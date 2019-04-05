В какой мере ЕС может полагаться на собственные силы в плане благосостояния, безопасности и международного влияния? В условиях геополитической неопределённости и возникновения сомнений в надёжности США как союзника данный вопрос приобретает особую актуальность. Ответ на данный вопрос будет иметь решающее значение для будущего Европейского союза, пишет Волкер Пертес в статье для издания Project Syndicate.

Vtg.admin.ch Силы Европейского союза

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Различные институты ЕС, а также Германия, как правило, предпочитают говорить о «стратегической автономии», в то время как Франция выступает в поддержку концепции «европейского суверенитета». Однако обе эти концепции часто используют в качестве синонимов и редко говорят о том, чем одна концепция отличается от другой. Я и мои коллеги решили уточнить определение «европейской стратегической автономии», а также проанализировали возможные препятствия, трудности и конфликты, которые могут возникнуть, если Германия и ЕС в целом решат воплотить в жизнь концепцию «стратегической автономии».

United States Navy Группировка кораблей ВМС Германии около берегов Ливана

С нашей точки зрения, под стратегической автономией следует понимать способность определять собственные приоритеты и принимать самостоятельные решения в сфере внешней политики и в политике безопасности. Стратегическая автономия также подразумевает наличие институциональных, политических и материальных средств, необходимых для реализации принятых решений. Субъекты, обладающие стратегической автономией, способны устанавливать и обеспечивать соблюдение международных правил, а также не подчиняться решениям других мировых держав. В современном мире даже такие крупные европейские страны, как Германия и Франция, могут достигнуть стратегической автономии только в сотрудничестве со своими европейскими партнёрами.

В отличие от других, более узких определений стратегической автономии, наше определение охватывает весь спектр внешнеполитических вопросов и вопросов в сфере безопасности, а также указывает на то, что для достижения стратегической автономии необходимы экономическая мощь, финансовое управление, дипломатия, разведка и способность управления гражданскими конфликтами. Всё это помогает выявить уязвимость ЕС, не в последнюю очередь в сфере защиты основанного на правилах международного порядка, который имеет огромное значение для европейских стран.

Французские вооруженны силы в Афганистане

Автономия всегда носит относительный, а не абсолютный характер. Автономия — это средство, необходимое для защиты и продвижения собственных интересов, а не самоцель. Кроме того, автономия не подразумевает автаркию, изоляцию и отказ от союзов. Европейские страны нуждаются в партнёрах. Для Германии такими партнёрами являются другие члены ЕС, а также европейские члены НАТО. ЕС уже представляет собой стабильный фундамент для дальнейших действий — обязательное условие для долгосрочной стратегической автономии. Однако члены ЕС должны больше стремиться к достижению общеевропейской стратегической автономии, чем к стратегической автономии ЕС.

США так и останутся самым важным внешним союзником и партнёром ЕС. Борьба с расширением КНР и вызовами со стороны России, а также других государств, должны остаться в списке общих трансатлантических задач. Но ЕС больше не может слепо полагаться на США в сфере безопасности и обеспечения стабильности его непосредственного геостратегического окружения. ЕС достиг определённых уровней стратегической автономии. В сфере торговли у ЕС есть средства и желание, позволяющие оказывать международное влияние. Однако в сфере обороны существует огромная пропасть между европейскими амбициями и реальностью.

Итальянские артиллеристы во время учений

В обозримом будущем полная европейская автономия в сфере обороны просто немыслима. Обеспечение коллективной обороны останется прерогативой НАТО. Европейские страны не хотели бы лишиться американского стратегического зонтика. Вместо этого европейским странам необходимо стремиться к большей, но достаточно ограниченной автономии, которая позволила бы им самостоятельно решать сложные задачи по урегулированию кризисов и конфликтов.

ЕС также необходимо улучшить свою способность защищать территорию и целостность государств-членов, особенно тех, которые не входят в НАТО. Это предполагает защиту от гибридных или террористических атак. Чтобы добиться этого, ЕС и НАТО должны работать вместе, а не друг против друга. Кроме того, после завершения процесса Брексита Великобритания должна сохранить тесное сотрудничество с ЕС в сфере обороны.

Английский авианосец HMS Ocean во время учений

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Достижение даже ограниченной, чётко определенной степени европейской стратегической автономии потребует наращивания военного потенциала и уровня взаимодействия между европейскими вооружёнными силами. Стратегическая автономия так и останется набором красивых слов, пока европейские страны не смогут добиться большей консолидации своих производственных мощностей и договориться об общих экспортных критериях. Наряду с улучшением общей готовности ЕС к действиям, Европейский союз также может стать более привлекательным партнёром для США, что позволило бы построить более симметричные отношения с Вашингтоном.

Чтобы стабилизировать еврозону в долгосрочной перспективе, Германии и Франции придётся пойти на компромиссы по таким вопросам, как совместная ответственность в рамках банковского союза ЕС, введение автоматических фискальных стабилизаторов и корректировка немецкой экономической модели. Европейская стратегическая автономия — это не абстрактная концепция, она имеет огромное практическое значение. Воплощение данной концепции в жизнь позволит европейским странам стать более процветающими и повысит их безопасность в быстро меняющемся мире.