В Суздале завершился XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино, на котором жюри и зрители отметили несколькими наградами короткометражный мультфильм «Пять минут до моря» Натальи Мирзоян. Картина получила специальный приз с формулировкой «За способность удержать мгновение» и заняла второе место в зрительском голосовании, а сама Наталья стала обладателем приза мэтров имени Татарского и заняла первое место в профессиональном рейтинге.

Наталья Мирзоян Кадр из мультфильма «Пять минут до моря»

Главная героиня мультфильма — девочка лет восьми, которой всё время хочется купаться и не вылезать из моря. Но мать заставляет дочь сделать перерыв. Для неё пять минут — всего лишь короткое мгновение, но для девочки они тянутся бесконечно долго. Корреспондент ИА Regnum пообщалась с режиссером и узнала, как создавалась картина, над каким проектом Наталья работает сейчас и что происходит с авторской анимацией в России.

Я стала мамой, а в первый год материнства ощущаешь каждую минуту. Во-первых, очень сильно ценишь свободное время. Во-вторых, у тебя на глазах, словно цветок в ускоренной съемке, растет человек. Еще вчера он еще даже не ползал, а завтра уже встанет. Конечно, от этого очень грустно. Раньше я этой быстротечности не ощущала. Когда моей дочке был год, мы поехали в Черногорию, там на пляже я делала наброски. Что-то получилось неплохо, поэтому решила сделать фильм.

Наталья Мирзоян Наталья Мирзоян

Я очень люблю такой стишок-«пирожок»:

я поместился после смерти

в сознания ста воробьёв

и было весело и странно

когда распугивали их

(автор i-mel)

И придумала, что дедушка станет рыбками. Умер он или нет — по-моему, особого значения не имеет. Он превратился в рыб и продолжает жить в таком состоянии. Прикольнее быть рыбками, чем таким немощным стариком. Вообще всё зависит от того, как относиться к смерти. Я стараюсь это делать немножко по-буддистски.

Да, он слился с природой, превратился в стайку рыб. По-моему, это красиво и нисколько не грустно. Он был дедом, которому и так предстоит умирать. А может, он и не умер, а просто поплыл. Мне кажется, эту концовку каждый должен воспринимать так, как он хочет.

Наталья Мирзоян Кадр из мультфильма «Пять минут до моря»

До последнего времени я не делала мультфильмы специально для детей, не считая сериалов. Этот фильм про детство и в чем-то про мои отношения с дочкой. Но все-таки он для взрослых, хотя моя трехлетняя дочка очень любит его пересматривать.

Да. Меня всё время преследует комплекс, что я далеко не идеальная мама. И мама в моем фильме не очень понимает, что нужно ее ребенку. Она пытается взрослые правила навязать маленькому ребенку, которому всё это в общем-то не нужно. Может, этот конфликт незаметен в фильме, но для меня он действительно стал толчком. Я в этой ситуации узнала себя — тоже иногда навязываю что-то своей дочке. Например, заставляю надеть колготки, хотя дочь не хочет этого делать.

Два года, потому что я пыталась усидеть на двух стульях: заниматься и дочерью, и творчеством. К тому же этот фильм по своей структуре — не классический нарратив. Легче, когда у тебя уже есть сценарий и раскадровка. У меня до последнего момента всё менялось, и даже сейчас есть желание кое-что изменить (но уже не буду). В этом отношении было сложно. Плюс там достаточно замороченная техника, и мне помогали две подружки. Мы всю анимацию распечатывали, красили специальными маркерами, сканировали. Маркеры всё время заканчивались, бумага тоже, и мне приходилось ездить за ней на завод…

Я всегда так работаю, и это даже легче. Это нормально, что в авторском кино автор сам и сценарист, и художник. Аниматором быть самому — лишнее, но у меня так получилось.

Наталья Мирзоян Эскиз

Нет. Думала, что, может, войду в пятерку рейтинга, потому что до этого мультфильм уже получил приз зрительских симпатий на анимационном фестивале КРОК. И мне казалось, что на Суздальфесте проголосуют за что-то из новинок, поэтому я очень удивилась. Кстати, картина еще заняла второе место в зрительском голосовании. Но самое главное — то, что я заняла первое место в профессиональном рейтинге. Жюри есть жюри, но когда за тебя голосуют профессионалы, которые участвуют в фестивале, — это особенно здорово.

Наталья Мирзоян Кадр из мультфильма «Пять минут до моря»

Да, летом он будет на двух важнейших анимационных фестивалях в Анси и Загребе. Я очень рада, что он прошел в конкурсную программу. До этого мультфильм уже был где-то на тридцати фестивалях и получил пятнадцать призов. Так что он хорошо идет. Где-то через полгода отфестивалит, и я постараюсь выложить его на Vimeo.

Первый раз в жизни я решила сделать авторский мультфильм для детей, и делаю его на «Союзмультфильме». В чем-то это продолжение «Пяти минут до моря». История про девочку, которую отвезли к бабушке отмечать Новый год. Черновое название «Новый год со старушками», но, скорее всего, мы его будем менять. Я выступаю как режиссер и сценарист, а рисует известная художница Алиса Юфа, с которой мне давно хотелось поработать.

Он опять-таки будет фестивалить, поэтому сразу в интернет не попадет. Надеюсь, на следующем Суздальфесте можно будет его увидеть.

Не то чтобы их детям нельзя было показывать, но ориентировалась я всегда на взрослую аудиторию. Новый фильм тоже будет не совсем детским и, скорее всего, вызовет интерес и у взрослых. Но я его делаю именно для своей дочки. Она мне помогает, всё время смотрит черновую анимацию, даёт советы. Я очень старалась сделать главную героиню похожей на дочку, но она всё равно говорит, что не похожа. Так что дочь — моя муза уже во втором мультфильме.

Я считаю, что авторская анимация сейчас переживает невероятный подъем. И в мире, и у нас в России делают очень крутые вещи и для детей, и для взрослых. Но проблема в том, что об этом знает очень мало людей. Есть много фестивалей, но они в основном для профессионалов. Было бы здорово, если бы люди знали, где можно посмотреть такие мультфильмы. Например, есть блог Дины Годер «Всё, что движется», куда она выкладывает мультфильмы и рассказывает о них.

Это вообще больной вопрос. Российская анимация славится в мире как анимация для детей. Конечно, у нас есть крутые режиссеры именно для взрослой аудитории, но в целом у нас выходит много хороших детских мультфильмов. И возникает вопрос, почему их никто не видит. Я уверена, что, если бы Норштейн сделал сегодня «Ёжика в тумане», о нем бы узнали только в сообществе аниматоров.

Думаю, это связано с тем, что телевизионщикам сейчас легче купить сериал и показывать его, чем заключать договор с каждым автором. Люди больше думают о деньгах. Это очень грустно. Мне обидно в том числе потому, что мой предыдущий фильм «Чинти» показывали по телевидению во Франции и Японии, но не в России. И таких примеров много.

У нас телевидение достаточно консервативное. Нужно, чтобы графика была или 3D, или 2D — всё ровненькое, красивенькое, миленькое. Надо в целом развивать вкус у людей. У нас есть прекрасные сериалы, но альтернативы нет.