Почему Земля — не яблоко, а груша?
ИА REGNUM знакомит читателя с основными положениями доклада профессора Московского университета имени М. В. Ломоносова Алексея Юрьевича Ретеюма на ХХVII юбилейном (25 лет) заседании Всероссийского междисциплинарного семинара — международной конференции Геологического и Географического факультетов МГУ им. М. В. Ломоносова «Система Планета Земля» 29 января 2019 года.
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Факты говорят о том, что Юпитер при близком расположении к Земле вызывает сильные возмущения всех геосфер, особенно в Южном полушарии. Периодически активизируются процессы миграции, которые за миллионы лет привели к формированию южнее экватора земной коры с повышенной плотностью и увеличению её массы. Тем самым становятся понятными две особенности Земли, не находившие до сих пор объяснения: океаничность Южного полушария и приращение его объема. Причина наклона оси вращения планеты также связана с влиянием Юпитера. В момент прохождения точки перигелия Земля обращена к Солнцу Южным полушарием, и тогда периодически на неё действуют совместно силы со стороны планеты-гиганта и звезды, которые отклоняют от вертикали её ось вращения.
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Введение
Наша планета имеет три важнейшие черты: наклон к плоскости эклиптики, преобладание океанов в Южном полушарии и его увеличенный объем. Угол земной оси с точностью до минут измерил еще в 1100 году до н. э. китайский астроном Чу Ли. Более 500 лет назад, в 1492 году, Мартин Бехайм создал первый глобус, на котором показал распространение суши преимущественно в Северном полушарии.
В 1959 году при изучении траектории первого американского спутника «Авангард-1» обнаружилось, что Земля имеет грушеобразную форму. В прошедшие века и годы эти фундаментальные явления (наряду с вращением небесных тел) было принято рассматривать как данность, не имеющую удовлетворительного научного объяснения.
Ниже представлены доказательства наличия зависимости свойств планеты от орбитального движения гигантского Юпитера.
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Системообразующий Юпитер
Как известно, около половины населения Млечного пути образуют двойные звезды, которые объединены очень тесными связями. Нечто подобное наблюдается в ближайшем космосе. Астрономические характеристики резко выделяют Юпитер из ряда холодных небесных тел, позволяя говорить о его звездоподобности. Имеется в виду то, что он обладает атмосферой, получающей тепло из недр и по плотности вещества близок к Солнцу, превосходя Солнце по напряженности магнитного поля.
Уникальность воздействию на среду Юпитера должны придавать следующие его особенности:
- большая разница расстояний до Солнца и Земли при движении по орбите, составляющая 76 млн км или 10% за 11,862 года сидерического цикла и 375 млн км или 63% за 396−404 дней синодического цикла соответственно;
- огромная масса, превышающая земную в 318 раз, а суммарную планетную — в 2,5 раза;
- наклон орбиты к плоскости эклиптики под углом 1°18'17»;
- крайнее южное положение точки перигелия;
- вращение с максимальной для околосолнечных небесных тел угловой скоростью в прямом направлении (при продолжительности периода равной 9 час. 56 мин.);
- смещение общего центра масс с Солнцем за его пределы (на расстояние около 7% солнечного радиуса);
- очень мощное магнитное поле.
Значительный энергетический потенциал Юпитера превращает его во второй центр нашей планетной системы.
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Юпитер и Солнце
Есть основания думать, что небесные светила окружены оболочками из трансводородного газа. Справедливость этого утверждения может быть проверена постановкой строгого критического эксперимента. Поскольку в соответствии с правилом механики, тела, вращающиеся в одном направлении, при их соприкосновении оказывают взаимное тормозящее влияние, активность полушарий Солнца должна меняться в соответствии с положением Юпитера. Следует ожидать, что планета-гигант, которая, как и звезда, вращается в прямом направлении, при своем движении у точки афелия (севернее экватора) будет уменьшать площадь солнечных пятен в Северном полушарии по сравнению с Южным полушарием, а, находясь у точки перигелия (южнее экватора), будет оказывать противоположное действие. Результаты обработки материалов наблюдений Гринвичской обсерватории дают подтверждение выдвинутой гипотезы (Рис. 1).
Благодаря эффекту замедления активность Солнца в целом резко снижается во время близкого пролета Юпитера (рис. 2).
Таким образом, перед нами факт исключительной значимости: внешний контроль солнечной активности, существующий, несмотря на различия размеров планеты и звезды.
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Движение Юпитера и геодинамика
Если Юпитер способен, благодаря эллиптичности и наклону своей орбиты, менять солнечную активность, будучи в 10 раз меньше звезды по диаметру, то, очевидно, и Земля должна испытывать возмущения при сближении с ним. Можно до опыта предсказать, что перемещение газового гиганта около точки перигея будет сопряжено с деформациями литосферы. И действительно, такой процесс фиксируется по увеличению частоты сильных землетрясений с М ≥ 7 (Рис. 3).
Отклик полушарий Земли, как и Солнца, определяется временем относительно момента наибольшего удаления Юпитера. Напряжения в литосфере Южного полушария естественно повышаются в середине цикла, когда второй центр планетной системы находится на кратчайшей дистанции. Соответственно, это полушарие временно приобретает большую сейсмическую активность, чем Северное полушарие (Рис. 4).
Сигналом увеличения внешних сил, действующих на Южное полушарие Земли при Юпитере в перигее, служит также рост числа вулканических извержений (Рис. 5).
Видимо, мы сталкиваемся с проявлениями крутящего момента и гравитации планеты-гиганта, которые ранее оставались незамеченными.
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Отражения Юпитера во внешних оболочках
Принимая во внимание вышеизложенное, логично высказать предположение, что гидросфера и атмосфера в пределах Южного полушария также испытывают воздействие со стороны Юпитера на близких расстояниях. Оно находит полное подтверждение в собранных автором сведениях. Иллюстрацией сказанного служит феномен повышения уровня океана у Новой Зеландии после того, как Юпитер миновал точку перигелия в мае 1999 года (Рис. 6).
Второй пример касается случая образования зоны аномально большого давления в атмосфере высоких широт Южного полушария в марте 2011 года, когда Юпитер в последний раз был в перигелии (Рис. 7).
Реакции водной и воздушной геосфер на движение Юпитера можно считать прочным эмпирическим обобщением.
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Заключение
Многочисленные факты говорят нам о том, что Юпитер при близком расположении вызывает сильное возмущение тела Земли в целом и особенно в Южном полушарии. В связи с этим, очевидно, периодически активизируются процессы миграции и дифференциации вещества, которые за миллионы лет привели к формированию южнее экватора земной коры с повышенной плотностью и увеличению её массы.
Тем самым становятся понятными две особенности Земли, не находившие до сих пор объяснения: во-первых, океаничность Южного полушария и, во-вторых, приращение его объема. Что касается причины наклона оси вращения планеты, она также связана с влиянием Юпитера. В момент прохождения точки перигелия Земля обращена к Солнцу Южным полушарием, и тогда периодически на неё действуют совместно силы со стороны планеты-гиганта и звезды, которые отклоняют от вертикали её ось вращения. Отсюда следует, что в мезозое угол земной оси был меньше, поэтому климатические сезоны не отличались контрастностью. В палеозое, возможно, ось вращения имела вертикальное положение.