидно, хочет нам что-то сказать. По моему скромному мнению, это призыв помнить. Потому что сейчас мы катимся к катастрофе по прямой дороге».

(сс) GodefroyParis Пожар в Нотр-Дам-де-Пари

А портал Polonia Christiana (Краков, Польша) задает вопросом: католической Франции больше нет? Франция умирает. Это подтвердит любой, кто видел когда-то очаровательные французские города, совершенно безлюдные сегодня или заселенные людьми, не имеющими ничего общего с цивилизацией, которая их построила. Каждый, кто в этой католической когда-то стране в воскресенье был вынужден проехать в поисках хотя бы одной действующей церкви. Пока Франция тесно связывала свою судьбу с католицизмом, ее значение в мире росло до пика, который наступил в XVII—XVIII веках. Сегодня отчетливо видно, что революция 1789 года, которую ее апологеты упорно называют «Великой», стала для Франции настоящей катастрофой, закончившейся полным уничтожением богатой и цивилизованной развитой страны. Все это время республиканская Франция шла в форпост революции, которая одновременно переваривала ее. Именно в Сорбонне родилась революция 1968-го года, представители которой сегодня проводят дехристианизацию Европы. Именно им французы обязаны, с одной стороны, депопуляцией страны, являющейся следствием сексуальной революции, с другой — открытием непрерывного потока мигрантов из мусульманских стран. Между тем ситуация с католицизмом кажется трагической. Французская церковь находится фактически в состоянии агонии. Развлекаясь с «прогрессивными» священниками, народ в течение нескольких десятков лет отказался от веры и покинул храмы. Иерархи, чьи пасторские эксперименты, призванные «примирить Церковь с современным миром», наблюдал на протяжении многих лет весь католический мир, сегодня прекрасно примиряются с миром, их даже иногда принимают — как совершенно безобидных. И они остаются все более одинокими. Французский духовенство с каждым годом превращается в никчемное собрание священников-пенсионеров, а земли древней Галлии становятся миссионерскими территориями, как джунгли Черной Африки или Дальний Восток. Единственными группами верующих, которые отмечают динамичный рост, одновременно держась католической ортодоксии, — это общины традиционалистов, чьи семьи по большей части многодетные. Может быть, именно они спасут Францию в момент финальной битвы, которая, если принять во внимание логику революционного процесса, выглядит неизбежной.

AsiaNews (Рим, Италия) обращается к теме исламско-христианского диалога после визита папы Франциска в феврале сего года в Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби стало местом, где понтифик и великий имам суннитского университета Аль-Азхара шейх Ахмед Аль-Тайибом подписали важный документ для исламско-христианского диалога о «человеческом братстве». Одним из наиболее революционных заявлений — с учетом ситуации в этой части исламского мира — является заявление об общем человеческом достоинстве, равных правах и обязанностях каждого мужчины и каждой женщины, о праве на полноценное гражданство даже для меньшинств. Создается впечатление, что приглашение в ОАЭ папы Франциска было попыткой усилить послание «умеренного ислама», который сосуществует бок о бок с другими религиозными общинами, в том числе с теми, кого радикальные мусульмане называют «язычниками» (индусы, буддисты, сикхи). Но есть опасения, что февральский визит останется просто пиар-акцией, направленной на повышение уважения в мире к Эмиратам и привлечение еще больше туристов к этим берегам теперь, когда нефть не является единственным источником богатства этой земли.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Белая Мечеть Шейха Заида Бин Султана Аль Нахьяна. Абу-Даби, ОАЭ

Политтехнолог Стивен Бэннон помогает распространять «рак популистского национализма», уверен портал National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Издание отмечает, что бывший главный стратег Трампа делает это в кооперации с министром внутренних дел Италии и главы партии «Лига» Маттео Сальвини. При этом оба они нападают на папу Франциска. Но Бэннон и Сальвини — не единственные, кто распространяет «рак популистского национализма». В текущем выпуске журнала First Things Мэтью Шмитц оправдывает направленную против мигрантов политику Трампа. То, что делают Бэннон и Шмитц, — это защита зловония, оправдание курса, который так явно противоречит христианской этике и католическому учению, подпитка тирана и разжигание страха, который тот использует для оправдания своей отвратительной политики. Для таких людей есть одно слово: коллаборационисты.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.