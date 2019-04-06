Краткое изложение содержания 24-страничного аналитического доклада RAND о перспективах американской глобальной стратегии традиционно вызвало неоднозначную реакцию у комментаторов. Их изрядное количество удивилось якобы очевидной поверхностности документа, авторы которого сказали вещи если не очевидные, то вроде бы общеизвестные. Разве кому-то ещё требуется объяснять, что на пути американского величия сегодня стоят только Россия и Китай? Нет? Тогда что такого великого эти аналитики сказали?

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Однако при внимательном рассмотрении выясняется, что сказали они как раз много интересного. Даже если не касаться совершенно прозрачного намека на необходимость и даже неизбежность прямой войны с Китаем, специалисты RAND указали на целый букет системных перспектив, которые сегодня много кто, особенно среди либеральных критиков, пытается увязывать с непосредственными последствиями российских внешнеполитических шагов.

В стиле — вот не стала бы Москва трогать Крым, не получила бы проблем с санкциями и могла спокойно продолжить экономический рост, явно наметившийся в 2012—2013 годах. А так ВВП только за один 2015 год просел на 2,3% (по другим данным даже на 3,7%). В деньгах это больше 680 млрд долларов. Если бы экономика продолжила расти темпами 2011−2012 годов — по 3−4% ежегодно, то по итогам 2018 года Россия могла иметь номинальный ВВП в 2,33 трлн долларов. Тогда как по факту она имеет лишь 1,176 трлн. Разница, мол, в 1,154 трлн долларов и есть прямые потери.

Верно? Нет. И не только потому, что история не имеет сослагательного наклонения. Аналитики «теневого ЦРУ» прямо показали, что американские санкции изначально являлись самоцелью, а значит, были бы объявлены вне зависимости от любых действий России. Соединённым Штатам требовался публичный «мальчик для битья», враг, на козни которого можно и нужно списывать любые проблемы, а также под знаменем противостояния которому становится возможным консолидировать нацию. И делить деньги.

Именно деньги сейчас Америке требуются больше всего. Как в буквальном смысле, так и, что куда более важно, в дисциплинарном. В документе RAND без обиняков говорится о необходимости раздела мира на закрытые королевства. Раньше это было принято называть сферами влияния, сегодня выражаются политкорректнее — зонами доминирующего сотрудничества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

В переводе на русский речь идёт о сохранении замкнутости максимально большого количества государств и их союзов на США. Во всех смыслах, от простой торговли до куда более важного признания за Америкой исключительного права определения «правил игры». Потому что выигрывает не тот, кто хорошо играет по правилам, а тот, кто определяет и устанавливает сами правила.

Наглядным тому примером может служить нынешний скандал между США и Турцией вокруг российских зенитных комплексов С-400. Вице-президент Майкл Пенс 3 апреля прямым текстом заявил: «Турция должна выбирать. Хочет ли она оставаться критически важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или хочет рисковать безопасностью этого партнерства».

Иными словами: ребята, выбирайте — или членство в НАТО (и тогда без выкрутасов закупайте четыре дивизиона американских ЗРК «Патриот» на общую сумму 3,5 млрд долларов) или (если Анкара возьмет С-400) «развод и девичья фамилия». Оплаченных ею новейших истребителей F-35 она не получит тоже. Внесенные деньги, кстати, Америка ей тоже не вернет. В наказание за строптивость.

А чтобы ультиматумы работали, необходимо иметь «мальчика для битья», на примере которого демонстрировать, как неприятно выглядит вариант по-плохому. В идеале это должен быть кто-то достаточно большой, чтобы о нем знали, и в то же время для Америки экономически малозначительный, чтобы негативные последствия не вернулись бумерангом. Доклад показывает, что, по мнению американского истеблишмента, на эту важную роль лучше всех подходит именно Москва.

Если русских не провоцировать слишком откровенно, то глобальную войну они начинать не станут, а больше им на американские действия ответить нечем. Стало быть, пороть их санкциями можно практически до бесконечности. Персональность мер воздействия имеет особенную важность. Элита экономически сотрудничающих с США «спорных территорий», за которые сегодня Вашингтон тягается с Пекином, в американской юрисдикции держит значительно большее количество денег.

Таким образом, пиная русских олигархов, в особенности на примере дерибана «РусАла», Вашингтон более чем прозрачно намекает элитам «спорных стран» о масштабе возможных конкретно персональных потерь. Им должно стать достаточно страшно, чтобы они под давлением капитулировали и повели свои страны под США, тем самым автоматически сокращая экономический размер ареала, подконтрольного (или хотя бы доступного) Пекину.

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Так что рекомендации RAND вполне логично вытекают как из сегодняшнего положения Соединённых Штатов, так и, что важнее, из сложившегося на данный момент американского мировосприятия. Это мы видим их страну снаружи, они смотрят на мир иначе, изнутри, исходя из безусловной нерушимости постулата об американском геополитическом величии и обязательности его сохранения в будущем.

Следует признать, что аналитики этой фабрики мысли по-своему правы. Как только Вашингтон утратит право самостоятельно устанавливать (и, когда вздумается, менять в свою пользу) «правила игры», американское геополитическое величие немедленно рухнет. Собственно, оно улетучивается уже сейчас, иначе бы таких оборонительных по смыслу докладов не писали. Значит, пока позиции Вашингтона еще достаточно весомы, он обязан максимально повышать ставки, предельно обостряя любые «спорные отношения».

Другой вопрос, что кроме громких заявлений в покерном стиле «all-in», Америке необходимо еще иметь, что ставить, а вот именно с этим у нее наблюдаются острые проблемы.

Санкционная война последних пяти лет наглядно показала полное исчерпание технических возможностей геополитического и экономического давления даже на Россию. Хуже чем есть сейчас, Белый дом сделать уже не в состоянии. Широко разрекламированный новый «адский» пакет мер по сей день остаётся пустой декларацией, так как за его громким медийным наименованием сколько-нибудь существенные меры в реальности отсутствуют.

Россия под санкциями не рухнула. Более того, сумела использовать давление во благо собственной модернизации. Видя это, не сильно пугаются и другие «спорные страны». Та же Турция вполне конкретно опустила Майкла Пенса с небес на землю. И по деньгам (вопрос с закупкой С-400 не просто решен, поставка фактически уже начата и пересмотру не подлежит), и в части базового принципа. Членство в НАТО Анкара больше не рассматривает в качестве значимого для себя преимущества. Оно не стало входным билетом в Евросоюз и не обеспечило ожидавшихся преимуществ в важном для турок курдском вопросе.

Следует отметить, что обострение принципов со стороны США не произвело впечатления не только на турецкую правящую элиту. По всем швам трещит стратегически важный для Америки ближневосточный союз. Эр-Рияд открытым текстом предупредил Белый дом: в случае принятия Вашингтоном антикартельного закона NOPEC, королевство готово отказаться от продажи нефти за доллары.

А это единственное, что сегодня поддерживает на плаву доминирование американской валюты в мировом платежном балансе. Без нефти она немедленно утратит не менее половины своей международной «нужности». Скатившись до размеров американской доли в мировом ВВП (примерно 18%) доллар США потеряет эффективность в качестве инструмента геополитического давления.

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Да и само НАТО, как показал юбилейный саммит, дышит буквально через раз. Апеллирование к неким его безусловным преимуществам фактически является попыткой продать от мёртвого осла уши. Дональд Трамп не скрывает своего стремления вывести США из состава Североатлантического альянса. Тогда почему беспокоиться о сохранении членства должны все остальные?

Отсюда напрашивается следующий вывод. Кто бы ни занял Белый дом после Трампа (даже вне зависимости от итогов президентских выборов 2020 года) в предстоящее десятилетие Соединённые Штаты будут вынуждены неизбежно обострять отношения со всеми союзниками и партнерами просто по причине катастрофически сужающегося коридора доступных решений.

Свободной конкуренции в «спорных странах» с Китаем американская экономика не выдержит ни при каких условиях. Аналитики RAND говорят об этом практически открыто. Все территории, подмять которые полностью намертво не получится, в перспективе до 2035−2040 годов от американского экономического кластера неизбежно отпадут.

Евросоюз в этом смысле уже проигран. Как только «Северный поток — 2» вступит в эксплуатацию (а сомнений в этом нет уже ни у кого) Америка утратит последние козыри геополитического давления на Европу. Как бы странно это ни прозвучало, странам Африки Вашингтон тоже не в состоянии предложить ничего путного. Хотя борьба за Чёрный континент с Китаем, безусловно, продолжится, стратегически она является только арьергардными боями, прикрывающими отход основных сил.

Из ключевых направлений у Вашингтона остаются только Турция (которая, очевидно, ускользает), Ближний Восток (прежде всего, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, также явным образом дрейфующие в сторону от США) и Южная Америка (где ключевыми точками становятся Бразилия и Аргентина). Отдельной строкой стоит Индия, но и там Вашингтон мечтает гораздо сильнее, чем способен в реальности.

Именно южноамериканский вектор станет главным во внешней политике Соединённых Штатов. А так как ничего принципиально нового в геополитической стратегии американская правящая элита предложить уже не может, следует ожидать шаблонного повторения старых подходов, в частности, реализованных ею во время Арабской весны.

Там, где замкнуть элиту на себя у Вашингтона не выйдет, он будет всеми доступными силами организовывать обрушение в хаос. Как это сейчас реализуется в Венесуэле. При условии, что Пентагону не удастся найти такой вариант глобальной открытой войны, в котором США могли бы избежать ядерных ударов по своей территории. Судьба прочих регионов в расчет не принимается.