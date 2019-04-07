За всем калейдоскопом событий, которые происходят в строительстве Союзного государства в последнее время, на мой взгляд, многие белорусские политики и эксперты, а также их коллеги с российской стороны, работающие в рамках «Минской парадигмы», упускают из вида главное — Союзное государство в том виде, в котором оно существует сегодня, не устраивает Россию. Поэтому оно будет трансформировано, хочет этого кто-то или нет.

Kremlin.ru Михаил Бабич

О чём идет речь. Дело в том, что достаточно длительное время Россия снисходительно относилась к стагнации бурно стартовавшего в своё время Союзного проекта с Белоруссией. Тому было множество объективных и субъективных причин. Главная из которых состояла в том, что Белоруссия не стояла в списке внешнеполитических приоритетов России и находилась где-то во втором десятке проблем.

Однако по мере разгребания тех авгиевых конюшен во внешней политике, которые остались еще от СССР, а также от периода 90-х, особенно с учетом гражданской войны на Украине и начавшейся после Русской весны 2014 года резкой украинизации белорусской внутренней политики, проявлением чего стал поддерживаемый властями рост агрессивного национализма и необандеровщины, очередь дошла и до Белоруссии. Был назначен новый посол России в республике — Михаил Бабич, одновременно получивший от Владимира Путина статус спецпредставителя президента России в республике.

Он весьма активно вошел в курс дела и стал делать то, что и должны делать российские послы в стране своего пребывания — стал активно ездить по стране, встречаться с людьми, руководителями промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Стал встречаться не только с представителями власти, но и с представителями гражданского общества, в том числе оппозиции.

И это правильно. Опыт работы с постсоветскими элитами показывает, что нельзя делать ставку только на одного-двух человек. Надо делать ставку на элиты, страты, чтобы представители различных политических сил в стране понимали, что они не за бортом политических процессов, а в них самих. А так в республике получалась странная ситуация — более 80% граждан и элиты страны за Союз с Россией, а ни союзных партий и общественных организаций, ни продвижения в деле строительства Союзного государства нет. Естественно, это не нормальная ситуация для союзников, и ее надо менять, чем Михаил Бабич и стал активно заниматься на всех уровнях.

Kremlin.ru Михаил Бабич

Причина подобной активности предельно ясна — Союзное государство в нынешнем виде не устраивает Москву. Средств и сил в Союзный проект вложено много, а отдачи от проекта практически никакой. Поэтому Союзный проект нуждается в своей трансформации. И он, несомненно, будет трансформирован, так как Россия гораздо больше Белоруссии как в экономическом, так и в геополитическом плане, и была основным спонсором этого проекта в прошедшие двадцать лет.

Если же нынешнее руководство республики по каким-то субъективным причинам не захочет учитывать интересы и волю белорусского народа, то, естественно, с ним никакого Союзного государства не будет. Но это не значит, что не будет Союзного государства. Процесс можно заморозить, но его нельзя остановить, потому что он носит объективный экономический, политический и исторический характер.

Танец возможен только тогда, когда в нём участвуют двое. Поэтому если одна сторона говорит, что ее все устраивает, а вторая — что нет, всегда будет так, как говорит вторая сторона, так как она является субъектом исторического действия, инициатива на ее стороне, тогда как первая хочет всё остановить и заморозить.

Вот посмотрим с этой точки зрения на интервью посла Белоруссии в России Владимира Семашко, опубликованное в «Российской газете» в день смеха 1 апреля. В нём как в капле воды отражены основные подходы республики к Союзному государству с Россией. Например, весьма интересны следующие слова Владимира Семашко:

«Беларусь, напомню, заключая договор (Союзный — прим. ИА REGNUM ), исходила из того, что стержнем нашей союзной конструкции служат торгово-экономические отношения, и воплощение именно экономического направления союзнических обязательств является основой для определения подходов к реализации институциональной надстройки.

Поэтому мы закономерно и последовательно ставили перед собой, в том числе, и следующие цели. Во-первых, нам нужны были рынки для сбыта нашей продукции, ведь исторически сложилось так, что наша страна была в Советском Союзе финальным производством. Кроме того, нам нужны были источники энергии: у нас почти нет своей нефти — мы добываем лишь 1,6 миллиона тонн в год при внутренней потребности в семь миллионов тонн, нет и газа, потребность в котором составляет примерно 20 миллиардов кубометров».

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Что мы видим? Что Семашко, нимало не стесняясь, очень утилитарно описывает цели республики при заключении Союзного договора — «нам нужны были рынки сбыта», «нам нужны были источники энергии». Белоруссия всё это получила. Но что экономически получила Россия? — Ничего. Разве Россия получила от Белоруссии какой-то финансово-экономический профит? — Нет. Она получила дотируемую за свой собственный счет территорию, которая считает, что так и должно быть, и еще предъявляет публично целый спектр претензий по еще большей оплате своего довольствия.

Или такой пассаж белорусского посла:

«Вторая проблема — налоговый маневр. Долго о ней я говорить не буду, лишь обозначу, что, на наш взгляд, это нарушение Договора о Евразийском экономическом союзе. Такого не должно было произойти, а если произошло, то следовало учитывать интересы и белорусской нефтепереработки. Третий острый вопрос — продвижение мясо-молочной и другой продовольственной продукции из Беларуси на российский рынок. Четвертый — трудности с поставками нашей техники в Россию. К сожалению, все эти проблемы пока остаются нерешенными».

Ну, во-первых, то, что позиция официального Минска по налоговому маневру со ссылкой на «не ухудшение условий по сравнению с неким более ранним периодом» является полной бессмыслицей, показывает следующая аналогия. В мире сокращается количество природных ресурсов, они исчерпываются. Соответственно, цена на них будет всё время расти. И что, теперь официальный Минск всегда будет апеллировать к тому, что было ранее?

Во-вторых, «продвижение мясо-молочной и другой продовольственной продукции» является острым вопросом не только для Белоруссии на российском рынке, но и для России на белорусском. Россия уже вышла на полное обеспечение себя свининой. Через два-три года Россия выйдет на полное обеспечение себя молоком. Как республика — готова ли открыть перед российской продукцией свой рынок, и насколько?

Но главное не в этих частностях — на самом деле это технические мелочи, которые произрастают из действительно фундаментальных проблем в той методологии и идеологии Союзного строительства, которую использует белорусская сторона. Семашко говорит и не замечает противоречия в своих словах, приведем отрывок полностью:

«Хочу особо подчеркнуть, что Беларусь всегда ставила двусторонние отношения с Россией, в том числе интеграционные, в центр своей социально-экономической политики. Мы прекрасно осознаем значимость отношений с Россией для экономики нашей страны. Но в то же время — не просим преференций. Мы хотим равных условий для субъектов хозяйствования. Именно в этом видим основную цель интеграции. Именно так ее понимаем.

NVO Посольство Белоруссии

Звучали предложения пересмотреть Договор о Союзном государстве. Есть ли в этом необходимость, на ваш взгляд?

Владимир Семашко: На мой взгляд, текущий уровень союзной интеграции не противоречит жизненно важным интересам двух государств».

То есть, с одной стороны, текущий уровень интеграции не противоречит интересам двух стран, с другой — у белорусской стороны есть ряд претензий. Ну, тут, конечно, для начала надо определиться — или всё хорошо, и тогда нет никаких претензий, например, по налоговому маневру, либо претензии есть, и тогда вопросы надо обсуждать. Как показывает интервью Семашко — у официального Минска есть вопросы, которые он хочет обсуждать с Москвой.

Но если это так, то тогда надо обсуждать не только минские вопросы, но и те вопросы, которые есть у России. А вот этого официальный Минск и не хочет делать, ссылаясь якобы на то, что его всё устраивает. Но как показывает ход процесса, устраивает явно не всё.

Соответственно, то, что делает Михаил Бабич, заключается в одной простой вещи. Россия устала от того, что в повестке дня Союзного государства присутствуют только белорусские пожелания, и он занимается тем, что начал активно формировать союзную проблематику с учетом российских интересов. И как только эта работа будет закончена, официальный Минск окажется перед очень простой альтернативой — либо Союзное государство будет развиваться с учетом российских пожеланий, либо оно лишится нынешних российских дотаций в виде дешевого газа, дешевой нефти и российского рынка сбыта для белорусской товарной массы. Сколько после этого протянет «белорусское экономическое чудо» — три месяца? Полгода?

Поэтому несомненно, что Союзное государство надо строить. И тот Договор о его создании, который был подписан почти двадцать лет назад, надо пересмотреть с учетом уже наработанного за эти годы экономического и политического взаимодействия. И, несомненно, этот пересмотр должен быть осуществлен не только в рамках тех озабоченностей, которые есть у белорусской стороны, но, прежде всего, тех, которые есть у российской стороны.

Как мы помним из известной сказки, золотая рыбка достаточно долго потакала капризам старухи, развращенной дотациями «с неба», со временем посчитавшей, что это, мол, всё она сама, и возомнившей себя Владычицей морскою. Но даже ангельскому терпению «золотой рыбки» при неподобающем поведении партнера рано или поздно приходит конец. И тогда происходит возвращение старухи к исходному состоянию — у разбитого корыта.