С древнейших времён мыслители искали формулу идеального общественного строя. Осознанно или нет, они хотели изобрести систему, которую нужно лишь один раз построить — и дальше она будет работать сама, стабильно, самым лучшим из возможных образов, до скончания времён. Притягательность этой идеи понятна: ты один раз «напрягаешься», а дальше всё происходит «само», без твоего участия: за счёт правильного «закона», «хороших» людей в управлении и т. п.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Актуальный марксизм

Политически это означает: народ делает переворот или революцию, решает насущные проблемы, приводит к власти новую элиту, может быть, даже устанавливает новый общественно-политический строй, но затем всё равно возвращается «домой», успокаивается. Люди не учитывают, что новое общество таит в себе новые противоречия (не считая передавшихся ему по наследству старых), и как только ты выходишь из борьбы за своё настоящее и будущее — сразу или через некоторое время, но ты проигрываешь.

Карл Маркс

Этой постоянной борьбе, а также возникающим вновь и вновь в любом обществе противоречиям, посвящена книга профессора, доктора философских наук Михаила Попова «Актуальный марксизм».

Краткое предисловие, написанное Дмитрием Пучковым (известным под ником «Goblin»), название, а также регалии автора (профессор политической экономии) могут навести на мысль, что перед нами — очередная попытка «по-простому разъяснить марксистское учение», или вовсе «обновить» его. Начинания такого рода обычно не достигают своей цели. Разъяснения марксизма маститыми профессорами — и вовсе во многом поспособствовали краху СССР.

Sudomoin Danila Дмитрий Гоблин Пучков

К счастью, Попов принципиально не берёт на себя слишком много, основная цель его книги — побудить людей обратиться к изучению первоисточников: текстов Маркса и Ленина. В нескольких «беседах» профессор применяет марксистский диалектический подход к разбору самых разных явлений политической и социальной жизни: от рабочих прав и пенсионной реформы до причин развала СССР.

Попов доказывает, что каждая жизненная проблема — это поле политического боя: личных интересов и общественных, господствующего класса и классов угнетённых. Так, ключевой проблемой СССР профессор считает то, что после войны партия объявила о завершении строительства социализма в стране. При том, что социализм — не есть некий идеальный, абсолютно стабильный строй; это — лишь этап в построении коммунизма, при котором ещё сохраняется деление общества на классы, управление всё ещё принадлежит одной касте (номенклатуре), а не всему народу и т. п. Эти противоречия нужно было разрешать, а не «почивать на лаврах».

Более того, забота о такой как бы «абстрактной» вещи, как «разрешение противоречий», в конечном счёте ложится на народ, то есть на нас с вами. «Никто не даст нам избавления: ни бог, ни царь и ни герой», — казалось бы, известный и понятный лозунг, однако же осуществить его непросто, и всегда возникает искушение «спихнуть» это трудное дело на кого-то другого. На профессиональных политиков, например. Особенно когда находящиеся наверху люди уверяют, что «идеальное общество» якобы уже построено, и ничто не может пойти не так. А поскольку это — сознательная ложь, то мы сейчас имеем не коммунизм, а нечто совсем иное. И возглавляют это «иное» бывшие партийные кадры — «избранники народа».

В общем, поскольку политической борьбой, отстаиванием своих интересов и разрешением этих самых противоречий должны заниматься рядовые граждане (которых это всё, в первую очередь, и касается), то им необходимо в каждый момент понимать, что происходит, что они делают и почему. Иными словами, им нужен метод, позволяющий правильно осмысливать действительность. Именно этим является марксизм: не доктриной, говорящей как построить идеальное государство, а подходом, наукой.

Маркс не говорил просто, что нужно делать так-то и так-то. Он учил как человеку приходить к правильным выводам о происходящем вокруг. Поэтому любое «доктринёрство» несовместимо с марксизмом. Применение учения Маркса как метода, а не простое проговаривание «истин» из какой-то доктрины, и старается демонстрировать в книге Попов. А чтобы овладеть самим подходом, нужно читать и обучаться. В первом пункте профессор отсылает в основном к классическим первоисточникам, во втором — предлагает свою «Рабочую академию».

Более спорная идея Попова — изучать «Науку логики» Гегеля. Аргументы его понятны: овладевать диалектическим методом мышления (на котором основан марксизм) надо, а ничего более внятного, чем оригинальная работа Гегеля, в литературе нет. Маркс вносит сюда свои поправки, но не более того — он не пишет свой «учебник», по которому можно заниматься. В его эпоху, эпоху гегельянства, это было явно излишним. Тут сложно смириться с отсутствием «короткого пути», однако, по опыту «вульгаризации» того же Маркса, вероятно, нужно и правда проходить эту дорогу с начала до конца, а не надеяться на какой-либо «краткий курс диамата для вузов».

Сказав всё это, нужно упомянуть и об очевидных минусах книги. Сам подход к изданию — халтурный: главы книги — это просто стенограммы четырёх интервью разных людей с Поповым, похоже, что без какой-либо переработки. И если во второй и третьей главах формат «бесед» не так мешает (профессора не перебивают, почти что получается связная лекция), то в первая и последняя часть не слишком удались.

В начале книги на Попова сыплется вопрос за вопросом, темы постоянно меняются, разговор прыгает от мысли к мысли; общая суть, конечно, улавливается, но в целом глава оставляет впечатление какой-то каши. Последняя же глава, которая, со слов Пучкова в предисловии, «содержит ответ на вопрос, зачем изучать диалектику», может быть, его и «содержит», но… Она почти целиком посвящена «перемыванию костей» некоему блогеру Лексу Кравецкому. На его примере, вероятно, составители книги пытались показать, как выглядит «враг диалектики». Но кто такой Кравецкий — не объясняется, и всё это оставляет ощущение странного «междусобойчика».

По крайней мере, вторая и третья главы гораздо внятнее объясняют, зачем диалектика нужна, и, вообще, спасают всю книгу. Думается поэтому, что выпустить просто сборник лекций Попова было бы лучшим решением.

Карл Маркс

В «Актуальном марксизме» авторы берут на себя ровно столько, сколько могут вытянуть. Эта небольшая книга, популярная в хорошем смысле слова, её цель — не столько «обучить», сколько «заинтересовать», и с этой задачей она справляется (пускай и не идеально). Но и людям, уже изучающим марксизм, она тоже будет интересна, например противоречиями социализма, выделенными Поповым, а также его рассуждениями по поводу профсоюзной работы. Главное — не ожидать слишком многого, особенно окончательных ответов на все вопросы или абсолютных истин.