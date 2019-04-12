ТАСС передает мнение японского посла в Москве Тоёхиса Кодзуки о том, что «заключение мирного договора путем урегулирования территориальной проблемы послужит устранению психологических барьеров между двумя странами и выводу двусторонних отношений на новый, качественно иной уровень».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

При этом обращает на себя внимание подчеркнутое мнение главы японской дипломатической миссии в России о том, что «наши страны смогут прийти к решению территориальной проблемы и заключению мирного договора путем устремленного в будущее подхода, подразумевающего совместную проработку будущего образа четырех островов и поиск взаимоприемлемого решения на этой основе». То есть посол сознательно воздерживается от многолетнего пропагандистского клише с требованием «вернуть незаконно оккупированные исконные японские территории» и смещает акцент, выдвигая на первый план «конструктивный диалог по вопросу наращивания совместной хозяйственной деятельности» в южной части Курильских островов.

Mil.ru Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки

Автор этих строк также причисляет себя к активным сторонникам экономического сотрудничества двух стран, в том числе и на так называемых «спорных» островах. Хотя известны высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что он Курилы спорными не считает, а «территориальная проблема существует в Японии, но не в России». Это, кстати, должны учитывать авторы российских СМИ, вводящие наш народ в заблуждение по поводу якобы сохраняющейся «спорности» законно принадлежащих России земель.

Не раз доводилось высказывать свою позицию о том, что Курильские острова не следует превращать в зону промышленного освоения, создавать на них какие-то крупные производства, за исключением предприятий по рыборазведению и переработке рыбы и морских продуктов. Эти уникальные по своей близкой к первозданной природе места должны быть сохранены как национальные парки, заповедники, объекты туризма. Убежден, что в Японии найдется немало компаний и энтузиастов, которые с готовностью примут участие в создании на Курильских островах привлекательных для туристов экскурсионных и рекреационных зон.

Для того чтобы дело японо-российского сотрудничества на Курилах, наконец-то, сдвинулось с мертвой точки, нужна политическая воля японского правительства, его отказ от замыслов под видом «совместной хозяйственной деятельности», попросту говоря, прибрать острова к рукам. Японским рукам.

Существующее мнение о том, что идея переключить внимание японских партнеров с бесперспективного требования «вернуть острова» на их совместное освоение принадлежит лично президенту Путину, не совсем верное. В действительности президент лишь пытается реанимировать предложение, сделанное МИД РФ, когда это министерство возглавлял ныне покойный Евгений Примаков. Кстати, тогда японцы ухватились за такую перспективу, усматривая в ней возможность через активное хозяйственное освоение островов, в конечном счете, овладеть ими.

Японские буровые вышки, емкости для хранения нефти, котельная. Месторождение Оха. Конец 1930-х годов. Сахалин

Для тех, кто относится к предупреждениям о коварных замыслах Токио как к неоправданной подозрительности, ненужному и вредному для отношений двух стран «алармизму», напомним опубликованное японской проправительственной организацией «Ампокэн» — «Советом по проблемам национальной безопасности» — мнение по поводу «совместной хозяйственной деятельности». Оно более чем откровенно и красноречиво.

Читаем: «Совместное японо-российское экономическое освоение Северных территорий (принадлежащих России южнокурильских островов — А. К.) будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская — всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально». (См.: Вехи на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией. Пер. с япон. М., 2000. С.101).

Небезынтересно знать, знакомы ли российские политики и дипломаты, продолжающие активные засекреченные переговоры об организации совместной деятельности с японцами на Курилах, о таких намерениях? И готовы ли они и впредь отстаивать принцип неукоснительного уважения и соблюдения российского законодательства японскими организациями и гражданами, при их согласии работать на Курилах? Вопрос не праздный. Как и озабоченность российской общественности фактом обсуждения этого вопроса почему-то «в закрытом режиме». Процитируем сообщение РИА Новости о прошедших на днях переговорах дипломатов двух стран: «Высокопоставленный представитель японского МИД по итогам переговоров провел встречу с японскими журналистами, на которой сообщил, что не может «раскрыть подробности, но понимание обеих сторон по поводу позиции друг друга продвинулось вперед». Молчит о том, в чем «продвинулись вперед» и Департамент информации и печати МИД РФ. Хотя стоит ли искусственно создавать отнюдь не выгодную российским властям обстановку слухов и подозрений?

Здание МИД РФ в Москве

И в заключение о «психологических барьерах», о необходимости преодоления которых говорит уважаемый посол Кодзуки. Для их преодоления, на мой взгляд, нужны не уступки Японии Курильских островов, а кардинальное изменение тональности японских СМИ, к сожалению, продолжающих обрабатывать японское население в недружественном духе к нашей стране и народу, выискивая в жизни северного соседа лишь негативные моменты. Ведь это факт, что около 80% японцев и поныне не испытывают к России, мягко говоря, дружественных чувств. Кстати, у русских в отношении японцев «психологических барьеров» и предрассудков гораздо меньше. «На вопрос о том, в каких отношениях сейчас находятся Россия и Япония, 78% россиян ответили, что в «дружественных» или «скорее в дружественных», — отмечается в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Японии. При этом 97% опрошенных в той или иной степени подчеркнули важность наличия дружественных связей между двумя странами.

Не правда ли есть о чем задуматься, господин посол?