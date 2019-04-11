Редко можно встретить хороший, качественный пример русского фэнтези в кино. Обычно у режиссеров два пути: либо куча спецэффектов с приветом от Бекмамбетова, либо нечто невзрачное, созданное на коленке со сценарием из трех фраз. Золотую середину найти сложно, тем более отечественный материал диктует обращаться либо к славянской мифологии и истории, либо… как в «Защитниках» пытаться переиначить зарубежный культурный контент. Не густо, в общем.

Цитата из к/ф «Домовой». реж. Евгений Бедарев. 2019. Россия Сергей Чирков в роли Домового

Но иногда, среди всех второсортных коротких сериалов (больно смотреть, что сделали из «Тайного города» Панова) и полнометражек, попадается доброе и вечное. Чаще это всё-таки полудетские или семейные сказки. Вот и «Домовой» Евгения Бедарева еще из трейлера показывает, что нас ожидает маленькое ламповое чудо, да еще и с говорящим котом (кажется, киноделы нашли тайный прием привлечения зрительского внимания?).

Евгений Бедарев, несмотря на небольшое портфолио, имеет свой стиль — его картины полны на первый взгляд наивного, но на самом деле деликатного, тонкого волшебства. Вспомним тот же «Тариф Новогодний» — банальная завязка, горстка неприметных шуток, излишне восторженные актеры, но всё равно зритель очаровывается житейской магией. Вроде бы здесь всё «чересчур», нарочито, по-детски… а отвращения не вызывает. Наоборот. С «Домовым» — та же история.

Цитата из к/ф «Тариф Новогодний». реж. Евгений Бедарев. 2008. Россия Новогоднее чудо

Домовой-домовой, поиграй и отдай

От менталитета и народного духа нельзя сбежать, и где бы мы ни жили, росли всё равно на одинаковых сказках. О Кащее, трех богатырях, бабах Ягах и домовых. У каждого поколения есть свой «домовой», например, у меня и моей мамы — домовенок Кузька из короткометражек 1984 года. Некто маленький, взъерошенный, вредный, но добрый в душе.

Если обратиться к первоисточнику, то в большинстве легенд домовой — дух дома, изначально задуманный как защитник семьи и покровитель очага, но со временем и сменой религии превратившийся в бесенка-демоненка. Есть множество народных поверий, связанных с этим существом: он может что-то украсть, наслать беду, запереть дверь, скрипеть половицами. Чтобы домовой себя вел хорошо, его задабривают молоком и сластями. Если семья переезжает и хочет забрать домового с собой, то должна подмести пол у порога, зазывая с собой своего духа.

В фильме магия явно имеет народные корни из детских сказок: рифмованные короткие заговоры, камушки-амулеты, душистые травки, оккультные символы, нарисованные мелом на полу. Понятная и знакомая всем система: прочел заклинание, сжал амулет, получил действие (или противодействие). И всё это работает не из-за того, что вы — маг, а из чистой веры в происходящее (правда, сложно не верить в домовых, когда у тебя перед носом летает сервант): так, маленькая девочка помогает домовому лишь тем, что верит в него и молит о помощи. Нет магии сильнее той, в которой уверен.

Цитата из к/ф «Домовой». реж. Евгений Бедарев. 2019. Россия Заклинание работает

В прочтении режиссера домовой по-прежнему остается бесноватым и взъерошенным, но зато выглядит как крайне обаятельный молодой парень (Сергей Чирков). За сверхъестественность персонажа отвечают заостренные концы ушей и то и дело вспыхивающие янтарным огнем глаза (просто-таки привет Геральту из Ривии). У него есть своя история, немного печальная (вы почувствуете минорные ноты «Хатико»), и в целом он — добрый парень, ответственный, но разочаровавшийся в человеческом роде.

Слишком сладко?

Социальные проблемы семей проходят красной ниткой сквозь весь фильм. Вот главная героиня, мама Виктория, молодая и явно талантливая архитектор — вся жизнь впереди, умница-дочка радует, новая квартира в центре Москвы… Только за кадром неуловимо остается предыстория: папы у дочери нет, а начальник явно пытается домогаться (дети, на которых рассчитан фильм, скорее всего, решат, что дядя очень навязчивый), чтобы купить квартиру — пришлось влезть в долги. Каждый встречный-поперечный пытается подсунуть «жениха», но при этом нельзя сказать, что Виктория сама по себе не самодостаточна. Она очень напоминает Вианн Роше из «Шоколада» Джоанн Харрис, а ее дочка — прямо как Анук — верит в волшебство со всей детской искренностью.

Начинается фильм как мистическая комедия, а то и хоррор в духе сказок о Бугимене или полтергейсте. Посуда бьется, люди летают сами по себе, ведьма (прямо как в шоу про экстрасенсов) замешивает в котле варево и приговаривает заклинания. В отличие от большинства стереотипных образов «демонологов по вызову», магия здесь работает у всех — возможно, оттого, что завязана она на фольклоре, а не на экстрасенсорике.

Цитата из к/ф «Домовой». реж. Евгений Бедарев. 2019. Россия Мама Вика с дочкой

Смотришь и думаешь: о, классно, история о нехорошей квартире! Но русло сюжета уводит нас в криминальное чтиво с похищением сокровищ, подсыпанием снотворного и похищением людей. Эта ветка смотрится инородно, хотя и тоже канонична для российского духа: кто-то узнал, что где-то припрятано золотишко, и решил нажиться легким способом. Злодеи действуют топорно — и, конечно же, поддаются собственной трусости. Такие себе антагонисты получаются.

Хотя вопрос антагонистов здесь двоякий: вроде бы та же мама Виктория из «команды добра», но именно ее поведение приводит к большинству случившихся проблем. Создатели поднимают вопрос взросления в самом конце, красиво окантовывая происходящее: вот ты веришь в «гаррипоттеров» (они так и говорят!), а потом ты взрослеешь, и в жизни не остается места волшебству. А почему? Непонятно…

Зато в фильме есть котик. Краткое описание на Яндекс. Афише так и говорит о фильме — фэнтези с говорящим котом. По боевому духу это настоящий кот Матроскин, а по саркастическому чувству юмора и попыткам завоевать мир в родне кота явно числился Салем из «Сабрины — маленькой ведьмы»… Из перепалок кота и домового мог бы выйти полноценный комедийный сериал, ничем не хуже зарубежного «Тома и Джерри» (там даже сюжет бы не понадобился, кроме обычной бытовой жизни).

Но юмор — не только сильная сторона картины, но и единственная ложка дегтя. Реплики половины персонажей напоминают базарный переполох или бойню привокзальных бабушек с гопническим жаргоном: вроде должна была получиться попытка удариться в народный сленг, но вышло из нее нечто невразумительное и снижающее культурный уровень всего происходящего.

Цитата из к/ф «Домовой». реж. Евгений Бедарев. 2019. Россия Говорящий кот

Отдельно можно похвалить создателей за спецэффекты: в кои-то веки выглядят они натурально и приятно глазу. Особенно впечатляет «игрушка», с помощью которой домовой «опыляет» жителей дома и навевает им настроение. Фейская пыльца — яркие искорки, не выбивающиеся из общей тональности картинки.

Чувство защищенности — мягкое и нежное, обволакивает сердце, когда домовой крутит свою игрушку. Вы дома, говорит он, и ты действительно веришь, что «своя крепость» появляется именно так — изнутри. Помните знаменитую фразу Тора из третьей части его сольников в Marvel? «Асгард там, где асгардцы». Вот и дом там же, где наша семья и добрый дух.

Такое кино несет мысль о доме и семье. Неважно, сколько вас — двое, трое, или вы вовсе одни, — вас защитит добрый дух, если в вашем сердце будет мир и покой.