Автор книги о Клайве Льюисе (1898−1963) Алистер Макграт (Кингс Колледж, Лондон) сумел избежать двух крайностей в жизнеописании своего героя: всё свести к биографии писателя и богослова или, напротив, углубиться в толкование его творчества.

Иван Шилов ИА REGNUM

Макграт пишет о детстве Льюиса, в котором «надежное счастье» прервалось после смерти матери и тягостной для будущего писателя учебы в школе (за три года он сменил три из них). Поступление в Оксфорд совпало с призывом в армию, а точнее, отправкой на фронт Первой мировой войны. Бои под Аррасом в 1917—1918 гг., ранение, завершение службы уже в Англии и неожиданное признание, что пережитый им опыт «в каком-то смысле не очень важен». Затем рассказывается об учебе в Оксфорде, первых публикациях (сборник стихотворений «Плененные духи», 1919 г.) и возвращении под влиянием Джона Толкина в христианство:

«Однажды солнечным утром я отправился в зоологический парк. Вначале я еще не думал, что Иисус Христос — сын Божий; когда мы добрались до места, я твердо это знал».

Описана биографом и последующая жизнь Льюиса, уже как писателя, теолога и ученого (исследователя английской литературы), которая была отнюдь не безоблачной. Часть академической среды Оксфорда враждебно относилась к апелляции к религии со стороны ученого, а другие просто завидовали его популярности.

Не менее подробно в книге повествуется собственно о творчестве автора «Принца Каспиана». В своих научных работах, подчеркивает Макграт, Льюис писал, что «чтение литературы — это процесс, в результате которого мы воображаем себе иной мир и входим в него, и этот процесс высвечивает перед нами тот эмпирический мир, где мы живем на самом деле».

Также биограф исследует и художественные произведения Льюиса, в первую очередь о «Нарнию», в которой находит разнообразные философские коды (например, знаменитой «пещеры» Платона). Размышляя о причинах, заставивших писателя обратиться к жанру фантастики («Космическая трилогия»), Макграт обращает внимание на его оппозицию Герберту Уэллсу, «который с помощью вымышленных сюжетов превращал науку в пророка и спасителя человечества… Уэллс видел в науке мирскую религию». В свою очередь Льюис жаждал защитить христианство от непрошенного конкурента, начав собственную войну миров против популярного фантаста. Правда, без марсиан.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».