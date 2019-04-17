Так получилось, что на арктическом форуме в Петербурге встретились две российские Арктики. Одна Арктика — больших цифр, гигантских планов и космических масштабов, а вторая Арктика — просто территория, где живут люди.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники международного арктического форума «Арктика — территория диалога» в национальных костюмах

С планами и цифрами всё хорошо, во всяком случае, на словах. Грузооборот по Севморпути растёт, и дальше объемы будут еще больше — даже не 80 млн тонн, а более 90 к 2024 году. Ледоколы строятся, скважины бурятся, а иностранные компании выстраиваются в очередь, чтобы отправить свои грузы по СМП. Впереди нас ждёт светлое арктическое будущее, и вообще «шельф — наш».

С другой стороны, на форум приехали и те, кто непосредственно живёт в Арктике, и их видение этой территории сильно отличается от «громокипящих» планов. В арктических муниципальных образованиях продолжается отток населения, пустуют дома, малый бизнес разоряется (поскольку накладные расходы в Арктике в несколько раз выше, чем в средней полосе), не хватает учителей и врачей, а «транспортная доступность» — словосочетание странное, поскольку транспорта зачастую нет вообще. А самолет АН-2, который взлетел 70 лет назад, по-прежнему является основной рабочей лошадкой «малой авиации».

И эти две Арктики на форуме пересекались крайне мало. Так была сделана программа форума. В первый день все говорили о глобальном, во второй — о локальном. Только на второй день мало кто остался из высоких гостей. Нет, «главный по Арктике» вице-премьер Юрий Трутнев и часть руководства Министерства по делам развития Дальнего востока и Арктики честно присутствовали на круглых столах и старались слушать не только победные реляции, но и беды арктических регионов. Но в новости с форума и в основные медийные итоги эти проблемы не попадут. Акцент сделан совсем на другом.

Kremlin.ru Пленарное заседание Международного форума «Арктика – территория диалога»

Кстати, про акцент. Чиновники Росконгресса на пленарную сессию с президентом уже второй раз зовут журналиста американского издания, и это очень странно. На российском форуме, который должен демонстрировать всему миру, кто в Арктике ведущая держава, ключевое событие — пленарная сессия с президентом России, и ее модерирует иностранный журналист, который вообще не замечен как специалист по Арктике. Итог закономерен — основное время Владимира Путина терзали вопросами про Трампа, Украину, Крым, ОПЭК и русских шпионов. Арктика ушла даже не на второй, а на третий план. Журналист Bloomberg — молодец, он решил свою задачу и взял интервью у президента России под видом модерации на форуме. Вопрос: зачем Росконгресс второй раз целенаправленно низводит уровень Арктического форума до обслуживания внутренних разборок США?

Пленарная сессия форума, которая должна формировать новые идеи в развитии Арктики в международном масштабе (именно для этого на нём выступает президент России), в итоге скатилась к обсуждению тем местечкового американского уровня. В итоге даже премьер Швеции и президент Финляндии вынуждены были обратить внимание модератора на то, что это форум про Арктику, а не про США и Украину, и попросили задавать больше вопросов про Арктику. Но Bloomberg на это было плевать.

Что же касается остальной части, то на форуме было заметно чёткое деление на тех, кто работает в Арктике и понимает, что это за территория, и на тех, кто пытается примазаться к модной теме. Содержательные и конкретные выступления «Росатома», «Новатэка», Минприроды, Совкомфлота и других участников арктической деятельности резко контрастировали с выступлениями думских политиков, ряда губернаторов и экспертов. Министерство по делам развития Дальнего Востока и Арктики показало себя как новичок в теме Арктики, что было видно как по их инициативам (например, сделать из СМП «второй Суэц»), так и по неготовности отвечать на конкретные вопросы от представителей арктических территорий. Отдельно заметно, как куратор Арктики Юрий Трутнев набирает политический вес и становится экспертом в вопросах развития подведомственной территории.

Форум прошёл. Проблемы в развитии Арктики никуда не делись. То, что государство разворачивается в сторону арктических территорий, это уже заметно невооруженным глазом. Теперь главная задача — сделать так, чтоб этот разворот действительно был эффективным и Арктика действительно стала полноценной российской территорией, а не проблемным регионом с громадными социальными проблемами.