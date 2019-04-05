Главные события Бурятии за неделю с 29 марта по 5 апреля в специальном обзоре ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM

Байкал — это большая политика

Противостояние между Иркутской областью и Бурятией в вопросе использования Байкала обострилось с новой силой, пишет редактор Евгения Балтатарова на сайте «Республика». По ее мнению, в споре вокруг поправок в нормативы для строительства очистных сооружений проглядывают отголоски давно идущей борьбы между иркутскими и бурятскими учеными, за которыми стоят интересы регионов.

Логика бурятских властей, выступающих за изменения, по мнению автора, проста и понятна — лучше хоть как-то очищать, чем не очищать вовсе. Их доводы опираются на данные Байкальского института природопользования в Улан-Удэ, с которыми, однако, не согласились иркутские ученые.

«Их можно понять, решение, возможно впервые, принималось без учета мнения Лимнологического института, с давних пор считающего себя научным монополистом в вопросах Байкала. Байкал, как уже было сказано, — это политика. Еще недавно невозможно было принять ни одного решения или закона без соответствующей оценки ученых, тем более ученых профильного, так сказать, института», — пишет автор.

Читайте также: Экологи против, власти — за: об увеличении вредных сбросов в Байкал

(сс) AndreyKlementyev Байкал

Между тем ученых Лимнологического института трудно заподозрить в непредвзятости, добавляет она. Когда иркутским энергетикам несколько лет назад из-за засушливого периода на Байкале пришлось просить о существенном снижении предельно допустимого уровня озера, иркутские ученые не только не были против, но и обвиняли бурятских ученых в нагнетании истерии и экологической спекуляции.

«То есть когда вопрос касается иркутской экономики, каскада Ангарских ГЭС, обеспечивающих невероятно низкие цены на электроэнергию в регионе, иркутские ученые не против снижения нормативов. Даже если это наносит непоправимый урон фауне, в основном на бурятской стороне, так как берег у нас более пологий, гибнет рыба, горят торфяники, вода уходит из колодцев, растет спирогира и т. д. Когда же вопрос касается регулирования нормативов стоков, даже не потому, что это экономически выгодно бурятским властям, а просто потому, что надо что-то делать и сдвинуть с мертвой точки 63-й приказ, иркутские ученые вспоминают о своем высшем предназначении и резко становятся против», — резюмирует Евгения Балтатарова.

Московская метла в Бурятии

О причинах «зачистки» в управлении капитального строительства Бурятии пишет «Номер один». Масштабные кадровые перестановки начались после назначения Виктора Гуслякова новым главой управления в конце марта 2019 года.

«С приходом нового руководителя началось невообразимое. Ведомство «попросило» многих профессионалов, проработавших там не один год и хорошо разбирающихся в госзакупках. Так, вслед за бывшим руководителем Бирюковым внезапно написали заявления об увольнении по собственному желанию начальник отдела госзакупок Евгений Маланов, специалист ПТО Евгений Тютрин. Предложено расстаться с работой и главному инженеру ведомства, начальнику ПТО, начальнику юротдела, а также главному бухгалтеру. По словам сотрудников, они и другие работники оказались под прессингом», — пишет автор.

geralt Освободите место

При этом, как отмечается, никаких официальных претензий к работе специалистов предъявлено не было. Зампред по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, представляя нового начальника, особо отметил выдающиеся показатели работы ведомства в 2018 году, где освоение средств по программам превышало 90%.

«Тогда в чём же дело… Можно предположить, что, перехватив управление ведомством и поставив вместо профессионалов срочно набранных людей, кто-то рассчитывает перераспределить бюджетные потоки в республике», — предполагает журналист, добавив, что перераспределение может произойти в пользу московских фирм.

Между тем в другой статье газета отмечает, что москвичей, наоборот, отодвинули от «интересных» с финансовой точки зрения подрядов. В рамках нацпроекта «Демография» планируется освоить миллиарды рублей на строительство детских садов. Вместо московского девелопера «ПИК», которому правительство Бурятии планировало отдать подряды, по информации автора, решено поддержать местных строителей. К тому же, по его словам, москвичи сами фактически отказались от проектов, предложив зайти на «социалку» только при условии, что им передадут еще несколько более «жирных» проектов. Но это было немыслимым для региона, поскольку означало бы сильнейший удар по местному стройкомплексу.

Коммунальная катастрофа близко…

Об угрожающем положении, в котором оказалась сфера жилищно-коммунального хозяйства столицы Бурятии, пишет «Информ Полис». Износ сетей и оборудования по Улан-Удэ превышает уровень допустимого порога, в замене нуждается более 70% трубопроводов. В МУП «Водоканал» сообщают, что пережили эту зиму кое-как.

«Мы выполняем капитальный ремонт, но анализ технического состояния объектов наглядно демонстрирует необходимость модернизации устаревшего оборудования и установки новых насосных агрегатов с высокой энергетической эффективностью и энергосбережением. Однако стоимость одного такого агрегата может превышать миллион рублей. Финансовых средств на их приобретение у предприятия недостаточно», — передает сайт слова пресс-секретаря предприятия Жаргала Дагбаева.

Предприятие ради экономии не проводит планово-предупредительные ремонты в необходимом объеме, автотранспорт не выезжает на плановые осмотры и устранение аварий на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения. В результате аварии на теплосетях стали частым явлением в Улан-Удэ.

Петр Данилов ИА Красная Весна Аварийные работы

Ранее по теме: В Улан-Удэ из-за коммунальной аварии в сотни домов ограничили подачу тепла

Читайте также: В Улан-Удэ из-за крупной коммунальной аварии введён режим ЧС

По подсчетам предприятия, для включения в тарифы необходимых расходов и компенсации убытков за предыдущие годы сегодняшние тарифы должны быть увеличены в два раза. Хотя коммунальщики понимают, что такой рост невозможен.

«Необходимо постепенное, поэтапное повышение тарифов. Рост тарифов в размере ежегодной инфляции позволит только компенсировать рост цен поставщиков, но не позволяет выделить дополнительные средства на производственные цели», — говорит Жаргал Дагбаев.

Вывод, по мнению журналистов, один — коммунальная сфера как была дотационной, так и остается в наше время.

«Только ее содержание ложится в неимоверных количествах на плечи простых горожан. И платить мы будем с каждым годом всё больше и больше. И аварий будет из-за износа сетей тоже всё больше и больше. До тех пор, пока крупная авария в зимний период не поставит столицу на грань выживания», — делают неутешительный вывод журналисты.

Аудиторы в роли театральных критиков

Тему революции в культурной сфере республики, которая, напомним, сводится к снижению бюджетных трат на объекты культуры, продолжает «МК в Бурятии». Счетная палата по итогам проверки расходования бюджетных средств Русским драмтеатром имени Бестужева сообщила, что за два года театр получил из республиканского бюджета 263 млн рублей. Собственные доходы учреждения за тот же период составили 55 млн.

Аудиторы выявили неэффективное использование бюджетных средств, нецелевое использование собственных объектов. Кроме того, в театре имелась устоявшаяся практика дробления одной закупки, при этом практически все договоры в разрезе видов услуг заключались с одним и тем же исполнителем.

«Это, по мнению проверяющих, повлекло снижение эффективности закупки. Всего в проверяемый период ГАУК РБ «ГРДТ» заключило 935 договоров на сумму свыше 68 миллионов рублей, из них конкурентным способом было заключено только 10 договоров на сумму 6,7 миллиона рублей», — отмечают аудиторы.

(сс) Аркадий Зарубин Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева

Но самое главное — новые постановки театра проверяющие назвали непривлекательными для зрителей. Всего за проверяемый период в театре поставлено 10 новых постановок, в том числе две сказки. Большая часть из них имеют длительный период окупаемости — в среднем около семи лет. В 2018 году из общего числа зрителей (59 162 человека) новые спектакли посетили 10 962 человека (19%), из них 6564 человека посмотрели сказку «Кот в сапогах», четыре новых драмы — всего 4398 человек или 7,5% от общего числа зрителей в 2018 году.

Проверяющие считают, что «низкая посещаемость новых постановок, за исключением двух сказок, свидетельствует об их непривлекательности для зрителя».

Читайте также: Долгоиграющий стриптиз-скандал и культурная революция: обзор СМИ Бурятии