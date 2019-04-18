Магистр Воланд, размышляя о современных ему москвичах, пришел к выводу, что их испортил квартирный вопрос. До Революции одним из таких не менее роковых вопросов была проблема женской эмансипации. И в данном случае речь шла не только о деятельности соответствующих организаций, которые своим эпатажным (а зачастую и экстремистским) поведением дискредитировали саму идею равенства полов. Само по себе отношение к новому явлению у разных общественных групп и организаций вырабатывалось постепенно и не без труда.

Иван Шилов ИА REGNUM

Историк литературы Ольга Макарова (Queen Mary University of London) пишет, как проблема феминизма разрешалась у одного из наиболее авторитетных журналистов и издателей рубежа веков Алексея Суворина (1834−1912).

Суворин исповедовал либерально-консервативные взгляды, наиболее полно выразившиеся в знаменитых «маленьких письмах» — редакционных колонках его газеты «Новое время». В отношении к «женскому вопросу» в этой диаде, пожалуй, в большей степени возобладала консервативная составляющая. Журналист всячески поддерживал женское образование и право на труд, но при этом оставался яростным защитником института семьи в ее патриархальной модели. Не удивительно поэтому, что сексуальная свобода ассоциировалась у него с банальной проституцией. Макарова пишет, что Суворин

«затруднился определить для себя баланс женской свободы: женщина, самостоятельно определяющая свою судьбу, зачастую ассоциировалась у него лишь с женщиной, отказавшейся от своего природного предназначения, то есть деторождения».

По мнению исследовательницы, подобные взгляды были обусловлены печальным личным опытом Суворина (убийство первой супруги, сложные отношения со второй женой), выработавшим такие психологические черты характера, как женофобия, нерешительность, неуверенность в себе и определенную слабость характера.

Как следствие, в глазах журналиста «эмансипированная женщина стремится получить власть над мужчиной, ставя под угрозу всю мужскую цивилизацию». Не последнюю роль в подобном невеселом взгляде играл страх перед социальной смутой, которая, из-за большого числа принимавшего в ней участия в 1905 году революционерок, представлялась ему в образе жестокой, распущенной и кровожадной женщины.

Сложно сказать, насколько адекватно для современной Суворину эпохе разрешалась проблема эмансипации. Другие проекты, в том числе и написанный в стихах философа Владимира Соловьева, тоже не отличались прагматичностью:

Придет к нам, верно, из Лесбоса

Решенье женского вопроса.