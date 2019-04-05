



29 марта завершились командно-штабные учения НАТО — Грузия, проходившие в Совместном тренировочном и оценочном центре (JFTC) на территории Центра поддержки учений и военного образования «Крцаниси» близ Тбилиси. Однако страсти вокруг этого дерзкого демарша Североатлантического альянса у границ России до сих пор не утихают. Тем более что постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон по завершении учений НАТО в Чёрном море заявила о намерениях альянса принять меры для обеспечения безопасного прохода украинских кораблей через Керченский пролив, что вызвало резко негативную реакцию в Москве. Вплоть до того, что в намерениях альянса принять пакет мер против деятельности России в Чёрном море в российской Государственной думе усмотрели признаки «нового Карибского кризиса».

Но, несмотря на это, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море. Он указал, что речь идет, в частности, о заходе кораблей в украинские порты, учениях ВМС и обмене данными. Уточняется, что аналогичная поддержка также будет оказана Грузии. Мы уже говорили, что НАТО рассматривает Грузию в качестве одного из важных составных звеньев коллективной обороны в этом регионе. Альянс, усиливая свое присутствие в Чёрном море в связи с конфликтом на Украине, при этом включает Тбилиси в свои планы. Не случайно Грузии в новой концепции НАТО на Чёрном море отведено особое место. В ходе переговоров Столтенберга с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе сотрудничество на Чёрном море, предусматривающее в том числе и подготовку береговой охраны, стало одной из главных тем.

Танки

Тбилиси, как считает бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, сотрудничество с НАТО следует рассматривать в контексте обеспечения своей безопасности. Экс-министр заявил порталу Axar.az, что основой военно-политических задач, стоящих перед Грузией, является «восстановление территориальной целостности и противостояние агрессору, оккупировавшему ее территории». И «в этом контексте оборонных возможностей Грузии недостаточно, поэтому для их восполнения Тбилиси активно сотрудничает с НАТО и стремится стать членом этого военно-политического блока». Это касается и других республик Закавказья. Чтобы выстроить примерные перспективы того, в каком направлении будут развиваться военно-политические аспекты политики государств Закавказья в ближайшие годы, отметил Зульфугаров, необходимо взглянуть на комплекс вызовов и угроз, с которыми сталкиваются эти государства.

В случае с Арменией следует учитывать, что она является членом другого военно-политического блока — ОДКБ, ее военно-политические задачи прежде всего связаны с конфликтом в Нагорном Карабахе, а именно с тем, что вооруженные силы Республики Армения «удерживают под оккупацией территории Азербайджанской Республики». Они прекрасно понимают, что безрезультатные переговоры, которые идут на протяжении многих лет, вынуждают Баку применить силу для освобождения «своих оккупированных территорий и возвращения сотен тысяч перемещенных лиц к своим родным очагам». Оборонных возможностей Армении для противостояния Азербайджану явно недостаточно, поэтому Ереван использует зонтик безопасности и гарантии России для обеспечения нынешнего статус-кво.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Однако складывается ситуация, когда новое руководство Армении, пришедшее к власти в том числе и с помощью определенных политических кругов Запада, декларирует свое желание интегрироваться и стать частью западного сообщества, то есть сменить свою геополитическую ориентацию. В этой ситуации возникает некая двойственность, когда безопасность Армении должны обеспечивать Россия и ОДКБ, а она сама будет одновременно с этим становиться частью западного блока. «Понятно, что такая ситуация невозможна, и отсюда происходят главные вызовы безопасности этой страны», — заключает экс-министр. Что касается Азербайджана, то, по его мнению, он единственный из трех государств Закавказья обладает возможностями, как финансовыми, так и политическими и демографическими, для выполнения своих оборонных задач.

«Поэтому Азербайджан в данном случае декларирует свою внеблоковость, он не стремится стать членом НАТО или ОДКБ, потому что прекрасно осознает, что членство в этих организациях будет накладывать на него определенные рамки, которые, возможно, будут препятствием для выполнения его главной военно-политической задачи — восстановления территориальной целостности страны и возвращения беженцев и перемещенных лиц в свои дома», — говорит Зульфугаров. То же самое, но в несколько иных выражениях, мы утверждали в статье «НАТО в Закавказье. А Закавказье где?», опубликованной на страницах ИА REGNUM 26 марта. Почему же известную всем аксиому о прозападной ориентации новой армянской власти, озвученную в этой статье, один из карабахских политологов счел оговором?

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанская армия

Так с чего он стал доказывать обратное, клянясь в вечной любви и преданности России? Это не совсем понятно. Не армяне ли в недалеком 1987 году первыми в бывшем СССР инициировали «национально-освободительное сепаратистское движение» в Карабахе, заложив бомбу под «союз нерушимый республик свободных», со всеми вытекающими отсюда последствиями? Не они ли стали проводниками центробежных устремлений в некогда самом могущественном государстве, правопреемницей которого стала Россия, в преданности которой теперь клянется имярек и последствия чего Россия все еще разгребает? Нет нужды опровергать все взятые с потолка доводы автора, достаточно только сказать, что второе в мире по величине и численности посольство США находится именно в менее чем трехмиллионной Армении.

И напомнить высказывание экс-президента Армении Роберта Кочаряна в недавнем интервью, где он упомянул миллиардера Джорджа Сороса, назвав новую команду, которая возглавляет Армению, «воспитанниками Сороса, которые, к сожалению, плохо знают и понимают Россию и ее культуру».