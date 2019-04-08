



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 1—7 апреля 2019 года стали: папа Франциск обратил внимание журналистов на добрые новости; Святой престол обеспокоен «новыми правами человека»; Ватикан разошелся с католиками-народниками и консерваторами; Зеленский не будет лоббировать Православную церковь Украины; маронитские епископы осуждают признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами; две пощечины и половинчатая победа Эрдогана; в Турции оживились теории заговора; Китай может оказаться в роли СССР 1980-х годов.

Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции делегацию католических и евангельских журналистов из Германии, передает Vatican News (Ватикан). В своей речи понтифик отметил, что эта встреча в Ватикане «является выражением живого диалога между Церквами и немецким общественным радио и телевидением», а также выразил пожелание, чтобы в работе журналистов были одни лишь «факты, а не фейковые новости; объективность, а не слухи; точность, а не приблизительные заголовки». Папа выразил обеспокоенность по поводу некоторых позиций, оспаривающих право на жизнь, пропагандирующих эвтаназию, отрицающих социальное равенство и попирающих человеческое достоинство. «В этом контексте, — подчеркнул Франциск, — общественные средства массовой информации обязаны занять твердую позицию во имя драгоценного блага человеческой свободы» при поддержке Церквей. И добавил: «Я благодарю всех вас за вашу работу. Как журналисты, вы ставите людей в центр внимания, стараясь, чтобы их жизнь была и оставалась достойной быть прожитой. Надеюсь, что в вашем служении никогда не будет недостатка в хороших делах, в многочисленных добрых новостях, дающих надежду, о которых стоит рассказывать».

(сс) Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) Папа Римский Франциск

Свобода вероисповедания подвергается нападкам со стороны «новых прав человека». Об этом, как сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США), государственный секретарь Святого престола, кардинал Пьетро Паролин, говорил в ходе симпозиума о религиозной свободе, состоявшегося в посольстве США при Святом престоле. Монсеньор отметил, что реальность глобальных религиозных преследований часто игнорируется, они «зачастую совершаются безнаказанно и порой почти не получают внимания в средствах массовой информации». Паролин подчеркнул важность журналистики в защите религиозной свободы, заявив, что «повышение осведомленности общественности о реальности религиозных преследований, особенно с помощью оперативных средств, доступных в настоящее время благодаря цифровым СМИ, является полезным шагом для решения проблемы нарушения религиозных свобод». В последнее время права человека и свобода вероисповедания стали предметом многочисленных дискуссий в контексте внешней политики Ватикана. Так, посол США по особым поручениям и религиозной свободе Сэм Браунбэк в марте заявлял, что сделка Ватикана с Китаем о назначении епископов «вероятно, приведет к тому, что только те лица, которых Коммунистическая партия считает лояльными к ее интересам, будут предложены Ватикану» для утверждения епископами. Тем временем, отметил Браунбэк, Пекин «продолжает нарушать священное право на свободу вероисповедания, которое закреплено в его Конституции, а также в Декларации прав человека ООН».

Прошедший в Вероне конгресс по вопросам семьи показывает раскол между Ватиканом и католиками-народниками, пишет Crux (Денвер, США). Северный итальянский город стал полем битвы в культурных войнах. В то время, как лидеры народников и консервативные католики защищали организованное в нём мероприятие, прогрессивные и либеральные группы назвали его «средневековым». Сделал шаг назад и Ватикан: высокопоставленные церковные чиновники решили официально не присутствовать на конгрессе. Как заметил кардинал Паролин, «мы согласны по существу, но не по методологии». Католическая церковь согласна с традиционными семейными ценностями, основанными на браке между мужчиной и женщиной и основанными на уважении к человеческой жизни от зачатия до естественной смерти, о чем шла речь в ходе конгресса. С чем Ватикан не согласен, так это с риторикой и подходом, которые там прозвучали. Религиозные сёстры называли гомосексуализм «мерзостью» и «грехом против Бога», а клирики в сильных выражениях осуждали аборты. На мероприятии присутствовали папские критики — кардиналы Рэймонд Берк и Вальтер Брандмюллер. Организаторами выступили группы в защиту жизни не только из Италии, но и России, и США. Например, близкий друг президента США Дональда Трампа, президент Международной ассоциации в защиту семьи Брайан Браун. Итак, на мероприятии присутствовали отдельные епископы и духовенство, но Ватикан держался на расстоянии. Послание кажется ясным: Святой престол при папе Франциске не будет участвовать в дебатах, которые вызывают разногласия. Между тем в работе конгресса принял участие министр внутренних дел Италии и глава партии «Лига» Маттео Сальвини.

Карл Брюллов. Итальянка, ожидающая ребенка, разглядывает рубашку, муж сколачивает колыбель. 1831

Победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мало интересуется нынешним конфликтом православных Церквей, рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия) со ссылкой на мнение американского православного эксперта Питера Андерсона из экуменического «Центра святого Николая». По словам Андерсона, взгляды украинского президента Петра Порошенко на религию хорошо известны. Во время избирательной кампании он демонстрировал свою роль в создании автокефальной православной Церкви на Украине, независимой от Москвы. Что касается Зеленского, то он избегает темы религии, его программа ничего не говорит о ней, сам он отказался назвать свою религиозную принадлежность. Зеленский в случае победы не будет продвигать Православную церковь Украины так, как это делал Порошенко, но это не означает, что некоторые региональные украинские администрации перестанут отдавать предпочтение ПЦУ, считает эксперт. Издание также отмечает, что константинопольский патриарх Варфоломей «становится всё более изолированным». Два религиозных лидера подвергли критике действия патриарха — албанский архиепископ Анастасий (Яннулатос) и митрополит Диоклийский Каллист Уэр.

«Сегодня Украина защищает европейские ценности, но Запад этого не понимает», — пожаловался возглавляющий Украинскую греко-католическую церковь архиепископ Святослав Шевчук в интервью итальянскому изданию Il Foglio. Перевод интервью предоставил портал Католицький Оглядач (Львов, Украина). «Когда мы говорим о войне на Украине, то речь идет о войне в Европе, ведь всё происходящее сегодня в Европе имеет глобальные последствия, — заявил Шевчук. — Некоторые историки называют Украину «восточными воротами Европы»: если в эти ворота врываются агрессоры, то неизбежным будет нападение на всю Европу. Возможно, сейчас западноевропейские страны не воспринимают эту ситуацию как агрессию с военной точки зрения, но не могут не видеть агрессии с точки зрения информационной, потому что сегодня мы говорим о гибридной войне. Кроме того, ведется война с помощью экономического оружия: Европа становится все более зависимой от российской нефти и российского газа. Покупая их у России по особым ценам, она не только превращает свои деньги в оружие, которое атакует Европейский континент, но и делает этими деньгами большую политическую коррупцию в Европе… Наша христианская вера не только помогает нам построить лучшую страну, общий дом, в котором каждого человека будут по-настоящему уважать в его онтологическом достоинстве, если так можно сказать, но и дает нам силу выстоять. Ведь теперь все граждане Украины, даже те, кто говорят на русском языке, выступают против российской агрессии, даже ценой собственной жизни… Поэтому я могу утверждать, что сегодня Украина защищает Европу не только с географической точки зрения, но и с точки зрения фундаментальных ценностей».

President.gov.ua Святослав Шевчук и Петр Порошенко

Маронитские епископы осуждают признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Их позиция была сформулирована в заявлении, опубликованном по итогам епископального собрания под председательством предстоятеля маронитской церкви патриарха Бешары Раи, которое состоялось в четверг, 4 апреля. Решение американцев, говорится в заявлении, «представляет собой нарушение международного права и резолюций ООН» и «противоречит праву любого народа, включая ливанцев, на возвращение своей территории, украденной и незаконно оккупированной».

Местные выборы: две пощечины и половинчатая победа султана. Так в разговоре с L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) оценил итоги голосования по выборам местных органов власти в Турции эксперт университета Падуи Альберто Гаспаретто. «Пощечинами» он называет потерю правящей Партией справедливости и развития (ПСР) городов Стамбул и Анкара, где выиграли кандидаты от оппозиции. Эти поражения имеют большое значение в символическом смысле, но не только. Как напоминает издание, Стамбул с Анкарой и Смирной, оказавшиеся в руках оппозиции, составляют почти половину ВВП Турции. Экономика была определяющим фактором в турецкой политике, по крайней мере, с 1980-х годов, когда она вышла на международный рынок, отмечает эксперт. За последние 15 лет вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом страна значительно выросла, замечательные экономические показатели помогли укрепить ее. Но сегодняшние экономические данные говорят об инфляции на уровне 20%, безработице на уровне более 13%, темпы роста в 2018 году остановились на уровне 2,6% после 7,4% в 2017 году. Цены на сырьевые товары выросли, что серьезно отразилось на карманах граждан. Эрдоган — умный политик, он знает, что ему придется что-то поменять в своей экономической политике. Экономический рост Турции в течение шестнадцати лет поддерживался иностранными инвестициями, 75% — европейскими и европейскими банками, 15% — США, остальные — Азией и арабскими странами. Это фактор, который Эрдоган должен будет учитывать при планировании необходимых реформ.

Sandro Weltin Council of Europe Выборы в Турции

«Муниципальная сага» в Турции возвращает к жизни теории заговора, констатирует La Croix (Париж, Франция). ПСР оспаривает итоги выборов в Стамбуле, а также в других городах Турции (Анкара, Ялова, Ыгдир, Карс), что может отложить официальное объявление результатов Центральной избирательной комиссией. Столкнувшись с серией потенциальных неудач, правящая партия заявила о возможном заговоре против режима Эрдогана. «Возможно, мы столкнулись с операцией FETÖ, террористической организацией Фетхуллаха Гюлена», — заявил Метин Кюлюнк, бывший депутат от Партии права и справедливости, намекая на попытку государственного переворота в июле 2016 года. С тех пор «существует атмосфера постоянного подозрения», говорит историк Доган Гюрпинар. Отныне говорить о FETÖ уже не значит говорить именно об этой конкретной организации, это значит говорить о чем-то более абстрактном — «достаточно обвинить кого-то в связи с этой группой, чтобы выставить его за дверь». Теорию заговора широко эксплуатирует пресса. Ибрагим Карагюль из Yeni Safak, который обычно сопровождает президента Турции, когда тот путешествует за границу, пишет: «Произошел избирательный переворот. Это проект террористической FETÖ в сотрудничестве с иностранными силами. Нам нужно назначить новые выборы». По словам Гюрпинара, «в Турции существует убеждение, что мир борется против нашей страны. Идея, которая подпитывает теории заговора и является общей для всех политических кругов, заключается в том, что есть внутренние враги, которые действуют в соучастии с внешними врагами». Теории заговора издавна распространены в стране, в которой привыкли к слухам, иногда обоснованным. А после попытки переворота 2016 года они стали еще более распространенными. Спустя несколько часов после закрытия избирательных участков в воскресенье, 31 марта, представитель турецкого президента обратился к иностранным правительствам с требованием «воздержаться от всего, что может быть истолковано как вмешательство». Довольно неожиданная просьба для выборов на местном уровне.

Может ли системный кризис привести к политическим изменениям в Китае, размышляет AsiaNews (Рим, Италия). Неопределенность с торговыми переговорами между Вашингтоном и Пекином и замедление китайской экономики сделали дебаты в КНР о реформах более яркими, чем это было всего год назад. Политика открытости Дэн Сяопина после 1978 года создала китайское экономическое чудо, но нынешнее руководство Пекина, похоже, не готово к системным корректировкам, которые бы создали в стране реальную рыночную экономику. Чжан Цзюнь, декан Школы экономики Университета Фудань, защищает экономическую политику Китая от растущей критики. По его словам, после финансового кризиса 2008 года власти делают ставку на развитие внутреннего потребления, а не экспорта. Он подчеркнул, что благодаря этому многие миллионы китайцев перебрались в средний класс. Однако влиятельный экономист У Цзинлянь считает, что Китай движется в неправильном направлении. Он говорит, что государственный контроль над экономикой не соответствует плану реформ, которые направлены на либерализацию рынка, и может привести к «клановому капитализму» в стране. Профессор Минксин Пей, проживающий в США, считает, что китайское руководство не хочет либерализации экономики, потому что желает сохранить политический контроль. Экономист Сян Сунцзо из Университета Жэньминь вызвал переполох в декабре прошлого года, когда сказал, что для того, чтобы китайская экономика продолжала стабильно расти, правительство должно реформировать налоговую систему, политическую структуру и государственное управление. Но, возможно, только экономический кризис, подпитываемый давлением в сфере торговли со стороны США, приведет к серьезным политическим изменениям в Китае. Подобно тому, что произошло с Советским Союзом в 1980-х годах.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В обзоре использованы материалы: официальных СМИ Ватикана, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».