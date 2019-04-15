ИА REGNUM: Господин посол Ли Хуэй, как вы оцениваете результаты сопряжения инициативы «Один пояс и один путь» с проектами Евразийского экономического союза? Какие бы вы предложили ориентиры для дальнейшего сопряжения и сотрудничества в этом формате?

Иван Шилов ИА REGNUM

Ли Хуэй: В мае 2015 года лидеры Китая и России подписали совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства «Экономического пояса Шелкового пути» и ЕАЭС, что можно назвать началом сопряжения проектов «Одного пояса и одного пути» с ЕАЭС. В мае 2018 года было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. За три с лишним года удалось достичь первых результатов в этой области. С Россией удалось достичь хороших успехов, сотрудничая по крупным проектам в области энергетики, транспорта, авиации и космонавтики. Сотрудничество с Казахстаном стало блестящим примером взаимодействия в сфере производственных мощностей. В Белоруссии динамично развивается индустриальный парк «Великий камень», это совместный проект Китая с этой страной. Новый облик обретает и сопряжение инициативы «Один пояс и один путь» со стратегиями развития Киргизии. Однако стоит отметить, что достижения пока не дотягивают до ожиданий, и есть огромное пространство для углубления и расширения сотрудничества между Китаем и ЕАЭС. Во-первых, необходимо усилить направляющую роль системы, оптимизировать двустороннюю торговую среду. Стороны могут продолжать работать над состыковкой системы, законодательных норм в области бизнеса и тем самым создавать благоприятную среду для торгово-экономических контактов. Во-вторых, стоит прилагать усилия одновременно во многих отраслях и по разным каналам. Китай и ЕАЭС во многом дополняют друг друга, мы можем сотрудничать во многих отраслях, и у нас есть много доступных платформ сотрудничества. Стороны должны повышать уровень сотрудничества по имеющимся проектам в различных областях и подходить к ним основательно. Также стоит запускать новые проекты сотрудничества. В-третьих, нужно продвигать переговоры о создании зон свободной торговли, постоянно увеличивать присутствие на рынках друг друга. В основе глобального развития сейчас лежит сотрудничество в области свободной торговли и повышение уровня регионального взаимодействия, поэтому нам стоит учесть эту тенденцию и не медлить с переговорами по созданию зон свободной торговли. Нам стоит как можно скорее подписать соглашение по зонам свободной торговли и повысить уровень сотрудничества между двумя странами.

ИА REGNUM : Как вы оцениваете перспективы российско-китайских отношений всеобъемлющего стратегического уровня? В каких направлениях, по вашему мнению, стороны должны прилагать усилия, чтобы сохранить такой уровень отношений?

Можно сказать, что нынешний уровень китайско-российских отношений является результатом совместных усилий двух стран и наших народов. Эти отношения полностью отвечают коренным интересам двух стран и общим ожиданиям наших народов, полезны для защиты мира и стабильности международного порядка. Мне представляется, что для сохранения и развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства сторонам нужно укрепить сотрудничество по следующим четырем направлениям. Во-первых, стоит продолжать развивать ведущую роль лидеров двух стран. За шесть лет лидеры наших стран провели почти 30 встреч, создали хорошие рабочие отношения и стали настоящими друзьями. Они на стратегическом уровне способствуют развитию китайско-российских отношений. В этом году председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин продолжают регулярно проводить двусторонние встречи и, как и прежде, задают направление развитию двухсторонних отношений. Во-вторых, стоит продолжать стабильно развивать двустороннее деловое сотрудничество. В прошлом году двусторонний товарооборот превысил 100 млрд долл. США, стороны заявили о желании повысить объем товарооборота до 200 млрд долл. США. Для этого надо активизировать двустороннее деловое сотрудничество, упрочить взаимодействие по энергоресурсам и в других традиционных областях, освоить новые источники роста в сфере высоких технологий, сельского хозяйства, электронной коммерции, финансов, а также повысить качество сотрудничества и работать на благо благосостояния народов двух стран. В-третьих, необходимо проводить более разноплановое сотрудничество и обмены в гуманитарной сфере. Нам стоит находить новые формы гуманитарных обменов, проводить взаимодействие в гуманитарной сфере на новом уровне, совершенствовать механизмы обменов и таким образом делать китайско-российские отношения более содержательными. Также стоит укреплять взаимопонимание и дружбу между народами двух стран, показывать хороший пример ведения диалога между цивилизациями, предлагать странам мира полезный опыт для поиска путей поддержания всеобщего мира и развития. В-четвертых, нужно повышать уровень международного стратегического взаимодействия. Будучи двумя мировыми державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия берут на себя большие обязательства и важную миссию. Сторонам стоит, как и прежде, поддерживать взаимодействие по всем важнейшим вопросам международной повестки дня, поддерживать друг друга и твердо отстаивать цели и принципы, заложенные в Уставе ООН, неустанно ратовать за сохранение международной стратегической безопасности и вносить должный вклад в поддержание мира и стабильности на планете.

Kremlin.ru Визит Владимира Путина в Китай

ИА REGNUM : На 2-й сессии ВСНП 13-го созыва был принят «Закон КНР об иностранных инвестициях». В каких условиях он создавался и какое значение имеет? Как иностранным предприятиям воспользоваться возможностями, которые открывает этот закон?

Ли Хуэй: После запуска политики реформ и открытости Китай развивается за счет всё большей открытости внешнему миру и достиг больших успехов, которые привлекают внимание всего мира. Важной силой, двигающей социально-экономическое развитие Китая, также стали иностранные инвестиции. К концу 2018 г. в Китае в общей сложности было создано около 960 тыс. предприятий с иностранным капиталом, объем освоенных иностранных инвестиций превысил 2,1 трлн долларов США. Китай переживает (и еще на протяжении достаточно долгого времени будет переживать) период важных стратегических возможностей, и стране нужно всесторонне углубить реформы, расширить открытость, активно и эффективно использовать иностранные инвестиции. При этом в современном мире широко распространен протекционизм и унилатерализм, и это становится серьезным вызовом для процесса глобализации. И в такой ситуации в Китае приняли «Закон об иностранных инвестициях», который пришел на смену трем законам, регулировавшим сферу иностранных инвестиций. Закон открыл новое пространство для модернизации государственного управления, но и стал «мудростью», которую Китай предложил глобальному управлению. «Закон об иностранных инвестициях» дает как минимум три сигнала. Во-первых, Китай показывает, что его двери не закроются, а будут открываться только шире. Внешняя открытость — это основа государственной политики Китая. В последние годы председатель Си Цзиньпин не раз в стране и за рубежом обещал, что Китай будет придерживаться внешней открытости. Разработка «Закона об иностранных инвестициях» еще раз показала, что Китай осуществляет позитивную и самостоятельную политику открытости и формирует новую структуру внешней открытости, охватывающую все направления, множество уровней и широкий спектр сфер. Во-вторых, в Китае деловая среда становится лучше и лучше. Если сравнивать новый закон с прежней законодательной базой Китая в сфере иностранных инвестиций, то можно будет заметить новые точки зрения. Данный закон подчеркивает равное отношение к китайским и иностранным инвестициям, внедряет систему управления, объединяющую национальный режим на прединвестиционной стадии с негативным списком; упрощает управление иностранными инвестициями; четко защищает законные права и интересы, а также интеллектуальную собственность иностранных инвесторов и предприятий с иностранным капиталом. В-третьих, Китай не остановится в своем стремлении создать мировую экономику открытого типа. В современном мире открытость и сотрудничество — это необходимое условие для содействия стабильному восстановлению мировой экономики.

ИА REGNUM : Некоторое время назад в западных СМИ появились сообщения о том, что в китайском Синьцзяне действуют не просто учебно-тренировочные центры, а некоторые деревни полностью закрыты. Как обстоит ситуация на самом деле? Как на самом деле развивается Синьцзян?

Ли Хуэй: Борьба с терроризмом и экстремизмом — это проблема всего мира, и решить ее нелегко. С 90-х годов прошлого века «три силы зла» (национальные сепаратистские, религиозные экстремистские и вооруженные террористические силы) из Китая и из-за границы запланировали и осуществили в китайском Синьцзяне серию насильственных террористических актов, которые серьезно подорвали мирный и гармоничный общественный порядок в Синьцзяне и причинили жителям Синьцзяна большую боль. В условиях сложной реальности и с учетом стремления людей к лучшей жизни китайское правительство на законных основаниях решительно приняло меры по устойчивой защите от насильственных террористических преступлений и добилось первоначальных результатов. Сегодня ситуация в Синьцзяне в целом стабильна, экономика развивается стабильно и в здоровом русле, и уже ощущаются плоды эффективной борьбы с терроризмом и усилий по сохранению стабильности. В 2018 году ВРП Синьцзяна достиг 1219,908 млрд юаней в сопоставимых ценах, что на 6,1% выше, чем в предыдущем году. В сельскохозяйственном производстве и на рынке потребления — стабильность и развитие, а индустриальная экономика стабилизировалась и восстанавливается, демонстрируя позитивную тенденцию развития. Учебно-тренировочные центры — это превентивная мера по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Они были созданы на основе международного опыта в борьбе с терроризмом и после тщательного изучения ситуации в Синьцзяне. Этот метод позволяет объединить борьбу с преступными действиями и защиту прав человека. Мы приняли во внимание, что не у всех в Синьцзяне хорошо развиты языковые навыки, навыки письма, у некоторых почти не развито правовое сознание, мало правовых знаний и профессиональных навыков, есть сложности с поиском работы. Обучение профессиональным навыкам осуществляется в соответствии с законом и направлено на обеспечение стабильного развития Синьцзяна и повышение уровня благосостояния в регионе.

Посольство КНР в России Ли Хуэй

ИА REGNUM : Недавно завершился девятый раунд торгово-экономических консультаций на высоком уровне между Китаем и США, и внешний мир ожидает, что Китай и США в скорейшем времени достигнут экономического и торгового консенсуса. Как вы оцениваете результаты торговых трений между Китаем и США?

Ли Хуэй: Как всем известно, что девятый раунд торгово-экономических консультаций высокого уровня между Китаем и США завершился успешно. Член Политбюро ЦК КПК и вице-премьер Госсовета Лю Хэ, а также торговый представитель США Райт Хезе и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили текст соглашения и достигли некоторых новых подвижек. Во время предыдущего раунда консультаций между Китаем и США стороны провели переговоры по тексту соглашения и достигли существенного прогресса по конкретным вопросам, касающимся передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, нетарифных барьеров, индустрии услуг, сельского хозяйства и обменных курсов. Во время же нынешнего раунда консультаций продолжились переговоры по тексту соглашения, и удалось достичь нового прогресса. Это показывает, что стороны стремятся к реализации важного консенсуса глав двух государств, который дался нелегко. Также подвижки в консультациях внушают внешнему миру уверенность и дают ему позитивные сигналы. На следующем этапе стороны будут поддерживать тесные контакты с помощью различных эффективных методов, прилагать все усилия для серьезных переговоров, чтобы реализовать важный консенсус, достигнутый лидерами Китая и США. После года трений Китай и США еще глубже осознали, что обе страны смогут добиться обоюдовыгодного результата на основе гармоничного сосуществования, а в борьбе в проигрыше останутся оба государства. Китай и США уже давно сформировали сообщество интересов, где «я — в тебе, а ты — во мне». Давайте ждать результатов переговоров, которые удовлетворят обе стороны.