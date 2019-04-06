Нынешний год связан с празднованием двух знаковых годовщин в истории развития глобальной валютной системы. Во-первых, 75 лет назад на Бреттон-Вудской конференции создали Международный валютный фонд (МВФ). Во-вторых, 50 лет назад появилось искусственное платёжное средство, эмитируемое МВФ — специальные права заимствования (SDR). SDR — это глобальный резервный актив МВФ, пишет Хосе Антонио Окампо в статье для издания Project Syndicate.

Цуканов М.В Мировая экономика

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Полвека назад в МВФ надеялись, что SDR превратятся в «основной резервный актив международной валютной системы». Однако данное стремление так и осталось нереализованным. Действительно, SDR остаётся одним из наиболее недоиспользуемых инструментов международного сотрудничества. Тем не менее, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Превращение SDR в настоящую мировую валюту предоставит ряд преимуществ мировой экономике и валютной системе.

Идея о необходимости введения глобальной валюты не нова. До переговоров, состоявшихся на Бреттон-Вудской конференции, экономист Джон Мейнард Кейнс предложил использовать «банкор» в качестве расчётной единицы в рамках предложенного им международного Клирингового союза. В 1960-х годах американский экономист бельгийского происхождения Роберт Триффин выдвинул ряд других предложений по разрешению растущих проблем, связанных с системой межгосударственного золото-долларового стандарта, созданной в Бреттон-Вудсе. Система окончательно рухнула в 1971 году. В результате многочисленных дискуссий о необходимости глобальной валюты в 1969 году МВФ создал SDR как дополнение к существующим активам стран-членов.

Несмотря на то, что выпуск МВФ SDR напоминает процесс выпуска национальных валют центральными банками тех или иных стран, данное платёжное средство МВФ выполняет лишь ограниченное число функций настоящих денег. Да, SDR представляют собой резервный актив, следовательно SDR также являются средством сохранения стоимости. SDR — это также расчётная единица, используемая в рамках МВФ, однако только национальные центральные банки — в основном развивающихся стран — и несколько международных организаций используют SDR в качестве платёжного средства.

У SDR есть немало преимуществ. Например, МВФ может использовать SDR в качестве инструмента международной валютной политики в условиях глобального экономического кризиса. Так, в рамках предложения, выдвинутого членами G20, в 2009 году МВФ выпустил $250 млрд в SDR, чтобы помочь в борьбе с кризисом. Также важно, что SDR могут стать основным инструментом по финансированию программ МВФ. Сейчас МВФ полагается главным образом на увеличение квот (капитала) и заимствования у стран-членов. Но квоты имеют тенденцию отставать от глобального экономического роста. Последнее увеличение квот было одобрено в 2010 году, но конгресс США согласился на это только в 2015 году. Что касается заимствований у стран — членов МВФ — основного источника средств МВФ (особенно во времена кризисов), — то их нельзя считать настоящим многосторонним инструментом.

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Лучше всего было бы превратить МВФ в учреждение, полностью финансируемое за счёт собственной глобальной валюты. Подобное предложение было выдвинуто несколько десятилетий назад тогдашним ведущим экономистом МВФ Жаком Полаком. Фонд мог бы регулярно выпускать SDR или, что еще лучше, во время кризисов, как это было в 2009 году. В долгосрочной перспективе выпущенная сумма SDR должна быть связана со спросом на валютные резервы. Ряд экономистов, включая экономистов МВФ, подсчитали, что Фонд может ежегодно выпускать SDR на сумму $200−300 млрд. Более того, это позволило бы распространить финансовые выгоды, связанные с выпуском мировой валюты, на все страны. В настоящее время этими преимуществами пользуются только эмитенты национальных или региональных валют. Речь идёт, в частности, об американском долларе и евро.

Более активное использование SDR позволило бы сделать международную валютную систему более независимой от денежно-кредитной политики США. Одна из основных проблем мировой валютной системы заключается в том, что политические цели США как эмитента основной мировой резервной валюты не всегда согласуются с необходимостью поддержания стабильности в рамках международной валютной системы.

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В любом случае различные национальные и региональные валюты могут и дальше циркулировать в рамках международной валютной системы вместе с растущими запасами SDR. А наличие «счета замещения» МВФ позволит национальным центральным банкам обменивать свои резервы на SDR. Подобное предложение было озвучено в США ещё в 1970-х годах.

В 2019 году празднование годовщин с момента создания МВФ и SDR могло бы послужить поводом для того, чтобы всерьёз задуматься о превращении SDR в настоящую глобальную валюту, которая позволила бы укрепить международную валютную систему. Политики должны воспользоваться подобной возможностью.