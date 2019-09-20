Уже месяц Нижневартовск является горячей точкой Югры. Согласно рейтингу Института региональной экспертизы Ханты-Мансийский автономный округ с 53-го места «умеренного уровня» протестной активности переместился на 28-е место «относительно высокого уровня». По оценкам экспертов, скандал в Нижневартовске — выступления жителей против передачи в концессию двух муниципальных предприятий сферы ЖКХ «Теплоснабжение» и «Горводвоканал» — сыграл одну из ключевых ролей в положении Югры в протестной общероссийской повестке. Мало того, концессионный протест перекинулся на югорский город Радужный, где созрела своя фронда, в саспенсе пребывает и экономическая столица Югры — Сургут.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Избавиться от мутных структур»

Дня не проходит, чтобы в новостной ленте не стояло бы сообщения об очередном прорыве водопровода, «сработанного ещё рабами Рима». Запущенность коммунальной сферы в России — проблема, не требующая расшифровки, известная разве что не каждому жителю страны на собственном опыте. Модернизации ЖКХ посвящён один из указов президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года. Минстрой РФ предложил концессию — государственно-частное партнерство — как один из приемлемых механизмов оздоровления сферы ЖКХ. Далее появляется поручение главам субъектов Российской Федерации по созданию графиков и «дорожных карт» передачи в концессию всех государственных и муниципальных унитарных предприятий сферы ЖКХ, управление которыми признано неэффективным. Как говорит президент страны, «необходимо избавляться от мутных структур».

«Если говорить о концессии как таковой, то в любом случае для потребителя она привлекательнее договоров аренды, потому что и требования к ней, и правила проведения конкурсов гораздо лучше регламентированы законодательством. Надо отметить, что правовая база в области концессионных соглашений сегодня соответствует лучшим мировым практикам и в части прозрачности процедуры, и тарифного регулирования, и четко установленной ответственности сторон. Важно, что при работе в соответствии с этой правовой формой оператор-инвестор в собственность активы предприятия ЖКХ не получает. Производственные и инвестиционные программы концессионер реализует только после согласования с концедентом — администрацией города, а тариф на услуги регулирует региональное подразделение ФАС, так что его неконтролируемый рост невозможен», — поясняет приоритет концессии над иными формами оздоровления коммунальной сферы руководитель ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

Алексей Макрушин Руководитель ассоциации «ЖКХ и городская среда» Макрушин Алексей Вячеславович

Регионы с 2014—2015 годов взялись за составление графиков перевода коммунальных МУПов в концессионное управление. Не стала исключением и Югра, которая согласно «дорожной карте» ещё в 2017 году должна была привлечь инвесторов к наведению порядка в убыточных и неэффективных муниципальных хозяйствах. Но власти городов то подводили с созданием базовой документации, то не могли найти концессионеров на свой инвестиционный план — отпугивал высокий, более 60%, износ сетей, их большая протяжённость, низкие тарифы и слабая платёжная дисциплина населения. Долго раскачивался и Нижневартовск. Региональное правительство вартовчан не торопило.

«Существует региональный график перехода на концессию. Хочу заметить, что в соответствии с требованиями, сформулированными на федеральном уровне, такая мера обязательна только для тех предприятий, которые находятся в красной зоне по своей доходности. Тогда государство предлагает решение, при котором бизнес сможет вывести структуру на доходность, и за неэффективную деятельность не придется платить потребителям или муниципальному бюджету. Отмечу, что это один из способов контроля государства. Поэтому скажу, что волноваться нижневартовцам незачем, поскольку в региональном плане этих объектов нет. Такое решение не принималось, оно только находится в обсуждении», - заявляла губернатор Югры Наталья Комарова в марте 2017 года.

Admhmao.ru Губернатор Югры Наталья Комарова

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Почему ситуация через два года стала совершенно обратной? Управление местными МУП «Теплоснабжение» и «Горводвоканал» трудно назвать эффективным, хотя сами предприятия до последнего времени не являлись убыточными. От банкротства их спасали постоянные бюджетные вливания. Нижневартовск — очень не бедный город: с населением более 275 тыс. человек и казной на 20 млрд рублей. Грубо говоря, на одного жителя здесь приходится 72 тыс. бюджетных рублей. Это больше, чем в Сургуте, но меньше, чем в Ханты-Мансийске. В принципе, по данному показателю нижневартовская казна входит в десятку самых объёмных по стране.

За последние семь лет только МУП «Теплоснабжение» из бюджетов округа и города получило несколько сотен миллионов рублей для подготовки к зиме своих инженерных коммуникаций и объектов. По последним данным, износ коммуникаций и оборудования в теплоснабжении Нижневартовска составляет порядка 60%. Учитывая размер задолженности потребителей перед предприятием в 700 млн рублей, выделяемых средств хватает на выполнение минимального набора мероприятий, не говоря уже о развитии. Только на ближайшие 25 лет для строительства в Нижневартовске новых объектов теплоснабжения, а также поддержания работоспособности МУП и его оборудования потребуется около 4,5 млрд рублей. Между тем отсутствие конкуренции породило неповоротливость муниципальной коммунальной машины.

Josh Wedin Отопление

Постоянно затыкать дыры коммунальных МУПов бюджетными деньгами дальше было бессмысленным. Как пояснили в мэрии Нижневартовска, типовое концессионное соглашение здесь стали разрабатывать как вариант развития коммунальных предприятий. Изначально велась информационная разъяснительная работа. В сообщениях горадминистрации акцентировалось внимание на том, что концессия — это не продажа муниципального имущества, а его передача в эксплуатацию частным предпринимателям или фирмам в пользование. Имущество — сети и котельные — остаются в собственности администрации города. Инвестор, он же концессионер, не сможет перепрофилировать предприятия, изменить их вид деятельности или продать. При несоблюдении условий заключённого договора, администрация города сможет его расторгнуть и выбрать новую компанию для оперативного управления своими предприятиями.

Как поясняют в управлении по взаимодействию со СМИ администрации города, не было волнений и протестов даже когда от АО «Горэлектросети» поступила инициатива взять в концессию объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения. В рамках реализации концессионного соглашения, которое предлагается заключить на 25 лет, концессионер намерен вложить финансы в обновление оборудования на городских котельных и центральных тепловых пунктах. Это позволит существенно сократить энергопотери и повысить эффективность работы предприятия. Так, например, на центральных тепловых пунктах, расположенных в каждом микрорайоне Нижневартовска, в ближайшие пять лет будет установлено автоматическое погодозависимое оборудование. То есть в морозы батареи в квартирах вартовчан будут накаляться, а с потеплением — остывать, поддерживая комфортную температуру воздуха в жилых домах. Сейчас это делается в ручном режиме сотрудниками управляющих компаний. Это и рабочие часы, и дополнительные деньги за обслуживание. Современные технологии позволят сберечь производимый ресурс, а сэкономленные за счет этого денежные средства будут направлены, например, на обновление инженерных коммуникаций или строительство новой котельной.

Во время реализации концессионного соглашения трудовые коллективы МУП сохранятся — концессионер не намерен нанимать новых сотрудников. Он будет обязан выполнять заключенные с ними трудовой и коллективный договоры. Кроме того, персонал пройдёт обучение работе на современном оборудовании. Все эти аспекты прописаны в концессионном соглашении. В его разработке, отмечают в мэрии, по поручению главы Нижневартовска Василия Тихонова, принимали участие представители общественности, депутаты думы города, сотрудники жилищно-коммунальной сферы.

N-vartovsk.ru Мэр Нижневартовска Василий Тихонов

Красиво выглядит в теории и на бумаге. В реальности же концессионер захотел рентабельности своих вложений. Но по решению Региональной службы по тарифам, в 2019 году в Югре плата за коммунальные услуги может быть увеличена не более чем на 4%. Департамент ЖКХ администрации Нижневартовска выступил с инициативой повысить предельный тариф до 11%. Его поддержали в общественной палате города и гордуме, а также в правительстве региона. Но не жители Нижневартовска.

Кто против «коммунального рая»?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициативная группа вартовчан объявила о подготовке к проведению референдума по вопросам передачи коммунальных муниципальных предприятий города в концессию, а также превышения предельного индекса коммунальных тарифов с июля 2019 года до 11%.

Пакет документов для регистрации инициативной группы был сдан в избирательную комиссию Нижневартовска 9 апреля. Его вернули для работы над ошибками 23 апреля. Заявка будет подаваться снова, сообщают инициаторы плебисцита. Если документация будет соответствовать законодательным требованиям, далее она направится в гордуму.

Решению о проведении референдума предшествовал митинг, состоявшийся 23 марта. Под резолюцией протеста подписались 4,8 тысяч жителей города. Аналогичный текст резолюции, размещённый в интернете в виде петиции, подписали на сегодняшний день более 70 тысяч человек.

«С нами эти вопросы не обсуждались, решения по ним представителями власти и бизнеса принимались кулуарно, без широкого публичного обсуждения», — пишут вартовчане в резолюции.

Подробности: В Югре инициировали референдум против передачи в концессию объектов ЖКХ

Чем недовольны протестующие, в чём причина атаки на капитал, пояснил в общих чертах политолог, ранее возглавлявший отделение ЛДПР в Нижневартовске, ныне житель Тюмени, Александр Лобов. У него свой взгляд на происходящее в столице Самотлора.

«Около трёх лет назад в Нижневартовске пошли разговоры о передаче в концессию МУП «Теплоснабжение» и МУП «Горводоканал». Администрация региона и города, предполагаю, в сговоре с будущим концессионером, на протяжении этих лет необоснованно и планомерно повышали тарифы на тепло и воду, а платежи с населения аккумулировали в принадлежащих администрации Нижневартовска управляющих компаниях № 1 и 2, которые в свою очередь, пеняя на неплатежи горожан, рассчитывались с МУП «Теплоснабжение» и МУП «Горводоканал» не в полном объёме, доведя эти предприятия за три года до такого состояния, при котором по закону они могут быть переданы в концессию частному бизнесу», — поясняет Александр Лобов.

Самым болезненным моментом является повышение тарифов, которое в общей сложности может вылиться в суммы на тысячи рублей выше нынешних платежей за квартиру, сообщают вартовчане в чате «Нижневартовск против концессии».

«Руководство Нижневартовска объяснило это повышение не иначе, как невыгодность концессионеру принимать в концессию эти МУПы. Особенно нравится аргумент в пользу концессии, что довели до ручки городских ресурсников неплатежи населения. Почему-то городские власти уверены, что с увеличением стоимости ресурса население станет сознательнее и повысит платёжную дисциплину, а не наоборот — совсем перестанет платить за коммуналку», — отметил Александр Лобов.

Скриншот страницы vk.com/Александр Лобов Митинга в Нижневартовске против концессии и грабительских тарифов ЖКХ города

По мнению Александра Лобова, если бы МУП «Теплоснабжение» получило бы с управляющих компаний № 1 и 2 долги за 2017 год в общей сумме более 700 млн рублей, то предприятие могло бы выровнять положение. Директор «Теплоснабжения» даже обращался в суд. Но уже вскоре иски из суда были отозваны, а директор МУПа был главой города уволен, сообщил политолог. Та же участь, но чуть ранее, настигла и директора департамента ЖКХ города Сергея Афанасьева, который резко выступал против передачи коммунальных предприятий Нижневартовска частнику, сказал Александр Лобов.

«Профит, на мой взгляд, для будущего концессионера очевиден — кратно завышенные тарифы за тепло и воду для населения, взыскание огромных долгов с управляющих компаний Нижневартовска или их банкротство с ведома администрации города, и прибыльная коммунальная сфера Нижневартовска в полном подчинении. Отсюда можно предположить, что жители Нижневартовска из своих кошельков уже проинвестировали (за будущего концессионера) коммунальную сферу города. Ему останется только получать сверхприбыли», — считает Александр Лобов.

Сомневается в целесообразности передачи в концессию коммунальных МУПов на условиях превышения установленной тарифной планки и депутат гордумы Нижневартовска, вице-президент по правовым вопросам ООО «Корпорация «Славтэк Менеджмент» Владимир Крепких.

«Действительно, большинством голосов депутаты гордумы проголосовали за предложение повысить предельную планку тарифов. Всех коллег убедили, кроме меня. Я голосовал против. И этот вопрос, скорее, к Региональной службе по тарифам, которая допускает возможность более чем двукратного повышения предельного порога», — ответил Владимир Крепких на вопрос, почему он сочувствует фронде.

«Руки прочь от сгнившей коммуналки»

Насколько весома фронда, какова её способность повернуть концессионный процесс вспять или что-нибудь изменить, об этом мы поговорили с членом Российской ассоциации политических консультантов Андреем Бондаревым, который находится в гуще событий, так как является не только жителем столицы Самотлора, но и возглавляет управление по связям с общественностью потенциального концессионера — АО «Горэлектросеть». По мнению эксперта, вартовский кейс весьма непрост: в нём тесно сплелись факты, домыслы, мифы и эмоции.

«На мой взгляд, ситуация в коммунальной сфере города гораздо сложней, чем пытаются ее представить организаторы протестных акций. Но зато саму суть их поведения можно выразить всего парой ёмких слов — политическая спекуляция. Все те, кого оппозиционные лидеры сделали объектом массовой критики, не только этого не заслуживают, но напротив — являются теми, кто пытается изменить ситуацию в ЖКХ, а также имеют достаточно понимания что и как делать, чтобы выдернуть городскую коммуналку из трясины проблем, в которой она медленно тонет», — считает Андрей Бондарев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

В то время, когда политологи рассуждают о низком качестве, инфантилизме российской провинциальной оппозиции с её оголтелой демагогией с уклоном в бытовые подробности, в Нижневартовске ровно наоборот — развитые общественные институты и весьма сильные отделения КПРФ и ЛДПР, работающие с местной повесткой и проблемами «на земле» по-взрослому. И превышение предельного тарифа — это хороший повод, чтобы разбередить даже самую стойкую к информационным войнам душу. Причём вартовчане, как показывает многолетняя политическая практика, не способны молча переживать. Конечно, при этом размывается планка конкретных ориентиров концессии: тотальный контроль за «дорожной картой» действий концессионера, уменьшение энергозатрат и ежегодное снижение тарифа.

Как отмечают эксперты, в массовом привлечении вартовчан к протесту и ежедневной истеризации процесса сложилось три фактора — экономический, социальный, политический — синергия которых имеет отрицательных эффект. Слишком коротким получился разбег от «перспективного проекта» до «ограбления народа». Дистанцию сокращают заинтересованные бизнес-структуры, а также противники курса губернатора Югры Натальи Комаровой, которая является известной противницей резких движений. Возможно, её дипломатичность (недаром ей прочат дипломатическую карьеру в случае ухода с поста «хозяйки Югры»), умение держать баланс между разными по своей природе и характеру элитами региона породили разговоры о её третьем губернаторском сроке. Главный козырь фронды: Комарова говорила, что Нижневартовску концессия не грозит. И вартовчане закономерно чувствуют себя обманутыми.

Легенды и мифы югорской концессии

Протестующие заявляют, что «концессия — это обман государства и населения, и всё это ведёт к существенному росту тарифа». По их мнению, только государство может инвестировать в систему ЖКХ, не поднимая стоимость услуг. Действительно, бюджетные вливания в местные коммунальные дыры для вартовчан не заметны. Но когда «всё вокруг колхозное и всё вокруг моё» и нет реальной хозяйской руки, возникают коррупционные риски, халатность и прочее. Вспомните про «обманываться рад» и «нас возвышающий обман».

«То, что концессий в Югре пока мало — чистая правда. Только причина не в том, что они не нужны, или что у нас супермудрое руководство, пекущееся о девственной неприкосновенности стратегических отраслей, а в том, что в округе слишком много «лишних» денег, которые можно было много лет подряд «вваливать» в ремонты коммуналки. Это же элементарно — заткнул свищ в трубе деньгами, и не надо ломать голову над расчётами эффективности, объясняться с населением. А самое главное — брать на себя ответственность за, возможно, непопулярные решения. Авось ещё несколько лет все будут думать, что в хозяйстве тишь да гладь», — высказал нам своё мнение на условиях анонимности один из сотрудников коммунальной сферы Нижневартовска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

Вопреки утверждениям протестующих, именно в муниципальной системе ЖКХ Нижневартовска десятилетиями царила непрозрачность. Именно в условно подконтрольных городским властям четырёх управляющих компаниях города взметнулись ввысь тарифы на жилищные услуги в январе-феврале 2019 года, а вслед за ними недовольство жителей города.

«Средняя семья из 3−4 человек, проживающая в двухкомнатной квартире площадью 50−60 кв. м в доме относительно «старой» постройки, увидела в феврале повышение общих расходов на ЖКХ, в зависимости от типа дома (этажность, панельный или кирпичный и т. д.) на сумму от пятисот до полутора тысяч рублей! И это при том, что людям объяснили: тарифы в январе проиндексированы в соответствии с постановлением правительства ХМАО в связи с повышением НДС на 2%. В целом рост составил 1,7%. На самом деле проблема в морозах и усилившемся в эти дни «перетопе», но на такие тонкости никто не обратил внимания. Люди смотрят на цифры в платёжке», — поясняет Андрей Бондарев.

Если повышение тарифов на 2% вылилось в тысячу рублей, то в какую сумму выльется 11%? Вартовчане подсчитали и вывели от четырёх тысяч рублей за отопление и выше — это мощный удар по семейным бюджетам вартовчан, особенно по семьям с ипотекой и другими кредитами. На самом деле, как поясняет директор департамента общественных связей администрации города Нижневартовска Светлана Селиванова, речь идёт о повышении тарифа примерно на 250 рублей.

«Говорить о суммах предметно пока рано. И 250 рублей — это приблизительная цифра, так как на данный момент Региональная служба по тарифам не утверждала для Нижневартовска суммы, как и концессионер не выбран, может, в результате конкурса не АО «Горэлектросети» станет победителем», — отметила Светлана Селиванова.

При этом вартовчане забывают или не задумываются о весомых суммах, которые они отдают по строкам «за содержание жилья» и «управление жилым фондом». И эти суммы устанавливают исключительно сами жильцы, голосуя на общем собрании собственников. Кстати, во второй половине 2018 года повсеместно прошли такие собрания и вартовчане сами приняли решения по увеличению тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Причём жители Нижневартовска, которые общаются с участниками ТСЖ отметили, что в муниципальных УК стоимость услуг порой на 20−50% превышают аналогичные в домах под управлением собственников жилья и частных УК. Это к вопросу допуска частников в ЖКХ.

Помимо этого, в некоторых муниципальных УК создан так называемый «резервный фонд на текущий ремонт», тогда как средства на текущий ремонт уже заложены внутри тарифа на содержание жилья. Безусловно, деньги собственников жилья считаются целевыми и строго подотчётными, а средствами фонда можно распоряжаться по собственному усмотрению, и ими, как водится, покрываются кассовые разрывы УК и иные финансовые грешки. Но жильцы об этом не задумываются, уверенно голосуя за «резервный фонд», в который ежемесячно отчисляют 50−58 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Можно долго говорить о нелюбопытстве собственников жилья, которые бездумно голосуют за дополнительные начисления, потом обвиняют в дорогой коммуналке всех и вся подряд, кроме себя. Однако в городе до сих пор мало кто понимает смысл создания «Нижневартовского расчётно-информационного центра». Оппозиционеры называют его «прокладкой», дополнительным инструментом выуживания денег из их карманов. Между тем с появлением НРИЦ были сокращены бухгалтеры в жилищно-эксплуатационных участках, то есть оптимизировались расходы управляющих компаний. Мало того, сейчас НРИЦ напрямую рассчитываются с поставщиками ресурсов, тогда как ранее УК «придерживали» расчёты за свет, тепло и прочие коммунальные ресурсы.

«Особо хочу отметить, что решительно не понимаю тех наших сограждан, кто заявляет: «Зачем забирают наши деньги по тарифу? Пусть берут в бюджете!» Дорогие земляки, а бюджет-то нашего любимого города Нижневартовска не из наших ли с вами налогов формируется? Когда в нём что-то убудет — деньги пойдут на очередной полумиллиардный ремонт дырявого теплопровода — мы не увидим новый садик или школу, не наведём порядок в парке Победы, город откажется от субсидий на питание школьников или не сможет обновить автобусный парк… Вариантов много», — поясняет свою приверженность концессионному варианту модернизации коммунального хозяйства Андрей Бондарев.

При этом можно было бы опереться на опыт города Когалыма, где впервые в Югре применили концессионную модель в оптимизации работы сферы ЖКХ в 2009 году. Недавно, 1 марта 2019 года, были опубликованы итоги десятилетней реализации концессионного проекта в коммунальной сфере ЖКХ этого города. Концессионер на год раньше в полном объеме выполнил мероприятия инвестиционной программы, рассчитанной на 2009−2020 годы. Объем инвестиций в проект превышает 1 млрд рублей. Были заменены инженерные коммуникации, что позволило в десятки раз снизить аварийность в сетях, автоматизировано производство, введены энергоэффективные технологии и многое другое. Теперь та же компания «КонцессКом» реализует концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности города Лангепаса. Однако о народных волнениях против концессии в этих городах и речи нет.

И что интересно, во втором полугодии придётся платить больше предельно установленных 4% в пяти городах Югры. В Покачах рост платы за услуги ЖКХ составит 7,5%, в Лангепасе — 9%, в Нижневартовске — 11%, в Мегионе — 14,8%, в Игриме — 18,3%. Но информационные снаряды из Нижневартовска долетели уже до Радужного. Сургут называется, как возможная точка кипения народного гнева.

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Сегодня эксперты всё чаще отмечают, что пробуждение активности людей не какая-то местная аномалия, а общероссийский тренд. Опыт регионов показывает: если не разговаривать с народом, то проблемы от этого не исчезнут. Людям всё меньше интересны политические партии. Самая близкая для них — партия двора и подъезда. Они хотят нулевой дистанции с чиновниками, уважительного к себе отношения и реальных результатов вместо слов и обещаний.

Почему антиконцессионная фронда ныне собирает в Нижневартовске тысячи подписей под резолюцией митинга и десятки тысяч под петицией в интернете? Потому что политические партии, а не муниципальные структуры приглашают юристов, чтобы расшифровывать людям их платёжки. Оппозиция активно общается с вартовчанами через социальные сети и в мессенджерах. Представители фронды просто и доступно доносят до населения своё видение ситуации. Тем временем не слышно активистов партийных проектов «Единой России» «Управдом» и «Школа грамотного потребителя».

Директор департамента общественных связей администрации города Нижневартовска Светлана Селиванова сообщила, что в Нижневартовске прошли несколько телепередач с объяснениями необходимости концессии в местной сфере ЖКХ, глава города Василий Тихонов встречался с общественниками и представителями партий, отвечал на интересующие их вопросы. Готовится круглый стол на данную тему сразу после выхода Тихонова из отпуска.

О необходимости плотной информационной подготовки населения страны к концессии в коммунальной сфере говорит и руководитель ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

«Отсутствие публичного диалога в отношении перехода на новый механизм работы в сфере ЖКХ, безусловно, порождает недовольство и недоверие у всех сторон. Важно, чтобы и власть, и инвесторы научились рассказывать о концессии доступным и понятным языком, широко и открыто обсуждали риски и выгоды каждого конкретного проекта. Такая практика позволит избежать манипуляций со стороны тех, кто на самом деле использует сферу ЖКХ как поле для преследования своих собственных целей, далеких от коммунальных проблем», — считает эксперт.

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Алексей Макрушин приводит пример Тюменской области, где взяли себе за правило проводить открытые публичные обсуждения концессионных проектов, на которых может высказаться любой желающий. В Тюмени такие слушания были проведены как в отношении «Водоканала», проект модернизации которого предусматривает более 20 млрд рублей инвестиций, так и в отношении переработки твёрдых коммунальных отходов.

«Это сложные, и не всегда приятные обсуждения, но они необходимы, чтобы заручиться поддержкой потребителей, в интересах которых и реализуются такие проекты», — подытожил руководитель ассоциации «ЖКХ и городская среда».