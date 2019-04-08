ИА REGNUM знакомит читателя с основными положениями доклада профессора Московского университета имени М. В. Ломоносова Алексея Юрьевича Ретеюма на ХХVII юбилейном (25 лет) заседании Всероссийского междисциплинарного семинара — международной конференции Геологического и Географического факультетов МГУ им. М. В. Ломоносова «Система Планета Земля» 29 января 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

* * *

Факты говорят о том, что Юпитер при близком расположении к Земле вызывает сильные возмущения всех геосфер, особенно в Южном полушарии. Периодически активизируются процессы миграции, которые за миллионы лет привели к формированию южнее экватора земной коры с повышенной плотностью и увеличению её массы. Тем самым становятся понятными две особенности Земли, не находившие до сих пор объяснения: океаничность Южного полушария и приращение его объема. Причина наклона оси вращения планеты также связана с влиянием Юпитера. В момент прохождения точки перигелия Земля обращена к Солнцу Южным полушарием, и тогда периодически на неё действуют совместно силы со стороны планеты-гиганта и звезды, которые отклоняют от вертикали её ось вращения.

* * *

Введение

Наша планета имеет три важнейшие черты: наклон к плоскости эклиптики, преобладание океанов в Южном полушарии и его увеличенный объем. Угол земной оси с точностью до минут измерил еще в 1100 году до н. э. китайский астроном Чу Ли. Более 500 лет назад, в 1492 году, Мартин Бехайм создал первый глобус, на котором показал распространение суши преимущественно в Северном полушарии.

Глобус Мартина Бехайма 1492 года в Германском национальном музее в Нюрнберге

В 1959 году при изучении траектории первого американского спутника «Авангард-1» обнаружилось, что Земля имеет грушеобразную форму. В прошедшие века и годы эти фундаментальные явления (наряду с вращением небесных тел) было принято рассматривать как данность, не имеющую удовлетворительного научного объяснения.

Ниже представлены доказательства наличия зависимости свойств планеты от орбитального движения гигантского Юпитера.

* * *

Системообразующий Юпитер

Как известно, около половины населения Млечного пути образуют двойные звезды, которые объединены очень тесными связями. Нечто подобное наблюдается в ближайшем космосе. Астрономические характеристики резко выделяют Юпитер из ряда холодных небесных тел, позволяя говорить о его звездоподобности. Имеется в виду то, что он обладает атмосферой, получающей тепло из недр и по плотности вещества близок к Солнцу, превосходя Солнце по напряженности магнитного поля.

Уникальность воздействию на среду Юпитера должны придавать следующие его особенности:

большая разница расстояний до Солнца и Земли при движении по орбите, составляющая 76 млн км или 10% за 11,862 года сидерического цикла и 375 млн км или 63% за 396−404 дней синодического цикла соответственно;

огромная масса, превышающая земную в 318 раз, а суммарную планетную — в 2,5 раза;

наклон орбиты к плоскости эклиптики под углом 1°18'17»;

крайнее южное положение точки перигелия;

вращение с максимальной для околосолнечных небесных тел угловой скоростью в прямом направлении (при продолжительности периода равной 9 час. 56 мин.);

смещение общего центра масс с Солнцем за его пределы (на расстояние около 7% солнечного радиуса);

очень мощное магнитное поле.

Значительный энергетический потенциал Юпитера превращает его во второй центр нашей планетной системы.

* * *

Юпитер и Солнце

Есть основания думать, что небесные светила окружены оболочками из трансводородного газа. Справедливость этого утверждения может быть проверена постановкой строгого критического эксперимента. Поскольку в соответствии с правилом механики, тела, вращающиеся в одном направлении, при их соприкосновении оказывают взаимное тормозящее влияние, активность полушарий Солнца должна меняться в соответствии с положением Юпитера. Следует ожидать, что планета-гигант, которая, как и звезда, вращается в прямом направлении, при своем движении у точки афелия (севернее экватора) будет уменьшать площадь солнечных пятен в Северном полушарии по сравнению с Южным полушарием, а, находясь у точки перигелия (южнее экватора), будет оказывать противоположное действие. Результаты обработки материалов наблюдений Гринвичской обсерватории дают подтверждение выдвинутой гипотезы (Рис. 1).

Рис. 1. Изменение площади солнечных пятен на Северном полушарии Солнца в течение цикла Юпитера (осреднение за период 1874–2017 гг.) с трендом. Источник: расчет по данным Royal Greenwich Observatory — USAF/NOAA Sunspot Data

Благодаря эффекту замедления активность Солнца в целом резко снижается во время близкого пролета Юпитера (рис. 2).

Рис. 2. 12-летний ход солнечной активности, обусловленный орбитальным движением Юпитера (медиана за период 1756–2017 гг., 21 цикл). Источник: расчет по данным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number

Таким образом, перед нами факт исключительной значимости: внешний контроль солнечной активности, существующий, несмотря на различия размеров планеты и звезды.

* * *

Движение Юпитера и геодинамика

Если Юпитер способен, благодаря эллиптичности и наклону своей орбиты, менять солнечную активность, будучи в 10 раз меньше звезды по диаметру, то, очевидно, и Земля должна испытывать возмущения при сближении с ним. Можно до опыта предсказать, что перемещение газового гиганта около точки перигея будет сопряжено с деформациями литосферы. И действительно, такой процесс фиксируется по увеличению частоты сильных землетрясений с М ≥ 7 (Рис. 3).

Рис. 3. Сейсмическая аномалия, регулярно возникающая в те дни, когда происходит встреча Земли и Юпитера в космосе (осреднение по 872 событиям за период 1900–2018 гг.). Источник: расчет по данным International Seismological Centre

Отклик полушарий Земли, как и Солнца, определяется временем относительно момента наибольшего удаления Юпитера. Напряжения в литосфере Южного полушария естественно повышаются в середине цикла, когда второй центр планетной системы находится на кратчайшей дистанции. Соответственно, это полушарие временно приобретает большую сейсмическую активность, чем Северное полушарие (Рис. 4).

Рис. 4. Соотношения частот землетрясений с М ≥ 5 в Северном и Южном полушариях в разные годы цикла Юпитера (период 1993–2005 гг., осреднение по 38877 событиям). Источник: Ibid

Сигналом увеличения внешних сил, действующих на Южное полушарие Земли при Юпитере в перигее, служит также рост числа вулканических извержений (Рис. 5).

Рис. 5. Распределение вулканических извержений по годам цикла Юпитера в Северном и Южном полушариях (период 2005-2017 гг., осреднение по 453 событиям). Источник: расчет по данным Smithsonian Institution, Global Volcanism Program

Видимо, мы сталкиваемся с проявлениями крутящего момента и гравитации планеты-гиганта, которые ранее оставались незамеченными.

* * *

Отражения Юпитера во внешних оболочках

Принимая во внимание вышеизложенное, логично высказать предположение, что гидросфера и атмосфера в пределах Южного полушария также испытывают воздействие со стороны Юпитера на близких расстояниях. Оно находит полное подтверждение в собранных автором сведениях. Иллюстрацией сказанного служит феномен повышения уровня океана у Новой Зеландии после того, как Юпитер миновал точку перигелия в мае 1999 года (Рис. 6).

Рис. 6. Уровни океана на станции Веллингтон. Источник: по данным GLOSS database — University of Hawaii Sea Level Center

Второй пример касается случая образования зоны аномально большого давления в атмосфере высоких широт Южного полушария в марте 2011 года, когда Юпитер в последний раз был в перигелии (Рис. 7).

Рис. 7. Атмосферное давление на уровне моря в марте на широтах 60–90° ю.ш. Источник: по данным The NCEP Reanalysis Dataset

Реакции водной и воздушной геосфер на движение Юпитера можно считать прочным эмпирическим обобщением.

* * *

Заключение

Многочисленные факты говорят нам о том, что Юпитер при близком расположении вызывает сильное возмущение тела Земли в целом и особенно в Южном полушарии. В связи с этим, очевидно, периодически активизируются процессы миграции и дифференциации вещества, которые за миллионы лет привели к формированию южнее экватора земной коры с повышенной плотностью и увеличению её массы.

Джузеппе Арчимбольдо. Цикл «Времена года» (1573)

Тем самым становятся понятными две особенности Земли, не находившие до сих пор объяснения: во-первых, океаничность Южного полушария и, во-вторых, приращение его объема. Что касается причины наклона оси вращения планеты, она также связана с влиянием Юпитера. В момент прохождения точки перигелия Земля обращена к Солнцу Южным полушарием, и тогда периодически на неё действуют совместно силы со стороны планеты-гиганта и звезды, которые отклоняют от вертикали её ось вращения. Отсюда следует, что в мезозое угол земной оси был меньше, поэтому климатические сезоны не отличались контрастностью. В палеозое, возможно, ось вращения имела вертикальное положение.