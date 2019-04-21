Сегодня, 21 апреля, празднуется Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. На Литургии читаем апостола Иоанна:

Вход Господень в Иерусалим. Джотто. 1304-06

«За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда. Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо».

Остановимся сегодня на единственной детали, а именно на животном, верхом на котором Господь въехал в стольный град Иерусалим. Что за осёл, почему осёл, что за люди, которые по единственному слову без возражения осла предоставили, и, наконец, сколько всего было ослов? Вход Иисуса в Иерусалим описан во всех четырех Евангелиях. Иисус у Матфея, Марка и Луки прежде посылает двух апостолов в указанное место и сообщает им что-то вроде пароля, по которому выдадут животное — «он надобен Господу». Примерно как — «для вящей славы Господней» (под «Господом» здесь не имеется в виду Иисус, конечно). После сообщения пароля ослёнка без возражений сразу отпускают. Он уже даже стоит привязанный в нужном месте. Кто эти двое учеников, мы не знаем, но вряд ли там был Иоанн, поскольку в его Евангелии этот эпизод опущен, а Иоанн обычно имеет привычку подтверждать себя в качестве свидетеля, тут этого нет, просто сказано, что Иисус осла «нашел».

Педро Орретнте. Вход Господень в Иерусалим. 1620

Отсюда можно в который раз убедиться, что круг доверительного общения Христа не ограничивался одними известными нам учениками. Что они многое не знали ни о Его планах, ни даже обо всех Его знакомствах. Точно так же всего несколько дней спустя Он пошлет учеников организовать вечерю, и снова в указанное Им место, о котором ученики, похоже, не знали (Лк. 22: 10−12, Мтф. 26:18). И снова произносится что-то наподобие пароля, по которому хозяин дома узнает, Кем посланы люди. Не исключено, что осла предоставили мытари, дружелюбные Иисусу, ибо как раз после посещения дома Закхея Иисус поворачивает стопы к Иерусалиму (Лк. 19). Люди зажиточные, по понятным причинам держащиеся несколько особняком от израильского общества, не болтливые, образованные, наверняка составляющие своего рода касту. Не могли многие из них не понимать весь трагизм положения своего народа, зажатого в тиски между Римской империей и собственной серостью.

У Матфея указано что животных было два — «пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне… привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их». Матфей следует буквально букве пророчества Захарии — «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах.9:9). И это вызывает порой недоумение. Понятно, что на двух ослах усидеть невозможно, даже меняться ослами смысла нет на таком коротком участке следования. Ослица была, скорее всего, взаправду, а не просто ради сочетания события с буквой пророчества. Молодой ослёнок, «сын подъяремной», следовал за матерью, движение напоминало своего рода караван, где, сидя на осленке, Иисус держался одной рукой за ослицу, управляя ею. Примененное по отношению к ней слово «подъяремная» наверняка означало то, что ослица и использовалась всегда в качестве транспорта, это была ее функция.

Ипполит Фландрин. Вход Господень в Иерусалим. 1842

Следует считать, что Христос специально выбрал пророчество, соответствующее Его миссии, и организовал Свой въезд в Иерусалим согласным с его исполнением. Пожалуй, мы сейчас не можем, не в состоянии понять всех оттенков того, какое символическое послание современникам, а также тем, кто будет жить дальше, содержалось в организации этого мероприятия. Из наиболее бросающихся в глаза — это и символ Царствования (согласно пророчеству), и символ одновременно грядущего заклания, ибо на осле Авраам вез сына своего на жертвенную гору. И следующие из всего этого символы кротости, не воинственности грядущего Царствования и избавления от смерти. Всё это уже не символически исполнилось спустя несколько всего дней, за которые многим людям пришлось пережить крушение надежд, а Ему Самому ужас смерти. «Подъяремность», то есть нахождение в неволе ведущей Его в Иерусалим ослицы, также открыто символизировало состояние народа, сопровождавшего процессию с радостными криками. Молодой же ослёнок послушно следовал за ней, не «знавшей», что это их караван к свободе и что ярма больше добровольно ни на кого не накинут.

Если, конечно, сами не пожелают под него подставиться, ведь для таковых «лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди».