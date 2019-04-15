Отечественная война не только выявила массовый патриотический подъем населения. Ужас войны впервые за два столетия коснулся значительного числа жителей далеких от границ империи губерний. И если героизму солдат и офицеров генерал-лейтенанта Дмитрия Неверовского, умело прикрывавшего маневры армии под Смоленском, посвящено множество трудов, то жизнь мирных обывателей в самом городе после ухода из него русских войск осталась за пределами страниц исследований и мемуаров.

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Монография Алексея Белова (Центр истории территории и населения России Института российской истории РАН) восстанавливает судьбу городского населения в период «нашествия двунадесяти языков», как называли армию Бонапарта.

Исследователь обращает внимание, что «судьба среднерусских городов непосредственно зависела от степени и характера их вовлеченности в военные действия». Наибольший урон понесли населенные пункты, оказавшиеся на пути основных сил армии вторжения (Боровск, Можайск, Москва). Нередко они становились не только местами сражений, но и жертвами политики «выжженной земли», практиковавшейся французами (Малоярославец, Верея). А в случае с Медынью еще и подвергались действиям мародеров (город был тыловой базой французов).

Материальный ущерб был так значителен, что, по свидетельству современников, император Александр I пришел в ужас от состояния Звенигорода спустя пять лет после окончания войны.

Но, помимо имущественного урона, гражданские лица становились жертвами нарушений обычаев войны, широко практиковавшихся оккупантами. Помимо грабежей со стороны отдельных военнослужащих и уничтожения складов по приказу новых властей, имела место насильственная мобилизация населения. Так, отмечает Белов, из Рузы «наиболее крепких угоняли на работу в Смоленск, где держали даже без нормальной пищи. Остальных целыми семьями (включая малолетних детей) использовали на земляных работах в городе».

Похоже, знаменитая икона международного права, гражданский кодекс Наполеона уже тогда применялся весьма избирательно. И Россия не была страной, на которую распространялась его правоприменительная практика.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».