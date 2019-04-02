В пылу создания различных конспирологических и не очень теорий о том, как Порошенко будет договариваться с Коломойским об исходе второго тура, о том, выгодно ли России пребывание Порошенко и дальше президентом Украины или нет, как-то выпал из поля зрения один очень интересный сценарий относительно того — а хочет ли сам Порошенко быть президентом распадающейся окраины Русского мира и дальше или у него может быть другое видение своих политических перспектив?

Иван Шилов ИА REGNUM Главное — вовремя соскочить

На мой взгляд, выборы предоставляют Порошенко очень хорошую возможность вовремя и красиво соскочить с тонущего Титаника «украинской государственности». Если исходить из предположения, что Порошенко не дурак, а он не дурак, то что мы видим с его точки зрения? Что получить все приличествующие ему финансово-материальные бонусы от нахождения в должности президента Украины он смог — нарастил свой доход в 95 раз!

Что, несмотря на все усилия, он не может решить ни одной из проблем Украины — ни растущего госдолга, ни снижения уровня жизни людей, ни их бегства из страны. Остановить гражданскую войну он также не в состоянии. А близится большая техногенная проблема — вывод из строя двух украинских АЭС. Распад жилищно-коммунальной инфраструктуры. Зачем ему эти проблемы?

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Понял, что его будут бить. Может быть, даже ногами

Вот, например, вы знаете, что через месяц ваш весьма лакомый объект недвижимости в Нью-Йорке в виде двух башен будет атакован двумя самолетами и в результате управляемого подрыва будет снесен в пыль. Что вы будете делать? — правильно — вы продадите этот объект недвижимости по максимальной цене лоху, который этого всего не знает.

А что вы будете делать, если по какой-то причине купили такой объект недвижимости, который будет атакован и обращен в пыль двумя самолетами, «захваченными террористами»? — Правильно, вы застрахуете эту сделку по максимальной цене.

Но еще более интересной выглядит эта комбинация, если за куплей-продажей стоит одна и та же группа лиц. В таком случае страховка — это чистый бонус, заработок вместо расходов по сносу здания собственными силами. Называется эта комбинация: «как заработать полмиллиарда долларов за один день».

Украина сегодня — это тот же объект недвижимости в центре Нью-Йорка. Порошенко уже получил с него всё что мог. Может и больше, однако и риски растут. А пример Яценюка, который очень грамотно и незаметно слился из украинской политики показывает, что они всё прекрасно понимают.

К тому же и опыт коллег по СНГ тут можно привести в пример. Саргсян слился как мог, но не очень красиво, и пришел Пашинян. Вот и Назарбаев решил не тянуть и соскочил при первой предоставившейся возможности.

Yerevantsi Никол Пашинян на демонстрации в Ереване. Апрель 2018

Порошенко — не дурней их будет. Но как уйти красиво, так, чтобы комар и носа не подточил? Очень просто — уйти во время выборов, проиграв оппоненту. Что, на мой взгляд, Порошенко и реализует. А лишним подтверждением этого сценария является очень вялая реакция бабушки украинской политики Юлии Тимошенко на свой проигрыш и не выход в второй тур — мол, Порошенко все подтасовал, но протестовать и оспаривать итоги первого тура не буду. Похоже, она тоже все понимает.

Похоже, ничего не понимает один Зеленский, из которого Беня Коломойский делает зицпредседателя Фунта. Как самый циничный игрок украинской политической сцены он устроит очень мощное шоу напоследок и максимально отожмет все, что еще можно выжать из этой многострадальной территории, после чего выбросит вместе с комиком на помойку истории. Поднимать-то с колен братский народ все равно будет Россия.

Поэтому, если Порошенко не будет играть на победу во втором туре, то можно сказать, что все вышесказанное он прекрасно понимает, тихо сливает ситуацию, чтобы никто не догадался, и красиво выходит из игры.