В будние дня во время Великого поста на литургии преждеосвященных даров читаются Притчи Соломоновы. Так завелось. Мы не станем цитировать чтение какого-то одного дня, бросим общий взгляд на это произведение. Книга Притчей Соломоновых представляет собой сборник различных крылатых выражений, собранных вместе и, как считается, принадлежащих большей частью царю Соломону. Есть версия, правда, что вряд ли один Соломон наговорил так много умного, и это концентрат древнееврейской мудрости, исполненный в едином формате кратких изречений.

Густав Доре. Царь Соломон в преклонных летах

Собрано все вместе людьми царя Иезекии: «И это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского» (Притч 25: 1). Мудрость, изложенная в книге, попадается весьма разного качества. Много выражений просто житейских, и даже анекдотических: «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме», «Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь — и придет… бедность твоя», «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Встречаются манифесты, наблюдения и пожелания политического характера: «Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей — неисследимо», «Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны», «В светлом взоре царя — жизнь, и благоволение его — как облако с поздним дождем», «Гнев царя — как рев льва, а благоволение его — как роса на траву», «Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой».

Исаак Львович (Лейбович) Аскназий. Задумчивый царь Соломон

Но большей частью в книге Притчей Соломоновых прославляется ум, мудрость, рассудительность и всячески порицается и уничижается глупость: «К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума», «Мудростью устрояется дом и разумом утверждается», «Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою», «Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум». Или вот про наши методы «богословствования» и «духовничества», настаивающих на том, что «спасаемым» ум не особо и нужен: «Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречений разума». Разум в книге отнесен не просто к автономным добродетелям, но и прямо связывается с человеческой добротой и порядочностью: «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян, вспыльчивый может сделать глупость; но человек, умышленно делающий зло, ненавистен», «Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость». По этой причине так же высоко и в равной степени ставится сама добропорядочность и укоряется зло:

«Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным», «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло», «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его», «Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу», «Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум».

Книги Нового Завета постоянно перекликаются с книгами Завета Ветхого, Притчи Соломоновы в Евангелиях и апостольских посланиях представлены тоже. Иисус в Нагорной проповеди перефразирует некоторые известные слушателям изречения Притчей, например: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою», «Не вступай поспешно в тяжбу: иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» Или: «Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца». Апостол Павел нередко переходит на язык Притч, перефразируя или прямо цитируя некоторые выражения. Обращается к своим корреспондентам, словно побуждая их к тому же самому, особенно когда говорит, что «все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности», сам научая их и призывая следовать здравому учению почти теми же богодухновенными и полезными для вразумления словами:

«Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя?» (Притч 22:21).

Лука Джордано. Сон Соломона. Бог обещает Соломону Мудрость. 1695

Да и какой иной язык, кроме известного им языка Писания, могли избрать апостолы для своей проповеди? В наше время библейские тексты Ветхого Завета заполнили собою богослужебные гимны, вот и будние чтения Великого поста большей частью состоят из отрывков Притч Соломоновых. В них не представлена, конечно, вся человеческая ученость, нет там никаких научных знаний, но там есть призыв стремиться к мудрости, становиться, быть и оставаться человеком развитым, умным, способным на разумную деятельность, ибо разум относится к добрым человеческим качествам, и не случайно призыв Христа «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» так похож на голос Премудрости из соломоновых притчей, призывающих людей к вызволению из тьмы невежества: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума».

С древних времен человек осознавал свою некоторую инаковость по отношению к миру в своей способности мыслить, различать доброе и плохое вне утилитарных значений того и другого, свою разумную деятельность относя к несомненным добродетелям. Несмотря на постоянно расширяющийся круг естественнонаучных знаний, представление разумного человека о том, каким он хочет видеть себя и мир вокруг, не претерпели существенных изменений. Когда Христос отвечает фарисеям «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне», Он не предлагает начать вычислять различные намеки на Свое появление, то есть заниматься книжничеством, а говорит о том, что высшая человеческая мудрость всегда имела одно устремление, рассказывая человеку о том, каково его значение в этом мире и предназначение. И Притчи относятся к таким книгам Писания, которые говорят о Христе достаточно ясно, ведя к Нему навстречу «путем разума».