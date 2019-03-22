Прошедшая неделя показала, что можно подводить первые итоги той первой расстановки точек над «i», которую провел в конце прошлой недели в информационном пространстве республики посол России в Белоруссии, спецпредставитель президента России в республике Михаил Бабич.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Бабич

Его спокойное, уравновешенное интервью, перемежаемое знанием множества неизвестных широкой публике нюансов союзного строительства, продемонстрировало сторонникам Союзного государства, как в России, так и в Белоруссии, что прежняя политика протокольного, но во многом пустого представительства интересов России в республике закончилась.

Михаил Бабич показал, что за истекшее с момента его назначения в республику время он не просто может говорить в общем и ни о чем, как себе порой позволяют многие политики и эксперты, а глубоко вникнул в суть имеющихся проблем. И не просто вникнул, а имеет рецепты их решения, о чем говорит, например, резкая интенсификация работы Россельхознадзора на белорусском направлении.

Думаю, в ближайшем времени мы увидим развязки и на других важных направлениях союзного строительства. Это касается и кредитов на 800 млн долларов, чтобы закрыть некоторые системные дыры белорусского бюджета, несмотря на ежегодные дотации в размере 5−8 млрд долларов. И нефти на 2020 год — если в белорусской экономике так все хорошо, как говорят об этом публично белорусские власти, и они даже смогут закупать нефть «там, где нас не знают, но где нас ждут», и продавать ее на российском рынке, то может действительно республика не нуждается в таком объеме дешевой нефти из России. Возможно, ее действительно лучше пустить на рынок по мировым ценам.

Да и вопрос с газовым контрактом на 2020−2024 годы не так прост, как некоторым кажется. Ведь этот газ в Смоленске стоит 127 долларов за 1000 кубометров. А в Калининградской области, например, полновесные 170. И, конечно, Россия может подписать договор с союзником по старой цене, но где гарантии того, что в период 2020—2024 года мы увидим прогресс в углублении Союзной интеграции? Может ли сегодня официальный Минск гарантировать заключение нового Союзного договора, по которому ему могли бы быть на полновесной основе предоставлены все нефтегазовые скидки как союзной территории?

Мы видим, и реакция белорусского МИД тому подтверждение, что официальный Минск сегодня не готов идти на углубление Союза. Но если он не готов, то имеет ли смысл субсидировать белорусские территории? Возможно, гораздо правильнее будет направить эти деньги на развитие российских территорий, например, той же Смоленской области или Крыма.

Это один аспект произошедшего.

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Второй. Местные необандеровцы и власти объединились в критике Михаила Бабича в том плане, что, мол, он позволяет себе большую публичную активность, что для посла неприемлемо. Но не занимаются ли в данном случае слившиеся в трогательном экстазе бывшие оппоненты двойными стандартами? Если посмотреть на деятельность западных послов, в частности, Британии, Франции, Польши, то на протяжении всего периода независимости республики, они всегда позволяли себе то, в чем сегодня белорусская власть и прозападная оппозиция обвиняют Михаила Бабича. Возникает закономерный вопрос — позвольте, господа, почему же вы никак не реагируете на аналогичные высказывания других послов?

Так, конечно, не пойдет. Россия — не чужое белорусам государство. И в окопах всегда вместе гнили, начиная с Грюнвальдской битвы. И никогда себе высокомерного тона в отношении братьев не позволяли, несмотря на то, что на протяжении многих лет дотировали белорусские территории как свои родные.

Но и себе на голову Россия никому не позволит садиться. У республики было восемнадцать лет, чтобы вносить свои предложения по союзной интеграции и ее углублению. Но так ничего сделано и не было. Чиновники живут так, как будто будут жить вечно. Но время-то идет. И, как показывает весьма своевременная отставка елбасы казахского народа, весьма динамично, даже местами кое-где непредвиденно ускоряется. Может ли в таких условиях Россия сидеть сложа руки, когда у брата не клеится? Конечно, нет. России просто ничего не остается, как взять дело Союзной интеграции в свои руки. Нравится это кому-то или нет.

Поэтому и власти, и оппозиции придется привыкать к новой информационной реальности в соответствии с весом каждой из стран.

Третий аспект состоит в том, что официальный Минск слил эту ситуацию и не пошел на ее обострение. Это говорит о том, что аргументов у официального Минска действительно нет. Первые лица молчат. И это показательно. Все, что смог «отжать» в информационном плане официальный Минск, иначе, чем неким эмоциональным взбрыком или всплеском, не назовешь. Но эмоции — это разовая акция, на ней системную и аргументированную политику не построишь. Вот и глава белорусского МИД Владимир Макей сегодня поддержал оценку произошедшего со стороны МИД России, данную накануне.

И это правильная реакция официального Минска. Москва показала, что теперь на каждое ненужное и вредное для союзного строительства возмущение информационного пространства со стороны официального Минска будет дана корректная, но адекватная реакция со стороны спецпредставителя президента России в Белоруссии. Естественно, никто не захочет позориться раз за разом, да и реакция Москвы на эмоции МИД РБ в следующий раз будет гораздо жестче.

Соответственно, на сегодня можно зафиксировать главное достижение Михаила Бабича — он взял под контроль информационное пространство республики по вопросу толкований и интерпретаций проблем и перспектив Союзного строительства. И именно этот факт, который пока официальный Минск не знает как перебить, является истинной причиной ненужных и вредных эмоций некоторых противников союзного строительства как во власти, так и в оппозиции.

Но думается теперь, после столь своевременной поддержки со стороны посла России в Белоруссии, и президент республики поймет, что у него есть в руководстве России надежные друзья и соратники, профессионалы своего дела, которые не оставят его наедине с существующими в республике проблемами и окажут максимальную помощь и содействие в их решении на общее благо народов России и Белоруссии.