Главным событием транспортной отрасли на минувшей неделе стала конференция «Арктика — территория диалога». Проблема развития Севморпути выступила одной из ключевых тем на мероприятии. В результате подавляющее число новостей, появлявшихся на лентах российских и зарубежных медиа, были связаны как раз с транзитом по СМП и реализацией ряда инфраструктурных проектов в арктической зоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика и Петербург

Догнать и перегнать

Объем грузооборота по Севморпути к 2024 году должен составить не 80 млн тонн, а 92,6 млн тонн. Такой целевой показатель ставит перед собой госкорпорация «Росатом», которая является оператором водной магистрали. Такую цифру на форуме озвучил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Основную часть грузопотока по Северному морскому пути должен будет составить газ — 41 млн тонн, уголь — 23 млн тонн, нефть — 17,1 млн тонн, металлы — 3,5 млн тонн. Как отметил Лихачев, к 2030 году также планируется нарастить долю международного транзита.

Для реализации поставленных целей и дальнейшего развития СМП «Росатом» выступил с инициативой создать общественный совет по развитию инфраструктуры Севморпути с участием заинтересованных ведомств, регионов и бизнеса. Ожидается, что первое, так называемое инаугурационное заседание совета состоится в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.

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Несеверная Арктика

Свою лепту в развитие Севморпути намерены внести власти Ленобласти и Камчатского края. На этой неделе АО «Корпорация развития Камчатского края» и ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта строительства контейнерного порта-хаба в Камчатском крае.

В рамках соглашения власти регионов намерены организовать контейнерные перевозки с помощью крупнотоннажных контейнеровозов арктического класса по Севморпути. Создание арктической контейнерной линии позволит создать дополнительные 2000 новых рабочих мест.

Как заявил на Арктическом форуме глава Ленобласти Александр Дрозденко, морской порт в Приморске, в свою очередь, должен стать портом-хабом, который будет получать и отправлять грузы через Севморпуть.

hummelhummel Контейнеровоз Arctic Express

В начале года было также подписано соглашение о создании в Приморске универсального многопрофильного глубоководного портового комплекса, который будет реализован в рамках стратегии переориентации российских внешнеторговых грузов из портов Прибалтики в порты России.

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Вечные проекты

Кроме этого, в рамках форума обсуждались и другие амбициозные арктические проекты, которые уже не раз подвергались критике. Так, уже в этом году руководство Ненецкого автономного округа планирует приступить к практической части реализации проекта порта Индига. Власти региона подписали соглашения о намерениях по строительству и развитию морского порта Индига с корпорацией «Аеон». Объем инвестиций может составить свыше 300 млрд рублей.

«Мы должны до 2024 года уже все сделать, чтобы внести свой вклад в те 80 млн тонн грузопотока по Северного морскому пути», — заявил на форуме глава региона Александр Цыбульский.

Однако, во-первых, открытым остается вопрос, что будет представлять из себя грузовая база для данного порта. Во-вторых, соглашение о намерениях не дает гарантий на реализацию проекта и имеет лишь декларативный характер.

Также на полях форума зашла речь о другом громком, но до сих пор не реализованном проекте железной дороги «Белкомур». Отвечая на вопрос журналистов о поддержке со стороны властей данного проекта, вице-премьер Юрий Трутнев отметил экономическую необоснованность строительства дороги. По его словам, после исследований и подсчетов однозначного вывода, что этот проект является выгодным для страны, пока не последовало.

Таким образом, можно предположить, что реализации ни одного, ни второго проекта в ближайшей перспективе ожидать всё же не стоит.

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Вне форума

Уголь поехал по соседям

Объемы поставок российского угля через иностранные порты, в частности финские, показывают рост. Об этом рассказал заместитель гендиректора ОАО РЖД — начальник Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Алексей Шило, сообщала газета «Коммерсант».

Зимин Василий Полувагон РЖД

Так, в в 2017 году в порты Финляндии было перевезено 200 тыс. тонн угля, а в 2018 году уже около 700 тыс. тонн. Ожидается, что в текущем году показатель составит около 2,5 млн тонн, заявил спикер.

«Финское направление пробуют многие российские грузоотправители, а портовая инфраструктура страны готовится к тому, чтобы осуществлять высокоэкологичную перевалку этих грузов», — говорится в сообщении.

Также для экспорта угля используются порты Грузии, а также сухопутные погранпереходы в Турцию.

Рост объема экспорта угля по железной дороге в сторону иностранных портов связан с недостатком портовых мощностей для перевалки угля на территории России, а также с высокой загрузкой железнодорожной сети и проблемой «бутылочного горлышка». Еще в начале года говорилось, что РЖД просит участников рынка «задуматься об альтернативных маршрутах», а именно об отправке угля через порты Грузии, Турции или Калининград.

Сейчас спрос на перевалку угля в российских гаванях находится на довольно высоком уровне. Российские стивидоры думают о расширении собственных мощностей для перевалки этого вида груза, так как терминалы уже сейчас работают на пределе.

Прибалтийская военная дорога

Железная дорога Rail Baltica будет способствовать более слаженному движению военных грузов в регионе. Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис, сообщило «РЖД-Партнер» со ссылкой на LETA/BNS.

По его словам, Литва готова предоставить «всестороннюю поддержку военным НАТО, обеспечить хорошо развитую мультимодальную транспортную систему и безопасную инфраструктуру».

Как указывает издание, на встрече министра транспорта Литвы с представителями американского Департамента по делам транспорта Масюлис заявил о готовности Литвы предложить потенциальным инвесторам доступ к рынкам стран региона Балтийского моря, Евросоюза, Восточной Европы и Центральной Азии.

При этом в январе 2019 года Rail Baltica была признана важным объектом военной мобильности. Об этом заявил и.о. председателя правления RB Rail Игнас Дягтис. что Литва стала первой страной, которая признала Rail Baltica частью военной инфраструктуры.

Defenseimagery.mil Американская техника на железнодорожной платформе

Однако ещё в сентябре 2015 года заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский указал, что этот проект в Прибалтике будут рассматривать именно с военной перспективы, а никакой экономической пользы он не имеет — у проекта нет ни грузовой, ни пассажирской базы.

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Нефтепродукты проедут мимо

Белоруссия готова рассмотреть возможность перевозок нефтепродуктов транзитом через Латвию. Об этом заявил глава Белорусского государственного нефтехимического концерна («Белнефтехим») Андрей Рыбаков, сообщило «Sputnik Латвия».

Делегация из Белоруссии во главе с министром транспорта Алексеем Авраменко уже посетила Латвию, чтобы изучить возможности портовой и железнодорожной инфраструктуры страны для дальнейшего сотрудничества.

Таким образом, Белоруссия всё активнее готовится к переориентации собственных грузопотоков из Литвы — именно этот маршрут пока выступает основным для Белоруссии.

Ранее генеральный директор национальной железнодорожной компании ЛЖД Эдвин Берзиньш уже отмечал, что латвийский маршрут выигрывает конкуренцию с перевозками через Литву из-за того, что расходы рассчитываются по всему транспортному коридору в целом, а не отдельно за услуги железной дороги.

На протяжении последних лет руководство Белоруссии неоднократно выражало публичное недовольство политикой Литвы и угрожало перевести белорусский транзит из Клайпеды. Основной причиной этого является истеричная позиция Литвы по строительству Белорусской АЭС.

В свою очередь, соседние страны начали пользоваться ситуацией и переигрывать всё в свою пользу — то есть перетянуть транзит на себя и загрузить собственные портовые мощности. В начале 2017 года Латвия сделала первый ход, заявив устами главы МИД, что Латвия не против строительства АЭС в Белоруссии. И ряд таких действий ближе к концу года привел к некоторым итогам в транспортной сфере.

В результате в 2018 году между Латвией и Белоруссией было перевезено 30,2 млн тонн грузов, что оказалось на 30% больше, чем в 2017 году. Из этого объема 7,3 млн тонн приходится на нефтепродукты.