Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фотографии, которые, по её мнению, заставляют «задуматься». «Ну, держись, Школа! Дети составили перечень того, что им не нравится, нравится и что ждут от Школы в будущем», — бойко подписала снимки омбудсмен. Школа с большой буквы — это система школьного образования в России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ

На кадрах — фото большого монитора в аудитории, по всей видимости, иллюстрация к презентации под шапкой «Современная школа — инновационные технологии». Экспертом указан Прохорычев Геннадий Леонардович — так зовут уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области.

Далее идут варианты ответов на вопросы. Например, вот что нравится детям в современной школе:

Пятидневная рабочая неделя.

Электронная школа, использование электронных дневников.

Активная общественная деятельность учеников, школьное самоуправление.

Не нравится:

Неизменная пассивная форма деятельности учеников.

Отсутствие функциональности мебели, умной среды, функционального школьного пространства, зон отдыха.

Устаревшее содержание учебной литературы.

В будущем дети хотели бы видеть:

Внедрение индивидуальных траекторий в процесс обучения.

Расширение сотрудничества с вузами, система наставничества, уроки вне школы.

Замена бумажных носителей электронными, использование электронных библиотек, использование смартфонов.

Информационная столовая — расширенный выбор блюд, учёт желаний и мнения учеников.

Интерактивное преподавание учебных дисциплин.

Mos.ru Московская электронная школа

От результатов этого «дети составили» сразу возникает недоумение: можно ли представить хотя бы одного ребёнка школьного возраста, разговаривающего таким языком? Сама Кузнецова говорит намного проще и яснее. Когда и где было проведено это «исследование», не указано.

Так за что же выступают респонденты данного социологического опроса? Ответ очевиден: за внедрение инструментов проекта электронной школы, отчасти уже опробованных в Москве, отчасти новых даже и для столицы. Например, под формулировкой «внедрение индивидуальных траекторий» подразумевается ведение, в том числе, электронных портфолио — досье ученика, в котором будут записываться его успехи и неудачи. Как уже доводилось слышать с высоких трибун, данные знания о человеке останутся с ним и после школы, возможно, на всю жизнь. Некая печать или чёрная метка.

О «системе наставничества» говорят как о механизме, который в дальнейшем вытеснит педагогов из процесса получения знаний или сведёт их роль к незначительной, что изменит обучение до неузнаваемости, а для самих учителей обернётся безработицей.

Для занятий в электронной школе используются большие экраны, интерактивные доски. По примеру той, где опубликовали данные этого опроса. Любопытно, что даже на снимках, выложенных детским омбудсменом, доска бликует, отражает посторонние объекты. Чтобы разобрать слова, приходится приблизить изображение, что в условиях реального занятия в школе будет сделать невозможно. Первые жалобы, которые поступали на данный метод образования, были как раз о симптомах глазных болезней, которые появляются у учеников при плотной работе на уроках с гаджетами. При этом нет отдельных норм и послаблений для детей с ослабленным зрением. Почему-то эту явную угрозу правам детей уполномоченный по правам ребёнка в РФ не замечает.

(сс) Wokandapix Школьник

Интересен и другой факт: «опрашивают» (извините, но трудно поверить в реальность опроса с канцелярскими угодными выводами) почему-то детей, хотя их законными представителями являются совершеннолетние — родители. Кроме того, есть научная общественность, которой есть что сказать на тему среднего образования. Но её почему-то также не привлекают к обсуждению. Налицо явное нарушение прав ребёнка на глазах, а возможно, и руками тех, кто эти права должен оберегать.

Например, опрос на сайте Минпросвещения РФ показал, что подавляющее большинство ответивших (около 70%) не хотят замены бумажных учебников на электронные.

Как известно из открытых источников, Анна Кузнецова — мать шестерых детей. И уж от неё удар по образованию и детям получается совсем неожиданным.

Проекту «Московская электронная школа» (МЭШ) и аналогичным федеральным инициативам ИА REGNUM посвятило серию публикаций.