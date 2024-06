Недавний визит британского министра иностранных дел Джереми Ханта в Словению вызвал бурную реакцию словенской общественности. Как уже сообщало ИА REGNUM в материалах «Идиотизм как основа международной политики» и «Словения поставила Великобританию на место», Хант назвал эту бывшую югославскую республику «вассалом СССР». Но разразившийся в связи с этим дипломатический скандал оказался лишь фоном для не менее скандального содержания переговоров. По сообщению словенского аналитического ресурса EXFOR. SI, за кулисами официальных переговоров глава британского МИДа подверг словенскую сторону серьёзному давлению с целью добиться разрешения на разработку месторождения сланцевого газа в словенском регионе Прикмурье. Остроту ситуации добавляет тот факт, что эта местность богата целебными термальными источниками и инфраструктурно ориентирована на международный санаторный туризм.

Германский политический эксперт, публицист, член неправительственной организации «Petersburger Dialog» (Германия) Александр Рар (Alexander Rahr) — о скрытых механизмах глобальной политики вокруг фрекинг-скандала в словенском Прикмурье в эксклюзивном интервью EXFOR.SI.

Что стоит за беспрецедентными попытками политического давления Британии на Словению с целью получить разрешение на добычу сланцевого газа (фрекинг) в Прикмурье? Чего здесь больше — локального бизнеса или большой политики?

— Речь идёт о массивной экспансии американских и британских энергетических предприятий на рынок ЕС. Они хотят революции на всём газовом рынке Европы. До сих пор, в последние 50 лет, Европа строила свою газовую политику на советских/русских коммуникациях природного газа. Сейчас назревает так называемая энергетическая революция сжиженного газа. Это означает в действительности, что Америка, а теперь со всей очевидностью — и британские фирмы, будут пытаться выдавить с европейского рынка газ из русских, а также норвежских трубопроводов, и таким образом «революционизировать» рынок, чтобы продавать здесь свой товар, собственно, энергию.

Они хотят одной мухобойкой убить сразу несколько мух. Для начала их огромный интерес заключается в получении основных выгод на этом рынке и захвате основной доли рынка. При этом они желают, чтобы европейцы оплачивали строительство приёмных газовых терминалов и создание необходимой инфраструктуры из своего кармана. И они оказывают давление, чтобы ускорить этот процесс.

Ситуация выглядит следующим образом: западноевропейские государства, прежде всего Германия, намереваются продолжать отдавать предпочтение российскому и норвежскому газу. Имеются газопроводы, необходимые для энергетического обеспечения и — так было всегда — безопасные отношения с Востоком, адекватные тарифы. Многолетнее сотрудничество между западноевропейскими и российскими предприятиями характеризовалось взаимопониманием, было позитивным. И в такой системе нет желания что-то существенно менять. Но в силу, без сомнения, политических причин, государства Центрально-Восточной Европы — не все, а только некоторые из них, — хотят пойти своим путём за Америкой. Они встают в очередь на приобретение американского газа и выдавливание российского. Лидерскую позицию здесь занимает Польша, за ней следуют некоторые западнобалканские страны, Румыния и прибалтийские государства.

Президент Трамп обнародовал так называемую «инициативу трёх морей». Это означает, что сжиженный газ пойдёт в обход российского и норвежского с Балтийского моря, Адриатики и с Черного моря, когда пролив Босфор откроется для наливных танкеров. Через эти три моря в ближайшем будущем по замыслу, прежде всего из Америки, должны начаться массивные поставки сжиженного газа в Центрально-Восточную Европу. Америка намеревается на этом заработать огромные деньги, но более того — получить доминирующее стратегическое влияние на Европу. То есть то, в чём сейчас обвиняют русских — намерение использовать газ как оружие с целью контролировать европейцев, сейчас всё более откровенно и со всё большей жёсткостью делают американцы своим сжиженным газом.

Фрекинг на Европейском континенте — звено этой большой игры?

— Естественно, в этом ключе будут предприниматься попытки использовать фрекинг. Они провалились на Украине из-за конфликта на Востоке страны, где расположены месторождения сланцевого газа. Сейчас для Украины эта история отложена в далёкое будущее. Но сейчас в нескольких восточноевропейских странах предполагаются запасы сланцевого газа, и конечно, американские и британские фирмы будут предпринимать попытки добывать его на месте методом фрекинга. В Западной Европе фрекинг запрещён. И его не будет.

Ключевое слово — запрет фрекинга. Как оценивать перспективу его использования в малых государствах, явно ущемляющего их экологические, социальные и политические интересы?

— Отвечу поговоркой: «Ещё не вечер». В странах Центрально-Восточной Европы есть природозащитные организации, которые глобально действуют в рамках всего ЕС. И они будут противодействовать планам фрекинговой добычи. В Польше десять лет назад тоже зашла речь о фрекинге, и о том, что Польша в течение нескольких лет будет способна добывать природный газ этим способом, чтобы стать, так сказать, «независимой от всех». Экологические объединения это запретили. Не стоит забывать и общеевропейское законодательство. Поэтому лично я полагаю, что у фрекинга в Словении будущего нет.

Помимо экологических, в чём, на Ваш взгляд, политические угрозы американо-британской газовой политики в континентальной Европе?

— Идея американцев в том, чтобы включившись в «энергизированную» политику, своими поставками сжиженного газа расчленить Европу. Западная Европа будет продолжать обеспечивать свою энергетическую безопасность, опираясь на Германию. Но американцы будут предпринимать всё возможное, чтобы закрепиться на рынке Центрально-Восточной Европы. И англичане в этом им будут подыгрывать.

Но этот процесс сейчас только в начале развития. Одно дело — это поставки энергоносителей наливными танкерами. Они разрешены Евросоюзом. И это сейчас будет происходить. Если цена будет адекватной, я полагаю, что энергия из Америки будет поступать. Но фрекинг — это совершенно иное. Фрекинг противоречит экологическим нормам всего Евросоюза. В действительности, если его продавят и продолжат использовать в Центрально-Восточной Европе, это поставит под вопрос всю философию германского «энергетического поворота», которая так важна для всей Европы. Это обессмыслит отказ от добычи угля в Германии и других государствах. Фрекинг не способствует защите окружающей среды, напротив. И поэтому я повторяю, что это станет предметом серьёзного конфликта, если здесь будут осуществляться конкретные фрекинговые проекты. Я думаю, что этого не случится, потому что в противном случае эти страны натолкнутся на немыслимое противодействие европейцев. Нельзя вставать в позу экологического проповедника, допуская при этом, чтобы новые члены Европейского союза делали всё наоборот.

WER NUTZT GAS ALS WAFFE FÜR DIE SPALTUNG EUROPAS?

Welche globalen Mechanismen stecken hinter dem enormen britischen Fracking Druck auf Slowenien — exklusiv für EXFOR. SI

Alexander RAHR, Osteuropahistoriker, Publizist, Politikberater, Mitglied des Petersburger Dialogs

Was steckt hinter dem britischen Druck auf Slowenien, Genehmigung für den Fraking-Erdgasgewinn im Gebiet Prikmurje zu erstellen?

Es geht jetzt zu einer massiven Expansion amerikanischer und britischer Energieunternehmen auf den EU-Markt, die den ganzen Gasmarkt in Europa revolutionieren wollen. Bislang war Europa in den letzten 50 Jahren auf sowjetische/russische Pipelines angewiesen. Jetzt kommt die sogenannte Flüssiggas — oder Energierevolution. Es bedeutet in der Tat, dass Amerika und jetzt offensichtlich auch britische firmen versuchen werden, das russische Pipelinegas, aber auch das norvegische Pipelinegas zu verdrängen und den Markt in der Hinsicht «revolutionieren» wollen, dass sie ihre Wahre, nämlich Energie, hier verkaufen wollen. Sie wollen viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zunächst einmal haben sie grosses Interesse, die Hauptvorteile in dem Markt sowie den Hauptanteil des Marktes zu gewinnen, indem sie russisches Gas herausdrängen. Sie wollen dabei, dass die Europäer aus eigenem Geld Terminals und die notwendigen Infratrukturen für die Annahme des Flüssiggases bauen und sie drängen, dass es schnell passiert.

Die Situation sieht jetzt folgendermassen, dass westeuropäische Staaten, vor allem Deutschland, russisches und dem norwegisches Gas weiterhin nehmen möchten. Man hat diese Pipelines, man braucht — es war immer so bei der Energieversorgung — Sicherheit mit dem Osten, die Preise stimmen, die Zusammenarbeit zwischen westeuropäischen und russischen Unternehmen hat jahrelang Verstand gehabt und war gut. Und man will an dieser Situation nicht viel ändern. Aber, aus politischen Gründen natürlich, wollen die mittelosteuropäischen Staaten, auch nicht alle — einige, den eigenen Weg jetzt nach Amerika gehen. Und sie stellen sich in Reihe, amerikanisches Flüssiggas zu kaufen und russisches Gas zu verdrängen. Die Spitzenposition in dieser Frage nimmt Polen ein, aber dazu gehören auch einige westbalkanesische Staaten, Rumänien und die baltischen Staaten.

Präsident Trump hat die sogenannte «Drei-Meere-Initiative» für Osteuropa bekanntgegeben. Es heisst jetzt, dass Flüssiggas in Umgehung natürlich des russischen und des norwegischen Gases kommt, zwar von der Ostsee, von der Adria und möglicherweise vom Schwarzen Meer, wenn der Bosphorus für Flüssigkeitstanker geöffnet wird, was derzeit noch nicht der Fall ist. Über diese drei Meere sollen in naher Zukunft riesige Gaslieferungen nach Mittelosteuropa erfolgen. Vor allem aus Amerika. Amerika wird grosses Geld verdienen, aber auch geostrategisch vielmehr Einfluss in Europa übernehmen. Also das, was man den Russen vorwirft — Gas als Waffe zu benutzen, um die Europäer zu kontrollieren — machen die Amerikaner jetzt mit viel grösserer Deutlichkeit und viel grösserer Brutalität mit ihrem Flüssiggas.

Fracking in Kontinentaleuropa sei also ein Glied in einem grossen politischen Spiel?

Natürlich werden in diesem Sinne auch Versuche unternommen, zu Fracking zu greifen. Dies hat gescheitert in der Ukraine wegen des Konfliktes im Osten des Landes, wo die Schichtgasfelder liegen. So ist die Fracking-Geschichte für die Ukraine in die weite Ferne gerückt. Aber in einigen Ländern Osteuropas scheinen die Funde zu existieren. Und deshalb werden jetzt englische und amerikanische Firmen versuchen dort direct vor Ort Freking zu betreiben.

In Westeuropa ist Freking verboten. Es findet nicht mehr statt.

Schluesselwort Freking-Verbot. Wie soll man die Fracking-Perspektive einschätzen, wobei soziale, politische sowie Umweltinteressen kleineren Nationen, brutal vernachlässigt werden?

Noch ist nicht aller Tage Abend — würde ich sagen — es ist ein solches Sprichwort. Es gibt in den mittelosteuropäischen EU-Staaten Umweltorganisationen, die auch global innerhalb des ganzen EU-Raumes agieren. Und diese Umweltorganisationen werden sich gegen diese Fracking-Pläne wenden. In Polen war vor 10 Jahren auch die Rede davon, dass Freking betriben wird, und Polen innerhalb von wenigen Jahren fähig sein wird, Erdgas über Fracking herzustellen, um sich sozusagen «von allen unabhängig» zu machen. Umweltverbände haben das verboten, auch die europäische gesammte Gesetzlage ist dabei. Deshalb glaube ich persönlich nicht, dass Fracking auf diese Art und Weise in Slowenien tatsächlich eine Zukunft hat.

Was sind, Ihrer Meinung nach, neben ökologischen, auch politische Gefahren der amerikanisch-britischen Energiepolitik für Europa?

Die Idee der Amerikaner ist ja über ihr Engagement, über Energisierung der Politik, mit ihren Flüssiggaslieferungen Europa zu spalten. Westeuropa kann sich vielleicht weiterhin über Deutschland Energiesicherheit leisten, aber die Amerikaner werden alles unternehmen, um sich in dem mittelosteuropäischen Markt zu sichern. Und die Engländer spielen da offensichlich mit.

Aber da steht alles am Anfang einer Entwiklung. Das eine ist Energielieferung mit Flüssigkeitstankern. Die sind von der Europäischen Union erlaubt. Und es wird auch jetzt passieren. Wenn der Preis stimmt, dann, denke ich, wird Energie aus Amerika in der Tat nach Europa kommen.

Aber Fracking ist was anderes. Fracking richet sich gegen Umweltbestimmungen der gesammten Europäischen Union. In Wirklichkeit, wenn es sich in Mittelosteuropa fortsetzt und durchsetzt, wird auch die Philosophie der deutschen Energiewende, die so wichtig für ganz Europa ist, in Frage stellen. Es wird den Kohle-Ausstieg der Deutschen und anderer Staaten in Frage stellen. Fracking tut nichts, um Umwelt zu schonen, im Gegenteil. Und deshalb, ich wiederhole es nochmals, dass das ein sehr grosser Streitpunkt sein wird, wenn in der Tat hier konkrete Frackingmassnahmen ergriffen werden. Ich denke, es wird nicht dazu kommen, weil der Gegendruck der Europäer auf diese Länder schon enorm sein wird. Man darf sich nicht hinstellen und überall um den Umweltschutz prädigen unter Zulassung, dass die neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union das Gegenteil tun.