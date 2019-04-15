Составляемый ежегодно Государственным департаментом США доклад с обзором состояния прав человека в более чем 190 странах, представленный в этом году 13 марта, особое внимание обращает на Турцию. Ей уделено внимания даже больше, чем странам, где идет война. Рассматриваются десятки позиций. В частности, действия турецкого правительства, предпринятые во время чрезвычайного положения, которое было введено сразу после попытки переворота 15 июля 2016 года. Анализируются расследования в отношении 612 347 человек, операции турецких вооруженных сил в Африне, похищения последователей движения «Хизмет» в различных странах мира сотрудниками Национальной разведывательной организации (MİT). Отмечаются угрозы свободе слова, посаженные в тюрьмы журналисты, факты цензуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

В докладе подчеркивается, что режим ЧП, длившийся два года и отмененный официально 19 июля 2018 года (хотя на практике продолжается до сих пор), оказал «сильное влияние на турецкое общество и учреждения, ограничив очень многие основные свободы». Отмечается, что «были уволены с занимаемых должностей более 130 тысяч служащих, после чего они были арестованы или отправлены в тюрьмы, после попытки переворота и до настоящего времени закрыто более 1500 неправительственных организаций на основании их связи с террористическими организациями, в особенности по обвинениям в причастности к определяемому турецким правительством в качестве «террористической группировки» движению религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которое правительство обвиняет в организации переворота».

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

В докладе перечисляются также следующие проблемные вопросы Турции в области прав человека: обвинения без оснований, подозрительные смерти во время арестов, пытки, безосновательное задержание на основании связи с террористическими группировками десятков тысяч людей, в том числе оппозиционных депутатов, адвокатов, журналистов, иностранных граждан, турецких сотрудников дипмиссии США в Турции, задержание ученых, закрытие некоторых средств массовой информации, судебное преследование лиц, критикующих политику правительства или чиновников, блокирование сайтов или некоторых их разделов, серьезное ограничение свободы собраний, насилие в отношении женщин и меньшинств. Приводятся факты нарушения прав человека, имевшие место во время проведения операции в рамках борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Критикуется операция «Оливковая ветвь», предпринятая Анкарой на территории Сирии. Указывается, что во время начатой турецкими военными операции в Африне в январе прошлого года, «несмотря на отсутствие в регионе таких организаций как ООН, «Международная амнистия» и группы «На страже прав человека» (HRW), международные наблюдатели отметили, что действия вооруженных сил Турции и поддерживаемых ими вооруженных оппозиционных группировок привели к жертвам среди гражданского населения, были разрушены больницы» и что целью наступавших «были охраняемые памятники культуры». Сообщалось, «что в некоторых случаях данные организации, возможно, не предприняли необходимых мер по защите гражданского населения в первые дни операции, начатой турецкими войсками».

Aramis X. Ramirez Турецкий солдат

В докладе отмечаются факты применения пыток и жестокого обращения в Турции. Согласно турецкой конституции применение пыток запрещено, однако имеются заявления о пытках силами безопасности, в связи с чем была приведена цитата спецдокладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера. В докладе от 27 февраля он сообщает следующее: «Вызывает обеспокоенность, что большое число людей было подвержено суровым методам допросов либо пыткам для насильственного получения признания их связи с движением Гюлена либо РПК». Были получены сведения о применении таких видов пыток, как сильное избиение, использование электрического шока, обливание ледяной водой, принудительное лишение сна, угрозы, оскорбления и сексуальное насилие. Складывается «впечатление, что должностными лицами не были предприняты какие-либо серьезные меры по расследованию этих фактов либо привлечению к ответственности соответствующих лиц».

В докладе говорится об операциях MİT по похищению проживающих за рубежом последователей движения «Хизмет»: «В июле министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о том, что Национальная разведывательная организация обеспечила доставку в страну более 100 человек из 18 стран. В некоторых случаях правительства, с которыми было налажено сотрудничество, депортировали разыскиваемых лиц без проведения соответствующих процессуальных действий. Например, сообщалось, что два турецких гражданина, сотрудники телеканалов «Туран» и «Мейдан», были депортированы в Турцию из Азербайджана без проведения соответствующих процедур. Согласно сообщению от 16 июля 2018 года на сайте Kyivpost.com, турецкий правительственный чиновник выразил благодарность Службе безопасности Украины за содействие в вывозе в Турцию силами MİT двух турецких граждан с Украины 12 и 15 июля».

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Авторы доклада напоминают об инцидентах с пастором Брансоном и сотрудником НАСА Серканом Гёльге. Отмечается, что после событий 15 июля число содержащихся в тюрьмах задержанных и осужденных превышает пропускную способность тюрем. Обращается внимание на давление, оказываемое на адвокатов. Говорится, что существующее в Турции определение понятий «терроризма» и «угрозы национальной безопасности» имеет широкую трактовку, этими понятиями манипулируют, в том числе прокуроры. Напомнив о содержании в тюрьме лидера Демократической партии народов (ДПН) Селяхаттина Демирташа и десяти его заместителей, 46 глав муниципалитетов, в докладе говорится: «Должностные лица использовали законы по борьбе с терроризмом в широком смысле в отношении правозащитников, органов СМИ, подозреваемых в поддержке РПК, а также в отношении лиц, обвиняемых в членстве в движении Гюлена. Правозащитные организации отмечают, что у большинства арестованных лиц нет прямой связи с террористическими группировками, что этих людей поместили под стражу, чтобы заглушить их критические голоса или ослабить политическую оппозицию».

В разделе о свободе прессы и свободе выражения описывается текущее положение турецких СМИ. Приводится статистика Комитета по защите журналистов и организации «Журналисты без границ» по арестованным и изгнанным журналистам. Турция занимает первое место по числу арестованных журналистов. С декабря 2018 года в тюрьмах содержатся 176 журналистов, неустановленное число журналистов находятся за пределами Турции, из-за страха быть арестованными они не могут вернуться на родину. Отмечается, что в Турции лица не могут публично критиковать государство и правительство без риска возбуждения дела и уголовного расследования. Подчеркивается, что основной поток информации в печатных и визуальных СМИ Турции контролируется проправительственными концернами. Также отмечается, что «после продажи в марте медиагруппы «Доган» проправительственной медиагруппе «Демирорен», правительство завладело 90% самых популярных телеканалов и газет».

В докладе приводятся следующие статистические данные: уволены 130 000 человек; арестованы 80 000 человек, закрыто 1500 неправительственных организаций; в тюрьмах, рассчитанных на 211 766 человек, содержатся 260 144 человек; из 1154 человек с различными заболеваниями 400 находятся в тяжелом состоянии; в отношении 1539 адвокатов были проведены расследования, 580 адвокатов арестованы; около 50 000 человек в течение длительного времени содержатся в заключении до вынесения судебного приговора; с декабря 2018 года 47 778 человек арестованы по обвинению в принадлежности к движению «Хизмет»; 4000 судей отстранены от занимаемых должностей; закрыто 2300 частных школ, подготовительных курсов и студенческих общежитий, 15 университетов; закрыто 19 профсоюзных коммерческих конфедераций; закрыто 200 СМИ; государство завладело 1124 компаниями (стоимостью 49,4 миллиарда турецких лир / 9,4 миллиарда долларов); проведено расследование в отношении 45 000 учетных записей в социальных сетях; аннулировано около 400 000 паспортов; уволены 7257 ученых из 100 университетов.

(сс) Rasande Tyskar Надпись на плакате «Эрдоган — диктатор»

Есть сходство между докладом Госдепартамента США и опубликованным в начале этого года докладом Европейского союза по Турции. Общей чертой является следующее утверждение: в стране имеют место серьезные нарушения прав человека. Действие права приостановлено, Турция стремительно становится авторитарной. Ввиду того, что Анкара проводит переговоры о вступлении в ЕС, доклады Евросоюза в своем роде выступают в качестве рентгеновских снимков. Во всех странах ЕС на них обращают внимание. Доклады США являются своего рода зеркалом для мира. Примечательно, что в обоих документах предельно ясно отмечаются несправедливые действия и виктимизация движения «Хизмет». Штабы правящей турецкой Партии справедливости и развития, как обычно, заявили, что «в грош не ставят» эти доклады, однако мир расценивает эти доклады как «значимые».