



Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Перед вылетом в Китай автор этих строк получил напутствие от посла КНР в России Ли Хуэя:

«Когда будете в Пекине, то сразу увидите, что столица является огромным, современным мегаполисом из стекла и бетона. В нем широкие улицы, множество зелени, прекрасная современная архитектура, хорошо одетые люди, много неформальной молодежи. Это типично для многих других китайских городов. Но, увы, многое растет вверх часто за счет уничтожения исторического наследия, а к нему ведь сейчас повышается интерес во всем мире. К тому же увидеть небоскребы и широкие современные улицы можно и во многих других странах. У нас же нужно ознакомиться с остатками исторической реальности. Если вы хотите узнать страну глубже, идите в Пекине в районы с названием «хутуны», где теплится еще тот образ жизни, который принято считать традиционно китайским».

О Китае сегодня много говорят, пишут и его показывают по телеканалам. Самое разное и в разных странах. Про экономические достижения Поднебесной не писал только ленивый. Написаны тома литературы, защищены сотни диссертаций, посвященных этому вопросу. Британский журнал Economist констатирует: «Как разбогател Китай, никто и представить себе не мог». Он же считает, что «Запад проиграл Китай», будучи уверенным в том, что после распада СССР по этому пути последует и Пекин, который, развивая рыночную экономику, неизбежно столкнется с «коммунистической доктриной и уничтожит ее». Но произошло нечто иное. В идейной смысле коммунистическая доктрина в Китае выживает, хотя в паутине всевозможных отношений — семейных, дружеских, служебных и управленческих — появилось нечто гибридное, созданное на основе адаптации «социалистических» и «капиталистических» ценностей с учетом конфуцианских традиций.

Luo Shaoyang Китайская Народная вооруженная полиция перед портретом Мао Цзэдуна

Китайцы стали другими, приобрели новый исторический и политический менталитет, который еще специалисты внимательно изучают. Но у всего этого есть фундамент. Действительно, когда оказываешься в «хутуне» в самом центре Пекина, образ современной китайской столицы меркнет. «Хутуны», своеобразная, переполненная людьми и застроенная беспорядочно малоэтажными строениями с узкими переулочками «трущоба», напоминает виденное во многих городах Ближнего Востока. Отсюда первое впечатление: кажется, что сталкиваешься с мусульманским миром, где живут китайцы. Оно усиливается во время рассказа гида о том, что история «хутунов» уходит в XIII век, когда в 1271 году хан Хубилай перенес столицу из Каракорума в Пекин. В том же году он дал своей династии китайское название Юань. Это название распространялось на всю Монгольскую империю. Пекин, тогда называвшийся Даду, становится главным городом империи. Но потом происходят любопытные метаморфозы.

Монгольские властители начинают перенимать китайские формы государственной организации. Были оставлены почти в полной неприкосновенности те же органы центрального государственного аппарата, которые существовали в Сунской империи. Как говорил один видный монгол, «хотя мы империю получили, сидя на лошадях, управлять ею, сидя на лошадях, невозможно». Стали активно привлекаться китайские чиновники. При этом первоначально монголы было отказались от услуг конфуцианства. Государственной религией в Юаньской империи признавался только буддизм, хотя и допускалось одновременное существование также ислама, христианства и конфуцианства. Однако вернемся к «хутунам». Они строились по строгим правилам, но не монгольским — дворы можно было создавать исключительно по прямым линиям, что являлось исключительно идеологической победой китайцев над монголами, проявившейся в архитектуре на основе фэншуй.

Сегодня «хутуны», со своими 1300 маленькими улицами, превращены в заповедные зоны. На наш взгляд, сделано это, исходя из желания Китая обозначить глубокий исторический символизм, показать, что китайцы всегда в конечном счете побеждали иноземных захватчиков, пусть не сразу, а постепенно. Сегодня часть «хутунов» является точкой туристических маршрутов в Пекине. Другие же сохранили традиционную китайскую атмосферу, и появление здесь иностранца — дело редкое. Несмотря на непритязательный вид, стоимость жилья в «хутунах» высока. Это связано с тем, что они расположены рядом с оживленными местами в центре города, есть возможность либо открыть здесь маленький магазин или ресторан, либо сдавать комнаты в аренду. Большинство местных жителей занято обслуживанием туристов, мало кто из них ведает о монголах. Они сами часть туристической инфраструктуры, но и туристы для них — любопытный экспонат. Впрочем, здешние китайцы зачастую смущаются, если ты заметил их интересующийся взгляд, так что их любопытство не раздражает.

Daniel Case Улица Иньша Хутонг. Пекин

Мы идем мимо магазинов сувениров, кафе, ресторанов, закусочных. Многие из заведений общепита обустроены в американском стиле, с живой музыкой. А рядом — шумные столичные улицы с совершенно иной жизнью и ритмом. Пекин стремительно застраивается новыми современными кварталами. Многие жители «хутунов» охотно получают новые просторные квартиры в комфортных многоэтажках. Осознание необходимости сохранения древней культуры сочетается с осознанием новой внутренней реальности. Китай вновь оказывается в беспрецедентной исторической обстановке, определяемой возросшей активностью его внешней политики. Говорят, в китайской истории нет устоявшейся империалистической традиции, однако его интересы значительно выросли и теперь распространяются на весь земной шар. Выросло и присутствие, и влияние Китая одновременно. А мы к этому привыкли?

Как поведет себя Китай в будущем? Возможно, он приведет к появлению новой версии западного мира или же породит вторую волну прогрессивных преобразований, если не отвернется от первооснов. Все только начинается, и все еще впереди. Но не будем забывать и пекинскую поговорку: «Не зайдешь в пекинские переулки, не узнаешь Пекина, не побывав в пекинских переулках, напрасно был в Пекине».