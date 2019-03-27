Соединённым Штатам следовало бы «пересмотреть» порядок предоставления союзникам критически важной информации, если эти союзники используют китайские технологии беспроводной связи пятого поколения 5G, предлагаемые телекоммуникационным гигантом Huawei, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, пишет Дэвид Вемер в статье для издания Atlantic Council.

Kārlis Dambrāns Huawei

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«Если наши союзники и партнёры примут решение об использовании технологий Huawei, нам следует пересмотреть порядок предоставления им критически важной информации, потому что мы хотим быть уверены в сохранности этой информации», — заявила Лорд.

Администрация президента США Дональда Трампа постоянно указывает на то, что технологии беспроводной связи нового поколения, которые предлагает Huawei, позволят Пекину получить доступ к личной, государственной, коммерческой и военной информации, которой США обмениваются со своими союзниками.

Лорд обратила особое внимание на те угрозы, которые могут представлять китайские технологии связи для американских военных. «Мы не можем передоверить обеспечение наших коммуникаций третьей стороне, поскольку мы не хотим, чтобы критически важная информация попала не в те руки», — отметила представитель Пентагона.

Ранее, 21 марта, председатель объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что китайские технологии 5G могут не только сделать уязвимыми «наши системы», но также могут иметь негативные последствия с точки зрения сохранности секретной информации, которой США обмениваются со своими союзниками.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Однако заявления США о потенциальной опасности технологий Huawei вызвали неоднозначную реакцию за рубежом. Бахрейн, где расположена база Пятого флота ВМС США, 26 марта объявил о готовности использовать технологии Huawei для создания сетей связи нового поколения 5G. Несмотря на постоянное лоббирование со стороны Соединённых Штатов, Европейская комиссия отказалась запретить использование технологий 5G компании Huawei, хотя в Еврокомиссии публично признали значительные угрозы, которые могут нести китайские технологии 5G. Канцлер Германии Ангела Меркель также отказалась установить запрет в отношении использования технологий Huawei, заявив 19 марта, что она не считает, что её страна должна «исключить компанию просто потому, что она происходит из определённой страны».

Лорд признала, что усилия США, направленные на то, чтобы убедить союзников в опасности, которую представляет Huawei, не увенчались успехом. «Нам следует лучше объяснять возможные риски», — заявила она.

Представитель Пентагона отметила, что в настоящее время у Соединённых Штатов нет собственного «чёткого плана по развитию инфраструктуры 5G», в то время как конкуренты, такие как Китай, «очень быстро продвигаются в данном направлении». По мнению Лорд, если США не смогут принять брошенный им вызов, то в скором времени они могут потерять технологическое превосходство, а этого нельзя допустить.

Несмотря на важность создания инфраструктуры 5G, США существенно отстали от КНР. Huawei уже развивает инфраструктуру 5G по всему миру. Тем временем, как пояснила Лорд, «пока нет американских поставщиков инфраструктуры 5G».

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По словам генерала корпуса морской пехоты США в отставке Джеймса Л. Джонса-младшего, технологии 5G «станут основой цифровой инфраструктуры в XXI веке», предоставив возможность «передавать данные со скоростью в 100 раз быстрее, чем сегодняшние сети 4G».

«Те, кто создаст и будет контролировать эту цифровую инфраструктуру, смогут получить доступ к огромному количеству информации, как государственной, так и частной, которая будет проходить через эту инфраструктуру… Мне кажется, что гонка в сфере создания инфраструктуры 5G не менее важна, чем космическая гонка за отправку человека на Луну или за успех Манхэттенского проекта 1940-х годов», — добавил отставной генерал морской пехоты США.

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Несмотря на текущие разногласия с союзниками, Лорд указала на то, что США могут «объединиться с единомышленниками, чтобы создать новую систему, которую мы могли бы вместе развивать». Что касается краткосрочной перспективы, то Пентагон уже ведет переговоры со шведскими и финскими компаниями Ericsson и Nokia о развитии инфраструктуры 5G.

«Время играет против нас», — предупредила Лорд, добавив, что администрация Трампа внесла развитие инфраструктуры 5G в список ключевых приоритетов. Соединённым Штатам необходимо разработать план по развитию защищённой сети 5G, в противном случае, как сказала Лорд, «мы останемся за бортом».