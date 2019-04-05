



Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Вашингтоне на заседании, посвященном 70-летию НАТО, заявил, что альянс расширит масштабы разведывательных операций в Чёрном море, а также увеличит число учений в регионе с Украиной и Грузией. Речь идет о «пакете мер» по увеличению масштабов разведывательной деятельности в регионе Чёрного моря.

При этом НАТО, по словам Столтенберга, «не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии». Эту мысль поддержал и государственный секретарь США Майк Помпео, но в более широком смысле. По его словам, существует необходимость противостоять «российской агрессии» и «растущим угрозам» со стороны Китая и Ирана. Кстати, ранее генсек, комментируя итоги февральской встречи в Брюсселе министров обороны стран НАТО, говорил об общей стратегии адаптации системы обороны и сдерживания альянса к более сложным условиям в сфере безопасности в разных регионах мира. Черноморский регион он обозначил «в том числе», вводя его в глобальный геополитический контекст. Если в данном случае подразумевать только Европу, то, по оценке Deutsche Welle, «активизация НАТО у его юго-восточных границ является вторым шагом после размещения батальонов на северо-востоке Европы».

U.S. Department of State Майк Помпео и Йенс Столтенберг на заседании министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне

Сложившаяся ситуация, особенно в регионе Чёрного моря, нуждается в специальном анализе. Для начала обозначим некоторые исходные позиции. Страны региона, входящие в НАТО — это Турция, Болгария и Румыния, имеющие выходы к Черному морю Украина и Грузия являются партнерами альянса. НАТО действительно расширяет присутствие своих кораблей в Черном море. В прошлом году оно заняло 120 дней, в течение которых корабли альянса находились в Чёрном море. Эти действия осуществляются вахтовым методом, потому что Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года серьезно ограничивает проход военных судов нечерноморских стран в мирное время, они могут находится в Чёрном море не более 21 суток. В этой связи в Брюсселе намекают на необходимость изменения Конвенции с целью расширения военного присутствия альянса в Черном море. Об этом недавно говорила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. А в октябре 2018 года на Втором форуме безопасности, проходившем в украинском Львове, глава американского экспертного центра Jamestown Foundation Глен Говард высказывался за пересмотр конвенции Монтрё.

Но Турция, которая и сейчас ограниченно поддерживает инициативы альянса в Чёрном море, не пойдет на это. Давление Запада на Анкару на этом направлении может привести к очень серьезному политико-дипломатическому кризису с самыми непредсказуемыми последствиями, так как разваливает сложившуюся общую систему безопасности. На днях вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что София «является лояльным партнером НАТО, однако страна проводит политику в интересах поиска компромиссов, переговоров, а не нагнетания напряженности» и не планирует размещать у себя военно-морские базы НАТО. Только Румыния выступает за расширение присутствия США в Чёрном море. Есть сценарий формальной передачи американских или других стран альянса кораблей Бухаресту или Софии при сохранении старых команд и подчиненности НАТО. Но это, как говорится, далеко не то.

(сс) Official U.S. Navy Page Американский матрос просматривает позиции

Все это наводит на мысль, что Брюссель на данный момент пытается оказать на Москву политическое давление, хотя в целом работа по расшатыванию России укладывается в логику перекройки коллективным Западом общей системы безопасности. И зачем-то Брюссель подставляет под «геополитический каток» Киев и Тбилиси, ведь для этих стран НАТО не является «гарантом стабильности и безопасности», а с точностью наоборот. Если Запад предпримет попытку создать с этими странами антироссийской военно-политический альянс, то Москва окажется вынужденной переходить от слов к практической реализации своих национальных интересов, сдергивая по очереди с американских «крюков» Украину и Грузию. С учетом кризиса, который сейчас переживает НАТО, экономического, военного и внешнеполитического потенциала России достаточно для решения задач по обнулению возможных исходящих оттуда военных угроз.

Понятно, что данные рассуждения можно смело отнести к категории геополитических фантазий, но здесь гораздо важнее другое — сама оценка российского потенциала. Кстати, в Тбилиси уже заговорили о досрочных парламентских выборах. Что же, время само расставит всё на места.