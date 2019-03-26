«Мы все под колпаком у Мюллера» — примерно в таком настроении ходили сторонники Трампа и консерваторы последние месяцы в США. Пока спецпрокурор Роберт Мюллер вёл расследование о «русском следе» в последних президентских выборах в США. Демократы и оппозиционеры очень надеялись на него. Они пели оды Мюллеру и говорили о нём как о ловком и беспристрастном профессионале. Но — в последние дни их мнение резко изменилось на прямо противоположное. Теперь они хают Мюллера и требуют ещё одного расследования.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ведь расследование окончено, результаты его опубликуют чуть позднее, однако уже сейчас ясно — «русский след» не обнаружен. Ну разве что на днях Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вместе с другими игроками хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» посетили Белый дом, где встретились с Трампом. А вот как россияне нарушили и изменили президентские выборы в США — таких фактов не обнаружено.

Это, собственно, не означает, что теперь демократы влёт признают свои ошибки. Скорее, наоборот — отныне они ещё яростнее станут обвинять Трампа в его связях с русскими. Достанется и Мюллеру — уже достаётся. Потребуют альтернативное расследование. Данная карта «русского следа» будет использоваться снова и снова. Ошибкой было бы думать, будто подобные промахи кого-то на Западе когда-то останавливали. Сам факт расследования для многих уже является доказательством преступлений без вины виноватого Трампа. Так функционирует тамошняя машина пропаганды. Иначе ездить она не умеет.

Palácio do Planalto Дональд Трамп

Да, консерваторы, которые давно уже разозлены наглыми действиями и, как выяснилось, безосновательными обвинениями демократов, после окончания расследования Мюллера получили в свои руки факты-козыри. Теперь они смогут ссылаться на них: мол, о каком «русском следе» вы там говорили? Да нет его! Более того, консерваторы и сторонники Трампа наверняка захотят реванша и сатисфакции.

Но при всей фактажности «русского дела» итоги расследования Мюллера по большему счёту в сознании масс ничего не меняют. Те всё равно готовы верить в то, что им скармливают. А часть американских СМИ, которые поливали Трампа «разоблачениями» и обвинениями, пусть и очевидно ошиблись, но промахов своих не признают. Наоборот — озлобятся ещё больше и ещё усерднее станут рыть новые факты того, почему Белый дом и Кремль — лучшие друзья. И миллионы американцев этому вновь поверят.

К сожалению, западный мир — да и наш тоже — сегодня устроен так, что совершенно неважно, как обстоят дела на самом деле. Куда важнее — как то преподносится. Мы существуем в реальности не постправды даже, а постфейка, когда истина, может, и где-то рядом, но установить её практически невозможно, а главное — кому она нужна? Расследовал Мюллер, не расследовал — важно, кто в итоге во что поверит.

Ведь ещё в одной англосаксонской стране — Британии — гремела и звенела история с отравлением Скрипалей. Нам всем твердили, что яд им — тот самый «Новичок» — подсунули русские. Но где сейчас Скрипали? По факту, они находятся в британских застенках, в плену. Их не выпускают, они взяты в заложники и используются как разменные фигуры в идеологической и информационной борьбе. И по-хорошему нам так и не предъявили никаких доказательств того, что именно русские отравили Скрипалей. Однако это всё равно повторяется как мантра.

Peter Curbishley Под белой палаткой — скамья, на которой сидели Юлия и Сергей Скрипаль за день до отравления

Наблюдается целый смысловой ряд, характеризирующий Россию как пресловутую «империю зла»: русские отравили Скрипалей, русские вмешались в американские президентские выборы. Меж тем на выходе мы имеем, что нет доказательств ни первого, ни второго. Более того, в случае американских выборов факты говорят об обратном.

Так изменилось ли восприятие роли русских и России? Принесли ли нам мало-мальские извинения? Или хотя бы заговорили всерьёз о том, что швыряли в медиа ложную информацию? Нет, ничего этого нет. Там, где раньше бы наблюдалась позорная капитуляция, сегодня по-прежнему идут бравурные обвинительные марши. То есть ложь, произнесённая и не доказанная (больше — опровергнутая!), всё равно декларируется как правда — и она так принимается. Это не просто извращённое сознание или результат идеологической борьбы, но вывернутое наизнанку мироустройство, в котором правы условно сильные, вступающие в сговор друг с другом ради противостояния оппоненту.

Не станем идеализировать Россию. Однако, несомненно, — в том числе и после снятия «колпака Мюллера» — что именно наша страна сегодня является своего рода носителем и апологетом правды в самом широком смысле данного понятия. И в былые времена это бы приветствовалось, но не сегодня. В нынешние времена подобное не только рискованно и опасно, но и разрушительно для самого носителя. По сути, борьба за высшую справедливость при полном отсутствии уверенности в том, что правда, за которую ты борешься, кому-нибудь ещё нужна, похожа на священный полёт камикадзе.

Где правда? Кто хочет её видеть, слышать, чувствовать? Мир повсеместно отказывается от правды — а носители и апологеты лжи вступают в сговор друг с другом, чтобы создать картинку, в которой каждый должен быть счастлив — без истины и справедливости. Это своего рода антиутопия, да, но, к сожалению, более живучая, чем любая фактическая реальность. Та убивает. В том числе и тех, кто за неё борется. Собственно, их она убивает в первую очередь.