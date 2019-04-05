НАТО заталкивает Киев и Тбилиси в «геополитическую дыру»
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Вашингтоне на заседании, посвященном 70-летию НАТО, заявил, что альянс расширит масштабы разведывательных операций в Чёрном море, а также увеличит число учений в регионе с Украиной и Грузией. Речь идет о «пакете мер» по увеличению масштабов разведывательной деятельности в регионе Чёрного моря.
При этом НАТО, по словам Столтенберга, «не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии». Эту мысль поддержал и государственный секретарь США Майк Помпео, но в более широком смысле. По его словам, существует необходимость противостоять «российской агрессии» и «растущим угрозам» со стороны Китая и Ирана. Кстати, ранее генсек, комментируя итоги февральской встречи в Брюсселе министров обороны стран НАТО, говорил об общей стратегии адаптации системы обороны и сдерживания альянса к более сложным условиям в сфере безопасности в разных регионах мира. Черноморский регион он обозначил «в том числе», вводя его в глобальный геополитический контекст. Если в данном случае подразумевать только Европу, то, по оценке Deutsche Welle, «активизация НАТО у его юго-восточных границ является вторым шагом после размещения батальонов на северо-востоке Европы».
Сложившаяся ситуация, особенно в регионе Чёрного моря, нуждается в специальном анализе. Для начала обозначим некоторые исходные позиции. Страны региона, входящие в НАТО — это Турция, Болгария и Румыния, имеющие выходы к Черному морю Украина и Грузия являются партнерами альянса. НАТО действительно расширяет присутствие своих кораблей в Черном море. В прошлом году оно заняло 120 дней, в течение которых корабли альянса находились в Чёрном море. Эти действия осуществляются вахтовым методом, потому что Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года серьезно ограничивает проход военных судов нечерноморских стран в мирное время, они могут находится в Чёрном море не более 21 суток. В этой связи в Брюсселе намекают на необходимость изменения Конвенции с целью расширения военного присутствия альянса в Черном море. Об этом недавно говорила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. А в октябре 2018 года на Втором форуме безопасности, проходившем в украинском Львове, глава американского экспертного центра Jamestown Foundation Глен Говард высказывался за пересмотр конвенции Монтрё.
Но Турция, которая и сейчас ограниченно поддерживает инициативы альянса в Чёрном море, не пойдет на это. Давление Запада на Анкару на этом направлении может привести к очень серьезному политико-дипломатическому кризису с самыми непредсказуемыми последствиями, так как разваливает сложившуюся общую систему безопасности. На днях вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что София «является лояльным партнером НАТО, однако страна проводит политику в интересах поиска компромиссов, переговоров, а не нагнетания напряженности» и не планирует размещать у себя военно-морские базы НАТО. Только Румыния выступает за расширение присутствия США в Чёрном море. Есть сценарий формальной передачи американских или других стран альянса кораблей Бухаресту или Софии при сохранении старых команд и подчиненности НАТО. Но это, как говорится, далеко не то.
Все это наводит на мысль, что Брюссель на данный момент пытается оказать на Москву политическое давление, хотя в целом работа по расшатыванию России укладывается в логику перекройки коллективным Западом общей системы безопасности. И зачем-то Брюссель подставляет под «геополитический каток» Киев и Тбилиси, ведь для этих стран НАТО не является «гарантом стабильности и безопасности», а с точностью наоборот. Если Запад предпримет попытку создать с этими странами антироссийской военно-политический альянс, то Москва окажется вынужденной переходить от слов к практической реализации своих национальных интересов, сдергивая по очереди с американских «крюков» Украину и Грузию. С учетом кризиса, который сейчас переживает НАТО, экономического, военного и внешнеполитического потенциала России достаточно для решения задач по обнулению возможных исходящих оттуда военных угроз.
Понятно, что данные рассуждения можно смело отнести к категории геополитических фантазий, но здесь гораздо важнее другое — сама оценка российского потенциала. Кстати, в Тбилиси уже заговорили о досрочных парламентских выборах. Что же, время само расставит всё на места.