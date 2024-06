ИА REGNUM знакомит читателя с основными положениями доклада профессора Московского университета имени М. В. Ломоносова Алексея Юрьевича Ретеюма на ХХVII юбилейном (25 лет) заседании Всероссийского междисциплинарного семинара — международной конференции Геологического и Географического факультетов МГУ им. М. В. Ломоносова «Система Планета Земля» 29 января 2019 года.

* * *

Факты говорят о том, что Юпитер при близком расположении к Земле вызывает сильные возмущения всех геосфер, особенно в Южном полушарии. Периодически активизируются процессы миграции, которые за миллионы лет привели к формированию южнее экватора земной коры с повышенной плотностью и увеличению её массы. Тем самым становятся понятными две особенности Земли, не находившие до сих пор объяснения: океаничность Южного полушария и приращение его объема. Причина наклона оси вращения планеты также связана с влиянием Юпитера. В момент прохождения точки перигелия Земля обращена к Солнцу Южным полушарием, и тогда периодически на неё действуют совместно силы со стороны планеты-гиганта и звезды, которые отклоняют от вертикали её ось вращения.

* * *

Введение

Наша планета имеет три важнейшие черты: наклон к плоскости эклиптики, преобладание океанов в Южном полушарии и его увеличенный объем. Угол земной оси с точностью до минут измерил еще в 1100 году до н. э. китайский астроном Чу Ли. Более 500 лет назад, в 1492 году, Мартин Бехайм создал первый глобус, на котором показал распространение суши преимущественно в Северном полушарии.

В 1959 году при изучении траектории первого американского спутника «Авангард-1» обнаружилось, что Земля имеет грушеобразную форму. В прошедшие века и годы эти фундаментальные явления (наряду с вращением небесных тел) было принято рассматривать как данность, не имеющую удовлетворительного научного объяснения.

Ниже представлены доказательства наличия зависимости свойств планеты от орбитального движения гигантского Юпитера.

* * *

Системообразующий Юпитер

Как известно, около половины населения Млечного пути образуют двойные звезды, которые объединены очень тесными связями. Нечто подобное наблюдается в ближайшем космосе. Астрономические характеристики резко выделяют Юпитер из ряда холодных небесных тел, позволяя говорить о его звездоподобности. Имеется в виду то, что он обладает атмосферой, получающей тепло из недр и по плотности вещества близок к Солнцу, превосходя Солнце по напряженности магнитного поля.

Уникальность воздействию на среду Юпитера должны придавать следующие его особенности:

Значительный энергетический потенциал Юпитера превращает его во второй центр нашей планетной системы.

* * *

Юпитер и Солнце

Есть основания думать, что небесные светила окружены оболочками из трансводородного газа. Справедливость этого утверждения может быть проверена постановкой строгого критического эксперимента. Поскольку в соответствии с правилом механики, тела, вращающиеся в одном направлении, при их соприкосновении оказывают взаимное тормозящее влияние, активность полушарий Солнца должна меняться в соответствии с положением Юпитера. Следует ожидать, что планета-гигант, которая, как и звезда, вращается в прямом направлении, при своем движении у точки афелия (севернее экватора) будет уменьшать площадь солнечных пятен в Северном полушарии по сравнению с Южным полушарием, а, находясь у точки перигелия (южнее экватора), будет оказывать противоположное действие. Результаты обработки материалов наблюдений Гринвичской обсерватории дают подтверждение выдвинутой гипотезы (Рис. 1).

Благодаря эффекту замедления активность Солнца в целом резко снижается во время близкого пролета Юпитера (рис. 2).

Рис. 2. 12-летний ход солнечной активности, обусловленный орбитальным движением Юпитера (медиана за период 1756–2017 гг., 21 цикл). Источник: расчет по данным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number