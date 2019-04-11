В трудах, посвященных Гражданской войне, о Крыме, как правило, пишут, когда речь идет о последнем периоде смуты: деятельности правительства генерал-лейтенанта Петра Врангеля и эвакуации Русской армии в ноябре 1920 г. Историк Михаил Владимирский (Москва) восстанавливает предшествующий врангелевскому период белого Крыма. В книге описывается становление местной белой администрации, борьба с большевистским подпольем, промышленная и сельскохозяйственная деятельность, медицинское обеспечение. Ученый касается вопросов науки и образования, культуры и церковной жизни. Отдельно рассмотрены проблемы обороны полуострова от красных, организованной командующим 3-м армейским корпусом генерал-лейтенантом Яковом Слащёвым. Финансирование научных учреждений в условиях русской смуты со стороны белого правительства не было до конца удовлетворительно. С одной стороны, Таврический университет в срочном порядке получил от Особого совещания (ОС), правительства при генерале Деникине, 200 тыс. рублей «впредь до предоставления заключения по сему предмету». А спустя четыре дня 1,135 млн на полгода. Правда, управление народного просвещения просило больше — 2,3 млн. Впрочем, проблемы с деньгами касались не только научных центров, но и правительственных учреждений, о чём вспоминал, в числе прочих, член ОС Константин Соколов («Правление генерала Деникина»). Сотрудники администрации получали в три, а зачастую и в семь раз меньше, чем рабочие. В немалой степени такой дисбаланс обуславливался не всегда взвешенной денежной политикой белых. Излишняя централизация управления (вопросы решались в Ростове, где располагалось ОС), ошибки, допущенные в борьбе с инфляцией, недостаточное противодействие фальшивомонетчикам привели к снижению себестоимости «колокольчиков», как называли дензнаки, выпущенные деникинской администрацией. Особенно это проявилось после неудач на фронте. Если в январе 1920 г. фунт стерлингов стоил 2 100 рублей, то спустя месяц — уже 3 000.Помимо внутренних социально-экономических вопросов и противодействия красным, имела место еще одна проблема — борьба с повстанческим движением. Несмотря на то, что стараниями всё того же Слащёва удалось не допустить отряды Нестора Махно в Крым, им удалось на время захватить в октябре 1919 г. Бердянск, в порту которого было складировано значительное число военного снаряжения, присланного главным образом из Великобритании. По свидетельству очевидцев, взрыв складских помещений напоминал извержение вулкана. Вскоре он сказался на сокращении снабжения снарядами артиллерийских батарей на фронте, что ухудшило и без того сложную ситуацию в контексте крушения похода на Москву. В итоге произошли отступление белых, отставка главнокомандующего Вооруженными силами юга России, его замена на генерала Врангеля и завершение деникинского периода Крыма.