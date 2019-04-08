Сложно сказать, что делает кино достойным открывать список показов на культурных мероприятиях. Вероятно, это вообще довольно условно «открытие» и «закрытие» показов, но всё-таки… В этот раз показы дней франкофонии открывала лента, о которой интересно рассказать. Ничего особенного в ней нет, перед нами «крепко сделанное» европейское малобюджетое кино, про которое можно сказать, что это «социальное кино» или кино про этические проблемы… Дальше всего по этой (красной для них) дорожке ушли братья Дарденн.

Цитата из к/ф «Ветер перемен», реж. Беттина Оберли. 2018. Швейцария, Франция Экодеревня

Что должно быть в этическом кино? Немного экзистенциальных пейзажей, отчуждение, распад (семьи, общества, чего придётся). В этом фильме всё чуть-чуть условно, местами нарочито комично, но в целом с претензией на постижение внезапной глубины обычных человеческих отношений. Глушь с эко-деревней, пара переживающая кризис, приезд работника ветряной сферы, который должен установить ветряк, но разбивает по-неосторожности сердце героине. Уже пошловато. Конечно, он не сантехник из порно-фильма, это было бы несправедливой переквалификацией, но некоторая ходульность и грубость режиссуры и драматургии присутствует. Впрочем для кого-то это вполне себе может показаться и плюсом. Мол, в святом писании тоже притчи более, чем понятные… Может быть, это только первый слой?

Картина рассказывает с одной стороны о «жизни простых людей» с совсем уж простушкой из Чернобыля, которая должна, вероятно, играть «простую русскую провинциалку», которая тем не менее очаровывает своей непосредственностью. На мой вкус тема «столкновения» с русскостью решена очень плоско. Если вспоминать про объёмные вариации на ту же тему — фильм «Душка» Стеллинга может стать для вас открытием.

Вообще сценарий здесь во многом забавен, вроде того, что тема Чернобыля с одной стороны перекликается с темой борьбы «эко-поселенцев» с электроэнергий от атомных электростанций с другой. Вроде бы и социальная сатира здесь. И интимные переживания. И сложно найти недостатки в этой картине. Вроде бы всё мило, дешево, талантливо, но некоторая сделанность иногда кажется чрезмерной. Будь-то красивейшая сцена в тумане, где героиня чуть не падает с обрыва — все должны сказать «ах», но вместо этого впервые и поспешно обнимается с приезжим мужчиной её мечты. Может быть, что-то проясняется, если посмотреть любовные сцены. В них нет ничего дурного, но они слишком уж похожи на клипы и «софт порно». Это только пример, разумеется, но очень характерный. Как режиссёр показывает секс? Когда мы видим типовое и «красивое» изображение страсти в любовном фильме, изображение ленивое и скучное, сделанное по лекалам и выкройкам, которые давно известны… То верить после этого в особо глубокое понимание создателями психологии не получается.

Цитата из к/ф «Ветер перемен», реж. Беттина Оберли. 2018. Швейцария, Франция Ветряк

Хотя вроде бы в фильме есть все положенные многозначительности и чуть ли не библейская символика, и драматизм, порой и правда замечательно придуманные ходы сценария… И модный, умеренно рваный монтаж. Но всё равно это выглядит как некоторая очень красиво упакованная рыночная поделка. Но фильм до какой-то степени спасает юмор, и если вы любите семейные комедии с претензией на философию, то не пожалейте. Впрочем, смешно не всегда запланировано. Поскольку, например, всё что касается изображения «русской души», в русской аудитории вызывает смех само по себе. От наивности. Другой интересной особенностью фильма может показаться (пусть и чрезмерная часто) прекрасная операторская работа, и вообще уважение к киноязыку, когда на экране мы видим действительно «настоящее кино». Картинку, пучок света, зримый образ, фактуру. Лестницы и ветряки скрипят. Туманы падают на поля. Мёртвые коровы (не будем раскрывать подробностей) болтаются на контровом свете на крюках подъёмных кранов в лучах прожекторов… Красиво. Что уж тут. Выразительно.

Конечно, в фильме, несмотря на наивность и явную аляповатость режиссуры, просвечивает попытка говорить о «предельных вещах». Что такое любовь? Ревность? Страсть и секс? Измена? Что такое надежда? Как бороться за свои ценности. Замечательно, что даже конец фильма допускает двоякость, перед нами почти филигранно сделанный открытый финал. С одной стороны, это отъезд героини (впрочем, мы видим только мельтешение ветвей за окнами авто — не зная, кто за рулём), с другой стороны, (при большом желании) мы можем увидеть в финальных кадрах всё-таки её самоубийство, во всяком случае мысль об этом поддерживается финальным диалогом героев, и уж всяко не исключается логикой сюжета, где люди потеряли почти всё… А героиня возвращается к тому обрыву, где уже была раньше. Да, даже если это «мысль о самоубийстве», то тоже не «хэппиэнд». А история опустошения и крушения иллюзий. Но будем надеяться, что героиня осталась живой.

Что касается фильма, то его, безусловно, стоит рекомендовать не только франкофонам (хотя в фильме говорят и по-русски), но и всем, кому не безразличен современный многослойный кинематограф. Вы откроете для себя юмор, отчаяние, коров и ветряки. Я лично не очень люблю швейцарский шоколад. Он кажется мне пресным. А часы слишком дорогими. Интересно, что швейцарская режиссёр сняла ещё несколько картин. Кажется частично комедийных. В любом случае. Открытие нового режиссёра — всегда праздник. А открывает он дни франкофонии или закрывает — не так важно.