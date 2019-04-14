Спокойное существование Грузии, судя по воинственному настрою ее разношерстного политического спектра, не суждено, и от периода семилетнего «застоя» во власти «Грузинской мечты» с временными выплесками протеста, организованного главной оппозицией нынешнего правительства — «Единым национальным движением» и его многочисленными ответвлениями и сателлитами, страна может перейти к новой политической активности. А эта активность обычно перерастает либо в гражданское противостояние, свидетелями которого население Грузии уже неоднократно становилось на протяжении 26-летней истории собственной независимости, либо выливается в очередную «мирную передачу власти», конечно же, тому, кому «следует ее передать».

Грузия

Есть в Грузии категория политиков и политически активных общественных деятелей, которая почти постоянно находится в оппозиции. До перехода в оппозицию же эта категория граждан некоторое время выступает сторонником той или иной силы, которая приходит к власти. Обычно — в самом начале, в первые месяцы, порой — в первые годы правления. А в дальнейшем по привычке и традиции вновь переходит в оппозицию и начинает упорную борьбу за свержение правящей силы или отстранение ее от власти — в зависимости от обстоятельств конкретного периода грузинской истории.

Обычно активность этой категории политических и общественных «деятелей» (возможно, слово деятели ко многим из них не подходит, поэтому мы его закавычим, чтобы не разжигать излишние амбиции и одновременно не удручать остальное население) предшествует каждому очередному этапу развития Грузии, который начинается сменой предыдущего правителя и появлением нового.

Всего несколько лет назад очень многие из тех, кому сегодня не по душе власть «Грузинской мечты» и действия реального лидера этой партии — Бидзины Иванишвили, не только были его активными сторонниками, но и сыграли немалую роль в обеспечении победы основанной олигархом коалиции на парламентских выборах 2012 года. Во многом поддержка «известных лиц» помогла Иванишвили добиться желанного успеха и установить в стране власть «своего правительства».

А до этого многие из тех, кто сегодня намерен «защитить Грузию» от той «духоты и тесноты», в которую ее погрузил Иванишвили, вначале поддержали, а затем помогли свергнуть первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа и содействовали приходу к власти срочно прибывшего из Москвы Эдуарда Шеварднадзе.

milkybarkid78 Бидзина Иванишвили

Причем сделано это было самыми жестокими методами, с применением оружия, убийством, разрушением и сожжением. То, за что всего два с половиной года назад осуждали Советскую армию, которой вменили в вину разгон мирных демонстрантов на проспекте Руставели и гибель невинных женщин и девушек, не просто повторили, но раздули до масштабов гражданской войны вчерашние соратники Гамсахурдия и привлекли к осуществлению своего плана по свержению не угодившего президента самую агрессивную часть общества — бывших уголовников. А потом начался разгул преступности, беспредел, когда подвыпившие, а то и опьяненные наркотическими препаратами уголовники с оружием в руках запросто останавливали людей на дорогах, на улицах, у станций метро и требовали — денег, одежды, а то и просто спрашивали: «Жить хочешь?». А дальнейшую судьбу человека решали по собственному усмотрению.

Эдуарду Шеварднадзе пришлось прибегнуть к жестким ответным мерам, чтобы остановить разгул преступности и беспредела, а до этого очень многим гражданам пришлось несладко: кого ограбили на улице, кого раздели догола в зимний холод, так как был одет в модную тогда дубленку, и отправили домой голышом, к кому ворвались в дом и обчистили, а то и сожгли дотла…

Спустя десять лет непрерывного правления второго президента его отправили на «пенсию» и «заслуженный отдых», совершив запланированную где-то в лабораториях Запада экспериментальную «розовую революцию», главным действующим лицом которой избрали «поднатасканного в США и Европе» Михаила Саакашвили.

Революция была многодневной и шумной, со множеством акций протеста, сопротивлений и столкновений. Обе стороны — уходящая и революционная — привлекли на центральный проспект столицы десятки тысяч своих сторонников. Но план есть план, и «розовые революционеры» одержали «долгожданную победу». А привели их к власти опять-таки «известные грузинские деятели», которые некоторое время продержались в соратниках Михаила Саакашвили, но спустя 2−3 года его правления отошли в оппозицию и начали новую деятельность за смену власти.

Многие из тех, кто был «за», а затем «против» Саакашвили, в 2011 году, при появлении на политической арене олигарха Бидзины Иванишвили моментально переметнулись на его сторону и активно поддержали его подготовку к смене власти. Во многом благодаря поддержке целого ряда «оппозиционных» Саакашвили политических сил сумел Иванишвили сформировать коалицию с манящим и многообещающим названием «Грузинская мечта», а затем подтвердить единственное свое обещание — отправить в отставку власть «Единого национального движения» — итогами парламентских выборов 2012 года.

Meo Hav Партия «Грузинская мечта». Агитационное граффити

Коалиция в целостном виде продержалась не очень долго, вскоре ее ряды стали редеть, и к следующим парламентским выборам 2016 года входящие в «Грузинскую мечту» политические силы пришли уже по отдельности. Но без поддержки со стороны Иванишвили победить они не смогли и оказались за бортом власти. Обиженные и раздосадованные, анонсировали свой переход в оппозицию. Но обещания быть жесткими оппонентами «Грузинской мечты» ряд политических сил и политиков не сдержали. Они просто исчезли с политической арены. Другие создали свои политические партии, но пока особого успеха не достигли и доказать поддержку со стороны населения не сумели.

Иванишвили и его «Грузинская мечта» тем временем почти полностью сконцентрировали в своих руках все звенья государственной власти, включая, по итогам последних президентских выборов, и институт президента, пост которого занял человек, ничем не огорчающий нынешнее правительство, и в открытую перешли к осуществлению достаточно непопулярных, но «необходимых» мер. «Необходимых» не населению, потому что от жесткой политики и нововведений властей население ничего улучшающего его положение не получило. А право протеста против собственных действий нынешняя власть отвела не кому иному, как партии экс-президента Саакашвили. Именно она в открытом эфире клянет и ругает правительство и самого Иванишвили. Именно эта политическая сила в лице нынешних и бывших соратников экс-президента делает резкие критические заявления и распространяет скандальную информацию о действиях и планах Иванишвили. Эта же политическая сила критикует «Грузинскую мечту» за то, что еще 8 лет назад совершала сама. И при всём при этом продолжает занимать места в парламенте и органах местного самоуправления. А многие бывшие ставленники ЕНД сегодня числятся в рядах «Грузинской мечты».

Подобный «симбиоз» нынешнего правительства с бывшей властью и множество непопулярных законов и инициатив, исходящих, как утверждает оппозиция, от самого Иванишвили, вызвал в обществе резкий протест. Но общество без лидера на выражение протеста не способно. Оно нуждается в организации. Отдельные мелкие митинги и выступления подтвердили, что народ без предводителя на решительные шаги не пойдет.

falco Резиденция президента Грузии

Предпринимавшиеся доселе попытки создать такую силу, которая организует народный протест и направит его в нужное русло, пока оказались безуспешными. А вероятные лидеры уходили в тень, не без давления со стороны властей. Выражалось это давление в основном в возбуждении прокуратурой конкретных уголовных дел по конкретным фактам.

13 апреля в Тбилиси состоялась «долгожданная» встреча участников движения «Защити Грузию». В большом концертном зале Грузинской филармонии собрались политики, поэты, музыканты, эксперты, политологи, рядовые граждане… Одни пришли сюда целенаправленно, чтобы заявить о «начале решительной борьбы», которую они неоднократно начинали и так же неоднократно заканчивали на протяжении всех предыдущих лет. Других же привел сюда чистый интерес: что предложат им «защитники Грузии»?

Встреча продолжалась около часа и вертелась вокруг нескольких основных лозунгов, которые огласил один из инициаторов и лидеров движения, поэт Давид Маградзе.

Описывая создавшуюся в стране ситуацию, он заявил, что налицо процессы реабилитации «Единого национального движения» и его слияния с «Грузинской мечтой». Задачей нового движения он назвал победу на выборах и пояснил: «Грузинская мечта» должна после этих выборов уйти так, чтобы «Национальное движение» не вернулось к власти.

«Наша задача — предстоящие выборы. Они (власть имущие) хотят опять продолжить наш политический быт этой двухполюсной системой. И требуют от всего политического пространства чуть ли не идолопоклонничества перед этими двумя политическими силами (ЕНД и ГМ)», — примерно так обрисовал ситуацию и намерения «Грузинской мечты» и «Национального движения» Давид Маградзе.

Особый акцент он сделал на молодежи, которая не желает мириться с такой двухполюсной системой, и подчеркнул, что новое движение будет ориентировано на то, чтобы передать бразды правления молодому поколению.

Berdo Maghularia Грузинский парламент

Заявления на встрече были сделаны очень общие, конкретных планов того, как собирается новое движение «защитить Грузию», не огласили и пообещали, что сделают это в ближайшем будущем.

На встречу в надежде услышать что-то новое и конкретное пришли многие общественно известные лица. И многие из них были разочарованы.

В числе соратников Давида Маградзе оказались недавно покинувшие «Грузинскую мечту» либо отчисленные из ее рядов депутаты. Поддержку новому движению заявил бывший соратник коалиции Бидзины Иванишвили и бывший председатель парламента Давид Усупашвили. С заявлениями о необходимости смены власти «Грузинской мечты» и недопущения возвращения партии Саакашвили выступил певец Гия Гачечиладзе. Эти и многие другие политические и общественные деятели неоднократно оказывались в числе соратников и сторонников той или иной власти, а затем переходили в ряды ее оппонентов.

Обычно протест соратников и их уход в оппозицию является в Грузии признаком и началом процесса очередной смены власти. Учрежденная Бидзиной Иванишвили партия правит в стране уже седьмой год. За этот период благодаря целому ряду своих непопулярных и ориентированных на собственные цели решений правящая партия утратила значительную поддержку и популярность у населения. Судя по действиям, предпринятым до настоящего времени, уступать бразды правления «Грузинская мечта» не собирается. А общественность, особенно, ее политически активная часть, дальше терпеть «духоту двухполюсной системы» не намерена. И не исключено, что анонс о вероятном создании в стране новой политической силы, который прозвучал на первом собрании движения «Защити Грузию», — предпосылка начала очередной смены власти. Если, конечно, это движение сумеет выделить из своих рядов реально новую политическую силу, выдвинуть нового лидера и четко сформулировать свои цели и задачи. Пока ни одного реального шага в этом направлении Давид Маградзе и его единомышленники не сделали.