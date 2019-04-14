Председатель комитета демократии и партнерства Палаты представителей США Дэвид Прайс решил поздравить народ Грузии с юбилеем 100-летия его парламентаризма. Эту дату он считает «важнейшей для Грузии».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Созвав Учредительное собрание 20 марта 1919 года, ваши предки стали пионерами демократического правления, — заявил Прайс. — Несмотря на сложные проблемы, с которыми Грузия часто сталкивалась на протяжении последних 100 лет, она по сей день остается верной сильному и многопартийному демократическому правлению». Правда, в самом Тбилиси к этой дате отнеслись прохладно. Разве что глава Центральной избирательной комиссии Тамара Жвания, да и то лишь в статье, опубликованной на сайте ЦИК, решила напомнить об этом событии, квалифицировав выборы в Учредительное собрание Грузинской Демократической Республики 1919 года как «уникальные, инновационные для мира того времени, первый важный шаг в формировании демократического общества в Грузии».

Именно так желают сейчас думать в США и Грузии. Действительно, 14−16 февраля 1919 года в республике проходили выборы в Учредительное собрание (парламент). С большим преимуществом голосов победили социал-демократы (меньшевики — С.Т.). Первое заседание парламента открылось 12 марта 1919 года. Главой его был избран Николоз (Карло) Чхеидзе, на первом же заседании утвердили «Акт независимости Грузии», принятый Национальным советом 26 мая 1918 года. 21 марта 1919 года Учредительное собрание избрало Ноя Жордания главой правительства, он сформировал новый кабинет министров. Но дело в том, что дата выборов в парламент Грузии была выбрана не случайно. Она напрямую связана с началом работы в Париже мирной конференции (18 января 1919 года), созванной державами-победительницами для выработки и подписания мирных договоров с государствами, побежденными в Первой мировой войне.

Торжественное открытие Учредительного собрания Грузии

На этой конференции грузинская делегация должна была участвовать, имея за спиной все сформированные атрибуты государственности, чтобы добиться признания ее независимости. В этом отношении Тифлис тогда опередил Баку и Ереван. Только 21 июля 1919 года парламент Азербайджана принял «Положение о выборах в Учредительное Собрание Азербайджанской Республики». Выборы были назначены на 20 апреля 1920 года, но состоялась советизация этой республики. В мае 1919 года Армения была провозглашена объединенной и независимой республикой, однако ее территориальное самоопределении имело неустойчивый характер. Да и у Тифлиса были серьезные пограничные проблемы с Азербайджаном, Арменией и Россией, разрешить которые грузины рассчитывали в Париже с великими державами. Сохранился уникальный исторический документ — «Доклад, представленный делегацией Грузии Парижской мирной конференции 14 марта 1919 года».

Приведем некоторые его фрагменты, которые не утеряли своей актуальности до сих пор. «Делегация Грузинской республики имеет честь ходатайствовать перед великими державами, собравшимися на Мирной конференции, о признании этой независимости, — говорится в этом документе. — Определяя свои границы, правительство Грузии требует только те территории, которые всегда принадлежали грузинскому народу и которые имеют для него жизненно важное значение, но при этом не затрагивают жизненных интересов других народов. Грузия не только не требует восстановления тех границ, какие у нее были в эпоху ее расцвета, но и отказывается от тех территорий, которые принадлежали ей в момент ее присоединения к России в 1801 году и которые стали неотъемлемой частью жизни соседних народов. С другой стороны, в силу Договора от 1783 года Россия обязалась добиться возвращения Грузии некоторых ее территорий, завоеванных Турцией в эпоху ее последних царей. Турция вернула эти территории России по условиям договоров, заключенных в Адрианополе (1829) и Берлине (1878), и сегодня Грузия имеет право на эту часть своей родины.

Кроме того, тогда, когда будет проводиться граница Армении в старой турецкой территории, Грузия будет настаивать на возвращении ей принадлежащего ныне Турции Лазистана; равным образом, она требует урегулировать границы в районе Верхн. Чороха, т.к. никто не может иметь права на эти исконно грузинские земли. Делегация Грузии утверждает, что территория Грузии должна включать в себя: Тифлисскую и Кутаисскую губернии, районы Сухума и Закаталы, район Батума, две области западнее Карса (Олти и Ардаган) и несколько частей причерноморской области, а также вилайет Трапезунд (Требизонд). Учитывая политический строй соседних стран, независимость Грузии, защищенная такой естественной границей, как Главный Кавказский хребет, и скрепленная соответствующим международным актом, будет не только гарантией естественных прав Грузии и актом справедливости, но послужит делу создания прочного барьера между разными политическими сферами, постоянно готовыми к конфликту на Востоке».

Уильям Орпен. Мирная конференция на набережной Орсе. 1919

Из донесения руководителя азербайджанской делегации на Парижской конференции А.М. Топчибашева: «В Стамбул делегация прибыла 20 января 1919 года одновременно с делегациями Северного Кавказа и Грузии. Дело поездки в Париж тормозится исключительно по соображениям политического характера. Газета же Renaissance назвала нашу делегацию Indiserable. Впрочем, таковой нежелательной делегацией была названа и грузинская делегация, главные представители которой Чхеидзе и Церетели в качестве заправил первого Soviet'a (Совета Рабочих Солдатских и Крестьянских депутатов в Петрограде) едут теперь в Париж, чтобы там развивать социализм в духе большевизма.

Это всё, конечно, придирки, ибо самым главным соображением политического характера было, в чем, кажется, не приходится сомневаться, желание союзников поставить на разрешение один общий вопрос о России, не допускать на Конференцию представителей вновь образовавшихся правительств и иметь для разрешения общерусского вопроса давно находившихся в Париже Сазонова, Львова, Маклакова и других. Неожиданно 13-го февраля получилось сообщение о разрешении Чхеидзе и Церетели ехать в Париж. Разное дается объяснение этому факту: 1) Чхеидзеи и Церетели дали пропуск в качестве «русских общественных деятелей»; 2) они получили разрешение как социалисты, под давлением французских социалистических групп; 3) поездку им устроил один французский «colonel», хороший знакомый сестры Церетели, находившейся при нём, которая тоже замужем за французом».

Президиум I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Слева направо Скобелев, Чхеидзе, Плеханов и Церетели

То есть грузинская делегация предприняла все усилия для того, чтобы первой оказаться на мирной конференции и закрепить выставленные территориальные требования. Кстати, согласно сведениям Топчибашева, за всеми этими политическими интригами стояли США, шеф Кавказской секции — Беньямин Мур (бывший консул США в Тифлисе — С.Т.), хорошо говорящий по-русски. Его интересовали проблемы образования в Закавказье федерации или конфедерации и, по словам Топчибашева, «создания за счет Турции и Азербайджана — Великой Армении». «В общем, социалистические представители с нами сдержанны, хотя хотели бы находиться с нами в контакте, — говорится в одном из писем. — Армянские представители говорят только о единой Армении, образуемой из Турецкой Армении и Кавказской Армении. Как они говорят, армяне приняли бы участие в общекавказской Конфедерации, если бы в состав последней вошла вся Армения».

Тогда Тифлис полагался на убедительность своих доводов и на императивность решений мирной конференции, поскольку обеспечить контроль над всеми желаемыми территориями собственными силами он не мог. Только в декабре 1920 года первой вопрос о признания де-юре независимости Грузии поставила Франция, но 12 января 1920 года Верховный совет Парижской мирной конференции принял решение о признании независимости Грузии только де-факто. Что касается США, то они вообще отказались от рассмотрения вопроса о независимости этой страны. Из стенограммы беседы, найденной грузинским историком Автандилом Ментешашвили в фондах архива Грузинского правительства в Хоугтонской библиотеке редких рукописей Гарвардского университета (США) представителя США Смита с министром иностранных дел Грузии Е. Гегечкори и министром внутренних дел Н. Рамишвили:

«Гегечкори: Мы имеем уже организованный государственный аппарат. Мы довели свой народ до Учредительного собрания, сформировано правительство, имеется администрация. Ясно, что такое маленькое государство просуществовать исключительно своими силами не может. Нам нужна ваша помощь, надо спешить, надо своевременно сделать это, потом может быть поздно. Мы понимаем вашу помощь в самом широком смысле, возможность свободного выхода на Северо-Американские Соединенные Штаты.

Смит: Лига Наций предполагает дать мандат одной из великих держав на вновь возникшее государство.

Гегечкори: Как понимать мандат — протекторат? Если это руководство и есть, это одно и то же. Мы могли бы согласиться, если бы это не уничтожило политической независимости страны.

Смит: Мандат не есть протекторат, никаких посягательств на физиономию страны совершенно нет, новизна государственного дела, слабое экономическое положение — вот поле деятельности страны, имеющей мандат. Всем предоставляется возможность выразить желание относительно того, кому этот мандат может быть выдан. Я нахожу — для Закавказья необходим один общий мандат ввиду единства и общности экономических интересов Закавказья.

Рамишвили: Понятие о мандате различное. Есть разные страны. Мандат может выразиться в одной форме в Азербайджане и в совершенно другой — в Грузии. Мы выразители народной воли, для нас не секрет трения на Парижской конференции. Восторжествует ли точка зрения Вильсона? Вильсоновский мандат мы желаем, не вильсоновского мы боимся, в последнем случае мы в правительстве оставаться не можем.

Смит: Разрешите телеграфировать об этом в Париж — это произведет большое впечатление, ведь это вопрос не торга, а желаний. Не знаю, войдут ли малые народы в Лигу Наций.

Рамишвили: Грузия согласна на мандат США».

Тифлис. 1918

Осенью 1919 года в Закавказье в связи с вопросом о мандате была направлена американская военная миссия во главе с генералом Д. Харбордом. Из его доклада государственному секретарю США от 16 октября 1919 года: «С точки зрения Запада, все три правительства (в Тифлисе, Ереване и Баку — С.Т.) абсолютно не обладают никакой властью, не пользуются доверием и, несомненно, коррумпированы. Каждое из них находится в крайне запутанном финансовом положении. Ко всем этим сложностям добавляются религиозные различия, что постоянно грозит раздорами, если над ними не будет установлен общий контроль. Две из республик не имеют выхода к Чёрному морю — только по железной дороге через Грузию. У них нет единой денежной системы, так же как почтовой или таможенной; нет единого контроля и единой системы управления жел. дорогой; и между ними постоянны неурядицы в связи с вопросами о границах. В Азербайджане нет специально обученных людей, способных осуществлять управление; в Грузии постоянна угроза большевизма; Армения вся в руинах и частично голодает».

Вот почему поздравление конгрессмена Прайса в связи с юбилеем парламента Грузии воспринимается как политическое издевательство. Тем более что наследие 1918−1921 годов сыграло злую шутку с современной Грузией.