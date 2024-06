США отказали Чавушоглу

По данным турецкой газеты Cumhurriyet, Анкара не смогла договориться с Вашингтоном по вопросу закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в США озвучил план, в котором Анкара предложила американцам создать двустороннюю рабочую группу для устранения опасений по поводу приобретения российских ЗРК. Однако министр обороны США ответил на это предложение отказом. Выступая на вашингтонской коллегии, посвященной 70-летию НАТО, Чавушоглу вновь заявил, что вопрос покупки С-400 закрыт. Вместе с тем он предложил обсудить на совместной «технической рабочей группе» тот факт, что С-400 не угрожают альянсу, а также истребителям пятого поколения F-35. Однако представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что «техническая рабочая группа на данном этапе не нужна» и США «не рассматривают этот вариант в качестве решения данной проблемы».

Заявления Пентагона по поводу F-35

Как передает интернет-издание Samanyolu Haber, Пахон подтвердил, что США на этой неделе доставили еще два самолета F-35 на авиабазу Люк в Аризоне, где турецкие пилоты тренируются на этих истребителях, прежде чем машины будут отправлены в Турцию и официально переданы Анкаре. Таким образом, количество переданных турецким военным самолетов достигло четырех. Между тем представитель Пентагона вновь заявил об опасениях Соединенных Штатов по поводу закупки Турцией российских С-400 и отметил, что ввиду этого министерство обороны приостановило поставку оборудования для F-35 в Турцию в начале этой недели. Однако, по его словам, обучение пилотов на базе Люк продолжается.

F-35

Заявления НАТО по поводу Турции

Турецкий телеканал NTV Haber рассказал о встрече в Вашингтоне глав МИД стран-членов Североатлантического альянса в честь 70-летия организации. На встрече генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу журналисты задали вопрос: «Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция должна сделать выбор между членством в НАТО и закупкой С-400. Разделяет ли руководство альянса эти опасения? Является ли закупка Турцией российский ЗРК С-400 «красной линией» для НАТО?» На что генсек ответил: вопрос приобретение какого-либо вооружения членами альянса является «суверенным решением» государства. «Мы видим, что это вопрос создает разногласия между союзниками. Однако эта тема обсуждается лишь между США и Турцией. Вопрос не стоит на повестке дня НАТО, но объединение создает платформу для конструктивного обсуждения этого вопроса», — добавил он. Столтенберг также отметил, что НАТО при необходимости оказывала поддержку, которая усиливала ПВО Турции. Напомнив, что ранее в Турции были размещены испанские батареи Patriot и итальянские батареи SAMP/T, генсек подчеркнул, что приветствует продолжающийся диалог между Турцией и США по возможному приобретению Patriot. Анкара также ведет трехсторонние переговоры с Францией и Италией о закупках системы SAMP/T.

Forbes: турецкий пузырь лопнул

Как передает газета Sözcü, в результате прошедших в Турции местных выборов большие города перешли под контроль оппозиционных партий. Что, по мнению издания, может усугубить существующий экономический кризис. Журнал Forbes проанализировал экономические данные. В статье «Пузырь Турции лопнул», которую написал экономист Джес Коломбо, предсказавший глобальный экономический кризис 2008 года, говорится, что он в течение последних пяти лет предупреждал об опасном кредитном пузыре, который развивается в турецкой экономике. «Сверхнизкие процентные ставки привели к высокому росту кредитования, который создал искусственный экономический бум, который многими расценивался обоснованным и устойчивым. Однако с лета 2018 года центральный банк Турции был вынужден резко повысить процентные ставки, чтобы остановить резкое падение лиры», — напоминает автор. По его словам, это резкое повышения ставок является причиной, по которой лопнет долгосрочный кредитный пузырь Турции.

Министр торговли направил послание России

Как сообщает газета деловых новостей Dünya, министр торговли Турции Рухсар Пекджан провела рабочую встречу с министром энергетики России Александром Новаком. Пекджан отметила, что во время встречи ей удалось договорится с коллегой о решении препятствий в торговле, с которыми сталкивается Анкара. По ее словам, две страны решили исследовать эти проблемы и разработать возможности сотрудничества. Встреча прошла в закрытом режиме. После переговоров турецкий министр отметила, что она была успешной. Пекджан добавила, что ее министерство продолжает работать по установленным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным целям. «По состоянию на 2018 год объем торгового оборота составил 25,7 млрд долларов, 13,3 млрд долларов из которых связаны с импортом энергетических продуктов из России. Мы отметили, что нужно увеличить торговый оборот для баланса. Всё это мы подробно обсудили за столом переговоров», — заявила она.

Граждане Турции избавляются от турецкой лиры

Интернет-издание Aktif Haber со ссылкой на данные центрального банка пишет о том, что рост валютных депозитных счетов достиг исторического максимума. Согласно данным ЦБ, депозиты в иностранной валюте, включая драгоценные металлы, выросли на 2,6 млрд долларов за прошлую неделю, достигнув 181,9 млрд долларов. Стоит отметить, что иностранная валюта продолжает расти с прошлого лета. По мнению экспертов, рост валютных депозитов говорит о том, что из-за высокой инфляции граждане пытаются сохранить свои сбережения, переходя на доллар. Также за тот же период валютные депозиты без учета золота выросли до 2,4 млрд долларов. За предыдущие две недели в Турции было приобретено 4 миллиарда и 3,5 миллиарда долларов соответственно.

Самые продаваемые автомобили 2019 года

Как передает телеканал NTV Haber, согласно данным Ассоциации автомобильных дистрибьюторов, общий рынок автомобилей и легкого коммерческого транспорта в Турции в первом квартале 2019 года снизился на 44,16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 88 469 единиц. В первом квартале 2018 года было продано 158 430 транспортных средств. На рынке легковых автомобилей продажи сократились на 43,74% по сравнению с прошлым годом и составили 68 812 единиц. За тот же период в прошлом году было продано 122 310 автомобилей. Рынок легкого коммерческого транспорта в январе-марте 2019 года снизился на 45,58% по сравнению с прошлым годом и составил 19 657 единиц, в тот же период 2018 года было реализовано 36 120 единиц.

После выборов

Газета Sözcü считает, что несмотря на доминирование в СМИ, союзу с националистической партией и тому, что Эрдоган проводил больше митингов и часами выступал в прямых эфирах, его Партия справедливости и развития потеряла значительное количество голосов. По неофициальным данным, поддержка правящей партии снизилась до 44%. ПСР получила голоса 20,4 миллиона избирателей, однако на выборах в парламент 1 ноября 2015 года она взяла 23 млн голосов избирателей, что составило 49,4%. Разница в 5%. Между тем на президентских выборах 24 июня 2018 года за Эрдогана проголосовали 26,3 миллиона человек. При поддержке избирателей националистических партий — Партии националистического движения и Партии большого единства — действующий президент набрал 52,6% голосов. На местных выборах 31 марта во многих провинциях и городах сменились лица. Согласно неофициальным результатам, самыми успешными оказались националисты, вступившие в союз с правящей партией. «Хорошая партия» не смогла стать первой ни в одном городе страны, в том числе и в провинциях, в которых она шла на выборы в союзе с кемалистской Народно-республиканской партией. Результаты выборов показали, что ПСР смогла обойти в нескольких юго-восточных провинциях прокурдскую Демократическую партию народов. В столице страны спустя 25 лет правящая партия уступила кресло мэра кандидату от оппозиции Мансуру Явашу. В Стамбуле победил кандидат коалиции НРП и «Хорошей партии» Экрем Имамоглу, который набрал 48,8% голосов, в то время как бывший глава правительства и парламента Бинали Йылдырым — 48,5%.

Битвы за Стамбул

По данным телеканала Fox, правящая Партия справедливости и развития оспорила результаты выборов во многих районах Стамбула. Согласно неофициальным данным, мэром мегаполиса избран Имамоглу, который объявил о разнице между ним и кандидатом от ПСР в 17 тыс. голосов. ПСР утверждает, что после пересчета всех голосов в Стамбуле разница между кандидатами будет закрыта, а Йылдырым победит. Оппозиция уверена, что пересчет бюллетеней не изменит результата голосования. Эксперты утверждают, что итоги голосования в Стамбуле сильно повлияют на моральный дух всех партий.

Выборы 31 марта в мировой прессе

Как передает ВВС Türkçe, местные выборы 31 марта стали предметом серьезного анализа мировой прессы. «Эти выборы превратились в референдум в отношении 16-летней власти Эрдогана. Экономическая ситуация в стране начала понижать народную поддержку Эрдогана», — говорится в сообщении британской газеты The Guardian. Газета Financial Times считает, что более 50% голосов, которые получила правящая партия и ее союзник, могли положительно восприняться президентом. «Однако потеря крупных городов из-за потери доходных соглашений, рабочих мест также означает потерю контроля», — пишет издание. TheNew York Times отмечает, что Эрдоган потерял Анкару и Стамбул — и это можно рассматривать как большую утрату власти президента. Издание рассказало читателям о предвыборной кампании турецкого лидера, описало экономическую важность крупных городов для власти турецкого лидера и напомнило о проблемах Турции и США. Le Monde назвала проигрыши в Анкары и Стамбуле «ударом» для власти Эрдогана. «Его поражение в столице, в которой он построил себе гигантский президентский дворец, указывает на большой провал. Турецкий лидер выигрывал каждые выборы с момента победы ПСР на парламентских выборах в 2002 году», — передает издание. Немецкая пресса выборы в Турции освещала очень широко и пришла к выводу, что успех оппозиции в Стамбуле и Анкаре, а также других крупных городах стал «уроком Эрдогану». Такой интерес немцев понятен, ведь в Германии живет очень много турок. Самыми интересными темами для аналитики и комментариев в немецких СМИ стали переход Анкары, Анталии, Аданы и Хатая в руки оппозиции, а также то, что прокурдская Демократическая партия народов смогла победить на выборах в провинциях, в которых были сняты избранные мэры и назначены чиновники из Анкары.

«Вы увидите, что ПСР не имеет шансов продолжить власть»

Лидер партии Vatan Догу Перинчек после выборов выступил с заявлениями на телеканале Ulusal Kanal, в которых дал оценку результатам выборов. Представляем вашему вниманию его слова:

«Экономический провал отразился на результатах выборов. В глазах Турции власть утратила силу. Теперь Партия справедливости и развития не сможет управлять страной в одиночку. Мы предвидим экономические потрясения. Турция столкнулась с тяжелой ситуацией. Это серьезное предупреждение. С другой стороны, есть один положительный момент: голоса за Демократическую партию народов существенно упали в наших юго-восточных провинциях. Сепаратизм проиграл. Пришел конец власти ПСР. Турция вступила в фазу поиска власти. Потеря поддержки ПСР, ее отчаяние перед экономическими трудностями играет на руку Народно-республиканской партии. Однако НРП не смогла полностью воспользоваться исторической возможностью. НРП получила голоса от коалиции с HDP и «Хорошей партией», однако результаты указывают на то, что НРП также потеряла значительную часть голосов. С уверенностью заявляю: вы увидите, что ПСР не имеет шансов продолжать править страной. В президентской системе нет решения. Нет решения, кроме проведения досрочных президентских выборов или отставки президента. Турция примет важное решение. Турция входит в турбулентный период. Турция вернется к парламентской системе».